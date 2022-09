Koronavírus: több ezer magyar adatta be már a negyedik oltását a múlt héten

Az elmúlt heti összesített járványadatokat közölte a kormányzati tájékoztató portál. Az elmúlt héten összesen 10 300 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 058 847 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 76 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 367 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 976 808 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 34 672 főre csökkent.

Jelenleg 832 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 2371-en vannak.

A beoltottak száma 6 416 883 fő, közülük 6 203 090 fő a második, 3 895 295 fő a harmadik, 337 097 fő már a negyedik oltását is felvette. "A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását" - írták.

Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Múlt héten a heti összefoglalóban 12 157 új fertőzöttről számoltak be, ezen a héten 10 300-ról. Az elhunytak száma 100 volt, most 76. 978 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, míg az elmúlt héten 832 főt.

Azt is közölték, hogy országos átlagban továbbra is csökkenést mutat a lakossági szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja. A vizsgált városok többségét stagnálás jellemzi, míg csökkenés Eger, Győr, Kecskemét és Nyíregyháza esetében mérhető. Jelentős növekedés egyik vizsgált város esetében sem tapasztalható. A koronavírus koncentrációja 3 településen a mérsékelt, míg 19 településen az emelkedett kategóriába sorolható.