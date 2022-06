A magyar diákokat sem kíméli a modern népbetegség: ezekre a tünetekre oda kell figyelni

Sokan nem tudják, hogy nem csak a felnőtteket, de a diákokat is érinti a kiégés, hiszen nem csak a munkahelyünkön érhet minket túlzott stressz, de bizony az iskolapadban is. Most, hogy a szóbeliknél tartanak az érettségizők, itt az év vége, a bizonyítványosztás, sok gyerek érezheti úgy, hogy teljesen kimerült az iskolai évben.

A stressz a mindennapi élet része, ami következtében nem csak a felnőttek, de bizony a diákok is teljesen kiéghetnek, ha nem figyelnek az intő tünetekre. Amikor folyamatosan kimerültnek érezzük magunkat, a testünk jelezhet, hogy ideje visszavonulót fújni. A közelmúltban egyre több szakértő foglalkozik a kiégés jelenségével, ennek gyökereivel, sokan azonban még így is félvállról veszik a problémát.

Egy nemrég készült felmérésből kiderült, hogy Angliában emberek 74 százaléka érzi magát stresszesnek, vagy túlterheltnek, ráadásul a fiatalok hét százaléka mondta azt, hogy korábban még sosem érzett így, azonban egyre gyakrabban észleli magán ennek tüneteit. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2019-ben a kiégést szintén komoly betegségként kezdte kezelni, valódi egészségügyi problémaként. Louise Theodosiou, a Manchester University NHS Foundation Trust pszichiátere, tanácsadója kifejtette:

a kiégés általában olyan helyzetekben fordul elő, amikor az emberek nagy stressznek vannak kitéve, és nagyon sokat dolgoznak. Ez számos különböző módon megnyilvánulhat, rengeteg tünete lehet

- emelte ki a pszichiáter. Hangsúlyozta, hogy a WHO besorolása csak a munkahelyi kiégésre vonatkozik, hozzátette azonban, hogy a tünetek vitathatatlanul érezhetők az élet más területein is, amelyek hatalmas stresszt és nyomást okoznak, például az iskolában vagy az egyetemen. Időnként mindkettőt munkának érezheti szervezetünk, különösen, ha fontos vizsgákon dolgozunk.

Már a diákokat sem kíméli

A felgyülemlett iskolai feladatok, az online tanulásra való nehézkes átállás és a járvány okozta további stressz miatt a tanulók körében különösen gyakori lett a kiégés. A kiégéssel az a probléma, hogy nem mindenki ismeri fel magában, ez alól a diákok sem képeznek kivételt, emelte ki Craig Jackson professzor, a Birmingham City Egyetem foglalkozás-egészségügyi pszichológusa.

A lakótársaink, családtagjaink, barátaink azt mondhatják, hogy az elmúlt időszakban rosszindulatúak voltunk, esetleg hirtelen haragúak. Ilyenkor jobb, ha figyelünk ezekre az emberekre, mert előfordulhat, hogy tényleg problémával állunk szemben

- emelte ki Jackson professzor, aki hozzátette, hogy a diákoknál is általános kiégési tünet az, ha úgy érzi a diák, hogy nem tud lépést tartani a teendőkkel, túl sok a feladat, túl sok a tennivaló, túl sok a vizsga, és az előadás is. Ráadásul a kiégés elszívja minden energiánkat, ami miatt cinikusak és motiválatlanok lehetünk.

Semmihez sem tud hozzákezdeni a tanuló, mert úgy gondolja, hogy rengeteg a tennivaló, és bármit is tesz, az nem lesz elég

– emelte ki a tüneteket Jackson professzor. Ez az elsöprő fáradtság-érzet alvásképtelenséget és általános szorongást okozhat. Néhány embernél ez másodlagos fizikai problémákhoz, például fejfájáshoz, hátfájáshoz és mozgásszervi fájdalomhoz vezethet. Természetesen ez az érzelmi és fizikai megterhelés az otthoni életre is átterjedhet, és szokatlanul alacsony vérmérsékletűvé és ingerlékenysé válhat a diák.

Az akadémiai kiégés lehet az új tömegbaj?

Az akadémiai kiégést nem csak egy konkrét dolog okozhatja, hanem több tényező együttesen. A diákéletnek számos olyan aspektusa van, különösen a járvány idején, ami stressz forrása lehet. Első sorban a túlterheltség az, ami igazán hat a diákokra, hiszen egy vizsgára nagyobb mennyiségű tanulmányi munkát kell elvégezni, ami bizony elég nagy stresszforrás, különösen akkor, ha mindenképpen el akar érni a tanuló egy fokozatot. Előfordulhat az is, hogy a diák a tanulás miatt feláldozza a magánéletét, azért, hogy felzárkózzon, sokáig ébren marad, lemondja a közös programokat.

Feláldozzák a családdal töltött időt, a testmozgást, az egészségügyi ellátást azért, hogy tanuljanak. Ha ez nem változik meg, úgy azt láthatjuk, hogy a diákok teljesen kiégnek

- emelte ki a problémát Jackson professzor. A mostani válságos helyzetben sok diáknak kell megküzdenie a lakhatási problémákkal is, ami további károkat okozhat. Akár a diákszállások hiánya, akár a lakbérek megemelkedése, esetleg egy rossz minőségű kollégiumi szállás mind vezethez kiégéshez. A különböző pénzügyi stresszek pedig a diákokat sem kerülik el, legyen szó lakhatásról, ösztöndíjról, tandíj fizetésről.

A koronavírus-járvány hirtelen változást hozott az online tanulás terén is ami szintén stressz forrásaként jelent meg. Normális időkben még mindig elég sok az önmotivált tanuló, de a COVID-19 miatt kevesebb lett a személyes interakció. Egyes tanulók emiatt elszigeteltnek érzik magukat. Ha minden a paraván mögött zajlik, olyan érzése lehet a diáknak, mintha senki sem támogatná őt a tanulásban.

A hallgatók nem látják az egyetemeken azt a több ezer embert, akik a kulisszák mögött dolgoztak a tanulók jólétének támogatásán

– mondta Jackson professzor. De hogyan kerülhető el az akadémiai stressz? A szakértők szerint hasonló utasításokat kell követnünk, mintha munkahelyi stresszről beszélnénk. Igyekezzünk rendszeresen szünetet tartani, pihenni, kikapcsolódni, valamint fontos, hogy megértsük a stresszünk forrását. Amennyiben pedig eluralkodna rajtunk a kiégés, úgy forduljunk szaksegítséghez.

A pályaválasztás is nagy stresszel járhat

A végzős gimnáziumi diákok számára a mostani időszak különösen stresszes, hiszen hamarosan kiderül, hogy hol tudják folytatni tanulmányaikat, illetve most kell dönteniük a jövőjükről. Éppen ezért fontos, hogy a pályaválasztás alatt is kellő támogatást kapjanak, hiszen ez is nagyban hozzájárulhat a kiégéshez. A HiSchool két alapítója elmondta, hogy

Amikor valaki megmérettetik, az mindig stresszel jár. Ráadásul ez az időszak a diákok életében egy komoly fordulópont is az önállósodás tekintetében. Mivel a stresszkezelés is tanulható, igyekszünk arra is hangsúlyt helyezni. Az a fontos, hogy a változást, a stresszt is pozitív szemlélettel tudják megélni. Hogy úgy érezzék, megtették, amit lehet, és kapjanak támogatást, hogy kihozzák magukból a maximumot.