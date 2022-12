Rengeteg magyarnak lehet totális kudarc 2023: borzasztó nagyot koppanhat, aki erre nem figyel

A végéhez közeledik az idei év, így nem meglepő, ha sokan most gondolják át, hogy min változtatnának a következő évben. Azonban az újévi fogadalmak nagyrésze kudarcba fullad, hiszen sokan fogadunk meg számunkra betarthatatlan dolgokat. Most összeszedtünk pár tippet azért, hogy sikeresebben kezdhessük a 2023-as évet.

Rengetegen vágnak bele az új évbe nagy ígéretekkel, fogadalmakkal, azonban ennek könnyen nagy csalódás lehet a vége. Akár egy rossz szokás elhagyásáról van szó, vagy éppen egy jobb szokás felvételéről, gyakran az új évtől várjuk a kezdő lökést, ami elindítana minket a helyes úton. De hogyan tudunk megfelelő mentalitással belevágni az új évbe, és hogyan kerülhetjük el a totális csődöt? Összeszedtük, mire érdemes odafigyelnie annak, aki szeretné sikeresen megtartani az újévi fogadalmait.

A Live Wellness Center magazin kiemelte, fontos, hogy ilyenkor reális célokat tűzzünk ki magunk elé. Bár az új év remek alkalom arra, hogy nagy elvárásokat támasszunk magunk elé, és a csillagokat célozzuk meg, irracionális célokkal hamar kudarcba fulladhatnak a fogadalmaink is. A növekedés, a fejlődés és a javulás időbe telik, a kudarcok pedig gyakran elkeserítőek lehetnek. Ahelyett, hogy hatalmas, és ambíciózus célokat tűzünk ki, törekedjünk arra, hogy megvalósíthatóbb, teljesíthetőbb apróbb célokat keressünk, amelyekkel nem csak egészséges mintákat alakítunk ki, de építhetünk is rájuk a későbbiekben.

Sokan ott esnek el az újévi fogadalmakkal, hogy nem készítik el az új rutint,ami segítene kialakítani az új szokásokat. Legyen szó akár arról, hogy egy órával korábban kelünk fel, hogy kocogni menjünk, vagy arról, hogy hetente egyszer egészséges ételt főzünk, kulcsfontosságú, hogy kialakítsunk egy rutint, amelyet követni tudunk.

Ugyanis a kialakított rutin segít a bizonytalanság, és az irányítás hiányának az érzését csökkenteni, ráadásul segít a szorongásban, nyugalmat áraszt a kaotikus mindennapokban. A következetesség kulcsfontosságú, és valószínűleg egy jó rutinnal mi is észrevehetjük majd a változást, ami egyben kisebb sikerélményeket is jelent - ez pedig segíthet újévi fogadalmunk megtartásában.

Sokan ott is hibáznak, hogy olyan terveket szőnek, amelyek teljesen a komfortzónájukon kívül esik. Bár ez nem feltétlenül rossz dolog, fontos, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal, és tiszteletben tartsuk őket. Fáradtnak lenni, vagy kényelmetlenül érezni magunkat nem gyengeség, fontos, hogy megértsük, és tiszteletbe tartsuk a saját korlátainkat, és ne feszítsük túl a tűréshatárunkat.

Az is sokat segíthet, ha igyekszünk pozitívan gondolkodni, akár a céljainkról is. Gyakran hajlamosak vagyunk a negatívumokra koncentrálni, és előfordulhat a mostani helyzetben, hogy semmi mást nem tudunk meglátni, csak a negatívumokat. Gondoljuk át, hogy mi mit szeretünk csinálni, kivel szeretünk időt tölteni, és koncentráljunk erre, ugyanis hatalmasat változtat a gondolkodásmódunkon ha a pozitivumokra figyelünk.

Az idei év iszonyatosan nehéz volt, és rengeteg bizonytalanság ért bennünket nap mint nap, ráadásul sokakat nem került el az év végi kiégés sem. Éppen ezért szánjunk időt a pihenésre, a feltöltődésre, hogy az új évbe frissen tudjunk belevágni.

Eljött az év végi pihenés ideje

Nem csak a felnőtteket fenyegeti az év végi kiégés, de bizony a fiatalabbakat is utolérheti a csendes kór. A diákokat is érinti a kiégés, hiszen nem csak a munkahelyünkön érhet minket túlzott stressz, de bizony az iskolapadban is. December végére pedig bizony ők is úgy érezhetik, teljesen elegük van az idei évből.

A stressz a mindennapi élet része, ami következtében nem csak a felnőttek, de bizony a diákok is teljesen kiéghetnek, ha nem figyelnek az intő tünetekre. Amikor folyamatosan kimerültnek érezzük magunkat, a testünk jelezhet, hogy ideje visszavonulót fújni. A közelmúltban egyre több szakértő foglalkozik a kiégés jelenségével, ennek gyökereivel, sokan azonban még így is félvállról veszik a problémát. Mint arról korábban mi is írtunk, a felgyülemlett iskolai feladatok, az online tanulásra való nehézkes átállás és a járvány, valamint a rezsi pánik okozta további stressz miatt a tanulók körében különösen gyakori lett a kiégés. A kiégéssel az a probléma, hogy nem mindenki ismeri fel magában, ez alól a diákok sem képeznek kivételt. Éppen ezért nekik is ugyanúgy szükségük van az év végi pihenésre, mint a felnőtteknek.