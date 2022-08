Ennyi esetet láthatnak el éves szinten a bringás mentőegységek: hamarosan kezdődik a tesztüzem

A 112-es központi segélyhívóra tavaly összesen 1 633 094 hívás érkezett be a mentőkhöz. Ezek közül 1 261 457 esetben, tehát a hívások 77,24 százalékában volt szükség valamelyik mentőegység tényleges beavatkozására. Ezek közül az esetek 21 százalékában kellett rohamkocsit vagy esetkocsit küldeni. A feladatok 79 százalékában elegendő volt mentőgépkocsit küldeni, amelyen egy mentőápoló megy ki a beteghez.

A mentősök évente közel 30 ezer olyan esethez mennek ki, amely után a beteget vagy a sérültet nem kell kórházba szállítani – válaszolta a Telex kérdésére az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). A mentősök nem minden esetben szállítják kórházba a sérültet vagy a beteget.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Országos Mentőszolgálat bevezeti a biciklis mentőegységet. A szervezeteben hetek óta folyik egy projekt, aminek keretében felmérik, mentőápolók közül kik vállalnának többletbérezés ellenében szolgálatokat az új kerékpáros mentőegységben. A bringás mentőket elsősorban városokban vetnék be, különösen azokon a területeken, ahonnan az átlagosnál is több a hívás. A főváros, illetve a Közép-Magyarországi Régió éppen ilyen.

Győrfi Pál szóvívő elmondása alapján a program tavasszal indulhat el Budapesten, jelenleg a kerékpáros mentés feltételeinek kialakítása zajlik, a tesztüzem pedig heteken belül elkezdődhet. A tervek szerint kezdetben elsősorban Budapest belső, forgalmas területein találkozhatnak majd az emberek a kerékpáros mentősökkel, de kedvező tapasztalatok esetén a mentési módszert akár más városokra is kiterjeszthetik.