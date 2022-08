Megszólalt Szlávik: sok a covidos gyerek, az is megfertőződhet, aki korábban átesett a betegségen

Egyre több a fertőzött, de kórházba csak kevesen kerülnek koronavírus miatt, általában néhány nap alatt túl lehet jutni a betegségen - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

Szlávik János arról beszélt, az, hogy egyre kevesebben szorulnak kórházi kezelésre annak köszönhető, hogy aránylag sok ember rendelkezik védőoltással. Elmondta: a múlt héten 14 ezer új fertőzöttet regisztráltak, de az oltások a legújabb koronavírus-variánsok esetén is segítenek a kórház elkerülésében. A koronavírus új variánsa - BA4-es, BA5-ös - valószínűleg átveszi az omikron helyét, de úgy tűnik, az oltottakra kevésbé veszélyes, mint az oltatlanokra, viszont azok is megfertőződhetnek, akik korábban omikronnal fertőződtek - jelezte.

Mint mondta, szinte minden új alvariánsnak kicsit különböznek a tünetei az előzőektől. A BA4-es, BA5-ös legjellemzőbb tünetei: köhögés, orrfolyás, tüsszögés, fáradtság és fejfájás - ismertette a főorvos. Hozzátette: aki náthás, mindenképpen gondoljon arra, hogy megfertőződött, és ha elmegy egy tesztre, illetve otthon marad hét napig, nemcsak saját magát, hanem másokat is megvédheti.

Kitért arra is, hogy sok a gyerek a fertőzöttek között, és a gyerekeknél is nagyon hasonló tüneteket okoz az új alvariáns. Esetükben - ha ritkábban is - előfordulnak poszt-covid tünetek. Lehet ez tanulási nehézség, fáradtság, elhúzódó köhögés - magyarázta Szlávik János.