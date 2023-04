Zsákszámra rohadnak el a kincsek a magyar erdőkben: kevesen tudják, hol kell keresni ezeket

A magyar erdők és mezők tele vannak olyan ehető vadnövényekkel, gombákkal, amelyek fogyasztása rengeteg előnnyel jár, jól viselik a klímváltozást. Ilyen például a most szezonális medvehagyma, de ez a növény csak egy a rengeteg hasznos erdei, mezei kincs közül - mondta Medveczki Zoltán erdész a HelloVidéknek.

A helyi ökoszisztéma adottságainak a maximális kihasználására, a biodiverzitás megőrzése mellett annak előnyeire és lehetőségeire irányítja a figyelmet 2019 óta Medveczki Zoltán erdész szakirányító és gomba szakellenőr az általa szervezett, ehető vadnövényeket tematizáló, a gyakorlatban bemutató gyűjtőtáboraiban és erdőművelési táboraiban a szakember.

A nagyüzemi növénytermesztés nagy problémája jelenleg az is, hogy a kizsigerelt talajból nem tudják felvenni a haszonnövények azt a tápanyagmennyiséget, gondolok itt a nyomelemekre és a vitaminokra is, amelyekre az emberi szervezetnek mindenképp szüksége lenne, ezért is van az, hogy egyre több táplálékkiegészítőt, vitaminkészítményt kell szednie az embereknek az egészségük valamilyen fokú megőrzésére

- mondta el az erdész, aki hozzátette: "A másik fontos jelenség, amit érzékelek mint erdész és természetjáró, valamint őstermelő családi vállalkozó, az a klímaváltozás, aminek lehet az okát firtatni, de számomra az a lényeg, hogy van, most zajlik, én arra koncentrálok, hogyan élhetünk mellette, úgymond hogyan élhetjük túl anélkül, hogy beleroppannánk. Sokan még manapság is tagadják, mert nem tudják, hogy ez nem egy állandó melegedést jelent, hanem azt, hogy teljesen felborulhat az eddig megszokott évszakok rendje, lehet, hogy januárban 20 fok lesz, májusban viszont akár mínusz 10 fok, hektikussá válhat az időjárás néhány évtizeden belül, ennek a jeleit már most is érzékeljük."

Medveczki Zoltán arról is beszélt, hogy a magyar hagyomány 360 ehető erdei vadnövényfajt tart számon, ami már önmagában egy nagy szám, de valójában 600 erdei vadnövény található a hazai erdőkben. Döbbenetes adat, de például 40 ezer szarvasmarha húsának megfelelő gomba rothad el az erdeinkben, mert nincs, aki leszedje, hasznosítsa őket. Tele vannak ilyen ehető kincsekkel az erdők, mezők - amelyekben ideális összetételben találhatóak meg az ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok, és az esetek többségében már ők maguk a fűszerek is, tehát az elkészítésüket sem kell túlgondolni, nem kell agyonfűszerezni őket, mert karakteres ízük van önmagukban is.

