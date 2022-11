10-ből 1 magyart érint ez a rettegett népbetegség: minél előbb felismerik, annál könnyebb kezelni

Hazánkban jelenleg közel 1 millió diagnosztizált cukorbeteg él, nekik és közvetlen környezetüknek mindennapos küzdelmet és odafigyelést jelent állapotuk kontroll alatt tartása. A kulcs a rendszeres önellenőrzésben, a megfelelő életmódban és a kiegyensúlyozott terápiában rejlik – hívja fel a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A CEOSZ a Diabétesz Világnap alkalmából november 12-én az ELTE Lágymányosi Campusán várja rendezvényére a cukorbetegségben érintett valamennyi korosztályt, hogy szakértők tanácsadásaival, előadásokkal, a cukorbetegség szövődményeit feltáró szűrésekkel és rengeteg színes, szórakoztató programmal segítse őket a betegséggel járó kihívások leküzdésében. Az idei rendezvényen külön figyelmet kap a gesztációs (terhességi) cukorbetegség, melynek kapcsán a CEOSZ a rendezvényen tartja a kismamáknak szóló nyomtatott kiadvány bemutatóját is.

Sajnos évről évre többen emlékeznek meg a november 14-i Diabétesz Világnapról, hiszen a cukorbetegségben szenvedők száma rohamosan emelkedik, globálisan már a 450 millió főt is meghaladja. Magyarországon nagyjából minden 10. embert érint ez az anyagcsere-betegség, becslések szerint azonban több százezer magyar beteg diagnózis hiányában még nincs tisztában állapotával. Ez azért is rendkívül veszélyes, mert a későn felismert, illetve nem megfelelően kezelt diabétesz súlyos következményekkel, többek között szív- és érrendszeri elváltozásokkal, ideg- és vesekárosodással, valamint vaksággal is járhat. A szakértők nem győzik hangsúlyozni: a rendszeres vércukor-önellenőrzéssel, egészségtudatos életmóddal és következetes terápiával a cukorbetegek is teljes életet élhetnek.

Egy nap az egészség jegyében

A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége a népbetegségnek számító anyagcsere-rendellenességgel kapcsolatos edukációt és közösségépítést tűzte ki céljául. A CEOSZ a közelgő világnaphoz kapcsolódva várja rendezvényére a hazai diabétesz közösség tagjait és minden érdeklődőt az ELTE Lágymányosi Campusán november 12-én fél 10 és délután 3 között. A látogatók nemcsak vércukor- és koleszterin-mérésen, valamint látásvizsgálaton vehetnek részt, de az ország legnagyobb mobildiagnosztikai szűrőkamionja is rendelkezésükre áll majd, hogy értékes információkhoz juthassanak aktuális egészségi állapotukról. Az eseményen részt vevők a kiállítói szekcióban megismerkedhetnek számos olyan termékkel és szolgáltatással, melyek megkönnyíthetik hétköznapjaikat – többek között az esemény szponzorai, a Dcont vércukormérő készülékeket és tesztcsíkokat gyártó 77 Elektronika Kft., illetve a Diabest étrendkiegészítő kapszula forgalmazója is jelen lesz az eseményen.

Az idei rendezvényen külön figyelmet kap a gesztációs (terhességi) cukorbetegség, mely a várandósság alatt alakul ki, kezeléséhez pedig szigorú diéta és szükség esetén inzulin-terápia indokolt. A gesztációs cukorbetegség kapcsán a CEOSZ a Diabétesz Világnapi rendezvényén mutatja be a most megjelent kiadványt is, mely a legfontosabb tudnivalókat gyűjti össze a kismamák számára. A rendezvényen lehetőség lesz a téma kapcsán személyesen is konzultálni kiváló szakorvosokkal és dietetikussal egyaránt, a CEOSZ emellett egy edukációs felületet is indít honlapján a téma kapcsán.

Gyakorlati segítség a mindennapi jó gyakorlatokhoz

A diabétesszel élők számára a rendszeres és alapos kontroll mellett kétségtelenül kihívást jelent az, hogy minden felmerülő kérdésükre, kételyükre, problémájukra mielőbb pontos és hatékony szakértői választ kapjanak. Éppen ezért a CEOSZ világnapi rendezvényén lehetőség nyílik olyan tanácsadásokon és beszélgetéseken való részvételre is, melyek az egészségügyi rendelések során sokszor nem tudnak megvalósulni. Az eseményen ugyanis a látogatók amellett, hogy a diabétesszel összefüggő fontos témákban elhangzó előadásokat hallgathatnak meg, olyan szakértői konzultációkon is részt vehetnek, melyeken lehetőség van egyéni problémáik, kérdéseik átbeszélésére. A programon számos kiváló szakember – többek között például diabetológus, dietetikus, alvászavar-szakértő, klinikai szakgyógyszerész és érsebész is – várja az érdeklődőket.

Emellett az eseményen kerül sor a CEOSZ idei receptversenyének eredményhirdetésére és díjátadójára is. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének 2023-as naptárában a hagyományos magyar konyha ízvilágát felidéző ételleírás kategóriában nevezett 12 legkreatívabb és legegészségesebb fogás szerepel. A receptverseny nyerteseiről, illetve a naptárról is a CEOSZ Diabétesz Világnaphoz kapcsolódó rendezvényén hull majd le a lepel. A rendezvény részletes programjáról, az előadásokról, valamint az elérhető vizsgálatokról és tanácsadásokról a CEOSZ Diabétesz Világnapi rendezvényének weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.