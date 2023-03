Megválasztották az év gyógynövényét: nem is gondolnád mennyi mindenre használhatod

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2013 óta minden évben megválasztja a Magyar Gyógyszertudományi Társaság az Év Gyógynövényét, amelynek fő oka, hogy felhívja a figyelmet a gyógynövények szakszerű használatára. Emellett céljuk, hogy népszerűsítsék őket, hogy minél jobban kihasználjuk a bennük rejlő lehetőségeket. 2023-as év győztese a vadgesztenye lett. A vadgesztenye (Aesculus Hippocastanum) termése mellett kérge, levele, virága is számos jótékony hatással bír. Szappanfa-virágúak családjába tartozik, amely 15 fajból áll. Hazánkban is őshonos, a népi gyógyászatban közkedvelt gyógynövény, tinktúrát, pépet és krémet állítanak elő belőle, emellett már a gyógyszeriparban is fontos alapanyagnak számít.

A vadgesztenye magjának fő hatóanyaga az eszcin, szaponin, de tartalmaz még allantoint, kumarint és flavonoidokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Milyen esetekben érdemes használni? Jótékony hatással van az érrendszerre, kötőszövet- és érfalerősítő hatásáról ismert, segíthet csökkenteni a keringési rendszer gyulladását, támogatja a visszértágulat tüneteinek enyhítését. Emellett a vadgesztenye kivonat növeli a véráramlást és javítja a szív- és érrendszeri egészséget, pozitív hatással van a vérkeringésre. Érdemes használni aranyér problémák csökkentésére. Hatékony megoldás lehet "nehéz-láb" szindrómánál vagy véraláfutásoknál, zúzódásoknál, mert segíti a felszívódást. A vadgesztenye kivonatot tartalmazó krémek, balzsamok és kenőcsök segíthetnek enyhíteni a láb duzzanatát és fájdalmát, a bőrt feszessé teszik, tonizálják. Támogathatja a regenerálódást ízületi fájdalmak esetén. Azonban mindenképp fontos megjegyezni, hogy a vadgesztenye kivonatot csak külsőleg érdemes alkalmazni, fogyasztása belsőleg nem javasolt. Különösen ajánlott a tavaszi lábápolás során vadgesztenyét tartalmazó krémet használni, így amikor lecseréljük a zárt cipőket és a hosszú nadrágokat, lábaink is felfrissülve üdén várhatják a jó időt. A rendszeres lábápolás, mint például a lábmasszázs, a lábfürdő vagy a bőrradírozás segíthet enyhíteni a láb fájdalmát és megelőzni a lábproblémák kialakulását. A vadgesztenye lábkrém ideális választás lehet, ajánlott visszeres, fáradt és nehéz lábérzet csökkentésére lábápolási céllal. A készítményben a vadgesztenye mellett olyan fontos alapanyagok találhatóak, mint a frissítő hatású borsmenta illóolaj és a szőlőlevél kivonat, amelyek érfalvédő és gyulladáscsökkentő hatással bírnak. „A vadgesztenye régóta jól ismert népszerű gyógynövény, sokaknak segít egy-egy nehéz és megerőltető nap után felfrissíteni a megfáradt lábait vagy enyhíteni visszeres panaszait, mi is azt tapasztaljuk, hogy nagyon népszerűek a vadgesztenye tartalmú készítmények. Mi is erre a gyógynövényre szavaztunk volna." - mondta Balajti Péter, a Herbiovit márkamenedzsere. A lábápolás mellett érdemes odafigyelni a megfelelő cipőválasztásra is, hiszen a rosszul illeszkedő, szűk vagy magas sarkú cipők szintén okozhatnak lábproblémákat.

Címlapkép: Getty Images

