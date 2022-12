Ez a különbség a migrén és a fejfájás között: az ilyen tünetek lehetnek árulkodók, hogy nagyobb a baj

A migrén sokkal gyakoribb, mint a legtöbben gondolják, miközben igen kevesen vizsgáltatják ki fejfájásukat és választanak szakorvossal közösen megfelelő terápiát. Ha összetévesztjük a hétköznapi fejfájást a migrénnel, sokszor feleslegesen vesszük be a fájdalomcsillapító szereket, melyek nem jelentenek megoldást. Minél előbb fedezik fel, és kezdik el a migrén kezelését, az életmódváltást, annál könnyebb teljes életet élni a tünetekkel együtt is. Ehhez azonban fel kell ismerni a különbségeket a migrén és a fejfájás között. Ha úgy érezzük, nem egyszerű fejfájástól szenvedünk, érdemes szakorvoshoz fordulni.

Bár magyar adatok nem állnak rendelkezésre, általánosságban elmondható korábbi tanulmányok alapján, hogy a migrén elég gyakori, 8-12 százalékos az előfordulása. A migrénhajlam öröklődhet, gyerekkorban ritkább, de előfordul, leggyakrabban 20 és 50 év közötti nők esetében fordul elő minden ötödik, negyedik nő szenvedhet élete során migréntől - írja a Healthline. Viszont férfiak esetében gyakoribb a kezeletlen migrén, mivel ritkábban gyanakszanak erre, így kevésbé gyakran ismerik fel.

Migrén vagy fejfájás?

Egyre gyakrabban találkozni azzal, hogy valaki migrénre panaszkodik, illetve általánosságban kezd népbetegséggé válni a rendszeresen jelentkező fejfájás. Ezt könnyen előidézheti a mozgásszegény életmód, a stressz, a szorongás, a kialvatlanság, a túlzott koffein- és alkoholfogyasztás, a rendszertelen étkezés vagy külső körülmények is. Azonban sokan nem tudják, hogy a migrénes fejfájásnak is több fajtája van, illetve hogy hogyan lehet megkülönböztetni ezeket az egyszerű fejfájástól.

Pedig fontos, hogy különbséget tudjunk tenni migrén és fejfájás között, hiszen a kiváltó okok és a kezelés is eltérhet. Azért, hogy hatékonyan szabaduljunk meg a kínzó tünetektől, előbb azt kell tudni, pontosan mi is váltja ki azokat. A migrén olyan idegrendszeri zavar, mely egész életen át kísérheti a betegeket, visszatérő súlyos fejfájást okozva, melyet további kellemetlen tünetek kísérnek. A kezelés során a meglőzésnek nagy szerepe van, valamint a célzott gyógyszeres terápiával lehet a fájdalmat kordában tartani. A szimpla fejfájás gyakran evés, ivás, pihenés hatására is enyhül, elmúlik, kezelése pedig történhet vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókkal is.

A fejfájás típusai, tünetei

A hétköznapi fejfájás fájdalom és/vagy nyomásérzés a fejben, többnyire minkét oldalon egyidőben jelentkezik. Jellemzően a homlok, halánték és hátul a nyak környékén jelentkezik. Az időtartama 5 perctől akár 4 óráig terjedhet (míg a migrén akár napokig is eltarthat).

A tenziós fejfájás a fejfájások leggyakoribb típusa, melyet kiválthat feszülség, szorongás, izomgörcs, a szem megerőltetése.

A cluster fejfájás féloldalasan, a fej egyik oldalán jelentkezik, a fájdalom a szem mögött és a halánték táján érezhető a leggyakrabban. A rohamokat a fájdalom megszűnése, majd visszatérése jellemzi ciklikusan. A cluster fejfájás viszonylag ritka, főként felnőtteket, azon belül is férfiakat érint.

A sinus fejfájás fertőzések, gyulladások következtében alakul ki. A láz, orrdugulás, köhögés, az arc nyomásérzékenysége mellett jelentkezhet orrmelléküreg- vagy arcüreggyulladás tüneteként. Gyakran tévesztik össze súlyossága miatt a migrénnel.

Fejfájást kiválthatnak különféle más betegségek, sérülések is. Egy-egy influenza, koronavírus vagy más vírusok tünete lehet a fejfájás, de a fejet ért ütés, sérülés is kiválthat fejfájást, főként ha agyrázkódás is történt. Megnövekedett koponyaűri nyomás szintén fejfájást idézhet elő, melyet okozhat aneurizma, agytumor, agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, idiopátiás intracranialis hipertónia, vagy fejlődési rendellenesség is. Azonban mivel az ilyen betegségeknek más tüneteik is vannak, ha csak fejfájást érzünk, nem kell rögtön pl. agytumorra gondolni.

A thunderclap fejfájás, ahogy erre a neve is utal, villámcsapásszerűen jelentkező éles fájdalom. Rendkívül ritka, és nagyon súlyos fájdalommal jár, hátterében komoly betegség - pl. aneurizma, sztrók - állhat. Ha ilyen fejfájást tapasztal az ember, vagy valaki a környezetéből, akkor orvosi segítségre lehet szükség!

A migrén tünetei

A migrén súlyos fejfájással jár, melyet leggyakrabban egyéb tünetek is kísérnek. Megkülönböztetünk aurás és aura nélküli migrént. Az aura nélküli migrént kísérheti többek között nyak- valamint vállfájdalom, hányinger, hányás, fájdalom a szem vagy fül mögött, fájdalom a halántékon, fény-, hang- és szagérzékenyég, izomfájdalom, görcsök. Ezek csak a gyakoribb tünetek, még számos "mellékhatása" lehet a migrénnek. A különbség a fájdalom minőségéből is adódik: lehet metsző, lüktető fájdalom, erős nyomásérzet is.

