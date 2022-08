Küszöbön a magyar egészségügy összeomlása: kongatja a vészharangot az Orvosi Kamara

"A kecskeméti, majd a szegedi urológiai ellátás ellehetetlenülése mellett recseg-ropog a közellátás teljes rendszere. Csendesen szűnnek meg, zárnak be meghatározatlan időre osztályok, részlegek, műtők. Az ellátási területükhöz tartozó betegek problémájuk természetétől függően fásultan várakoznak, kétségbeesetten keresgélnek alternatívák után, messzebbre utaznak, vagy ha pénztárcájuk és betegségük formája megengedi, a magánellátást választják - avagy legújabban a közellátás fizetős formáit" - írta Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára.

A kamara honlapján közzétett írásban azt is taglalja, mi a bezárások, szünetelt működések indoka: CT karbantartás, műtőfelújítás, klíma- vagy liftszerelés, átszervezés, költözés zajlik. "Ezek egy része természetesen valós tevékenység. Igen jelentős része azonban fedősztori" - írta, részletezve: "Egy budapesti gyermek kórházi osztályt egész nyáron festenek, de már most szóltak, hogy várhatóan csak novemberre készülnek el. A helyettük dolgozó szomszédos kórházak maliciózus dolgozói szerint minden bizonnyal freskók készülnek sima meszelés helyett, valószínűleg a plafon mellett a falakra is. Amikor pedig a feladatot átvevő kórházak vezetői megkísérelték az így felszabadult személyzetet ezen időre kölcsönkérni, nemleges választ kaptak."

A szakértő szerint a bezárás, szünetelés valódi oka leggyakrabban egyszerű dolgozói létszám hiány. "A működészavar mind szélesebb körűvé válásának további oka, hogy nem komplett teamek, osztályok, részlegek dolgozói állnak fel vagy esnek ki egyszerre - ellenkezőleg: többnyire mindenhonnan csak néhány, innen kevesebb, onnan több ember hiányzik" - magyarázza Svéd Tamás.

A tabu él: Magyarországon kórházat, osztályt nem lehet bezárni. Illetőleg csak végleg nem - átmenetileg a mellékelt ábra szerint lehet. Ilyenkor a feleslegessé vált, speciális tudású, máshova nem vezényelt dolgozókat, főként orvosokat olykor a semmiért fizetik - de el nem engedik őket, hiszen az osztály valamikor még kinyit/hat. Ezen minta szerint tehát a redundáns, széttagolt rendszer fennmarad, de mivel dolgozóból egyre kevesebb van, az átvezénylés, racionalizálás pedig egyelőre nem valósul meg, az ellátás hatékonysága folyamatosan csökken

- véli a szakértő, hozzátéve, hogy mindeközben a magánegészségügy virágzik és tör előre, további terjedését leginkább csak a várható recesszióval párhuzamosan a fizetőképes kereslet csökkenése fogja lassítani. Kiemelte, hogy Magyarországon nincs és egyre kevésbé lesz két egészségügyre való egészségügyi személyzet. A magánellátás pedig az ország és elitje méretei miatt a jövőben sem fog lefedni minden területet, legalább bizonyos ellátási formákban elengedhetetlen és kikerülhetetlen lesz a közellátás és annak megfelelő színvonala (sürgősségi ellátás, traumatológia, onkológia etc.).

Összefoglalva azt írta: "az egészségügyi közellátás színvonala és hatékonysága, a betegbiztonság - amellett, hogy továbbra is rendkívül egyenetlen - a fent leírt folyamatok miatt romlik. Ez a romlás gyors közbeavatkozás nélkül csak gyorsulni fog. Minél később tesszük meg a szükséges lépéseket, annál rosszabb helyzetből indulunk."

Végül: ha a jelenlegi, széttagolt és munkaerőhiányos, fáradt és fásult egészségügyi rendszerünkre ősszel újabb, immár súlyosabb megbetegedésekkel is járó COVID vagy egyéb vírushullám érkezik, igen nagy gondban leszünk

- véli a szakember.

A teljes írás itt olvasható.