A migrénes fájdalom a halénték, homlok, szemek és nyak tájékon jelentkezik leggyakrabban.

Általában a migrénes fejfájás csak a fej egyik oldalán jelentkezik, előfordul azonban olyan migrénes epizód, amely az egész fejet érinti. Egy-egy migrénes roham akár olyan súlyos is lehet, hogy a beteg ügyeletre kényszerül menni miatta.

Az aurás migrén esetében bizonyos jelek már a roham előtt 10-30 perccel jelentkeznek. Ilyen aurás érzések lehetnek, ha valaki nehézségeket tapasztal a gondolkodásban; villogó fényeket, csíkokat lát - káprázik a szeme -; bizsergést, zsibbadás érez az arcán, kezén; szokatlanná válik az íz-, szag- és tapintásérzékelése. Egyes esetekben már a migrén előtt egy-két nappal jelentkezhetnek olyan tünetek, mint székrekedés, depresszió, ásítozás, ingerlénység, sóvárgás bizonyos ételek után.

Mi váltja ki a migrént?

Azon túlmenően, hogy az alapvető hajlamnak nagy szerepe van a migrén kialakulásában, a migrén hátterében sokféle dolog állhat. A frontok, hirtelen magasságváltoztatás (pl. repülés esetén), légnyomás változás, hormonális változások, ingerlő hangok, fények, szagok, vagy akár ételintolerancia is állhat a hátterben. Az életmód is nagyban felelős lehet azért, hogy milyen sűrűn és milyen súlyos migrén alakul ki.

A migrént kiválthatja, súlyosbítja alváshiány, stressz, szorongás, étkezések kihagyása, alkoholfogyasztás, fogamzásgátlók szedése, túlzott koffein bevitel. A hormonális változásokra érzékenyek esetében jelentkezhet kifejezetten menstruációs migrén is.

Hogy mulasszuk el a fejfájást, migrént?

A tenziós fejfájás többnyire kezelhető acetaminofen, aszpirin és ibuprofen hatóanyagú fájdalomcsillapítókkal. Érdemes meggyőződni a fejfájás gyógyszeres kezelése előtt, hogy nem a szomjúság, éhség, a mozgás hiánya, oxigénhiányos környezet váltja-e ki. Együnk pár falatot, igyunk egy nagy pohár vizet, szellőztessünk, nyújtózkodjunk, ha tehetjük sétáljunk kicsit, mielőtt gyógyszert vennénk be. A fájdalomkezelésben segíthet a melegítés - pl. melegítőpárna helyezése a nyakra -, a masszázs, meditáció, a nyakizmok nyújtása, nyaktorna, relaxáció is.

A migrén kezelése már nehezebb feladat, melyben nagy szerep jut a megelőzésnek. Aki migrénes, tudja milyen fontos, hogy hogyan ismerje fel a legelső apró jeleit a migrénes roham közeledésének, és még időben be tud venni gyógyszert, illetve olyan körülményeket tud teremteni, amelyek enyhítik a roham súlyosságát. Aki arra gyanakszik, hogy migrénes, érdemes kivizsgáltatnia magát neurológussal, vagy fejfájás ambulancián.

A migrén diagnózis felállítása során először kizárják az egyéb lehetőségeket, amelyek kiválthatják a fejfájást különféle vizsgálatokkal, fejfájásnapló vezetését kérik a pácienstől. Ha bebizonyosodik, hogy migrénről van szó, elkezdik vizsgálni a lehetséges kiváltó okokat - pl. hormonális migrén, frontérzékenység, ételintolerancia - és ennek megfelelő kezelést választanak.

A migrén elkerülésében segíthet az életmód- és étrendváltás, a különféle gyógyszeres terápiák, stresszcsökkentés és a relaxációs technikák elsajátítása. A migrénre alkalmazott gyógyszereket minden esetben csa szakorvos írhatja fel, több vizsgálat elvégzését követően. A migrénes fejfájásra többnyire nincsenek hatással a kis hatóanyagtartalmú, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók.

A súlyos migrének kezelésében fontos szerep juthat továbbá társbetegségek kezelésének, könnyen társulhat hozzá depresszió is, illetve elkélhet a pszichológus támogatása is a terápiában. A migrén - bár ugyanúgy megnehezítheti a mindennapokat - családi életet és munkát egyaránt - mint más betegségek, a társadalmi elfogadottsága alacsony. Így a migréneseknek nincs egyszerű dolga a munkában, hiszen nem szokás táppénzre menni "csak fejfájás" miatt, így állandó magyarázkodásra kényszerülhetnek állapotuk miatt családi körben, és a munkában. Ez nehezítheti az együttélést a betegséggel.

Amikor tehát felmerül a migrén gyanúja, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni magunkat, hiszen a diagnosztizált migrént célzott terápiával könnyebb kordában tartani, mintha nem veszünk tudomást róla, elbagatelizáljuk a problémát. Másrészt érdemes tudatosítani, hogy mivel jár ez a betegség és hogy lehet az életmódváltással minimálisra csökkenteni a tüneteket, valamint azt, milyen nehezítő körülményekkel találkozhat egy beteg. Már az önmagában sokat segíthet a betegséggel való együttélésben, ha tudjuk, mire kell felkészülnünk, jobban odafigyelnünk, hogy ne rontsa jelentősen az életminősget a migrénes fejfájás.