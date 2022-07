Súlyosbodik a COVID-helyzet Magyarországon: láthatáron az új, könnyebben fetőző variáns

Hamarosan hazánkban is az omikron 4-es és 5-ös alvariánsa lehet a domináns, amely nyáron is képes hatékonyan terjedni - mondta Dr. Galgóczi Ágnes, az NNK osztályvezetője. A szakember szerint mindenkinek ajánlott felvenni a harmadik oltást, sőt az idősek és a krónikus betegek már a negyediken is elkezdhetnek gondolkodni.

Elővigyázatosságra hívta fel a figyelemet az RTL Reggeliben Dr. Galgóczi Ágnes, az NNK osztályvezetője. A szakember arról beszélt, hogy az utóbbi hetekben folyamatosan emelkedett az új fertőzöttek száma, és a szennyvízadatok is emelkedő tendenciát mutatnak az egész országban.

Az osztályvezető kifejtette, a háziorvosok folyamatosan oltottak, jövő héttől pedig már kedden és pénteken is lehet majd oltást kapni. A harmadik oltás fontosságáról szólva azt mondta, azt mindenképpen javasolja azoknak, akik nem kaptak még emlékeztető vakcinát. A 60 év felettieknek és a krónikus betegeknek pedig a 4. oltást is ajánlják az EU-ban, és itthon is.

Az új alvariáns elmondta, hamarosan látható lesz, hogy hazánkban is szépen lassan az omikron 4-es és 5-ös alvariánsa lesz a domináns. A betegség már szerencsére könnyebb lefolyású, viszont könnyebben is fetőz, így a nyári időszakban is képes hatékonyabban terjedni. A főbb tünetek az orrfolyás, köhögés, torokkaparás, és a páciensek néhány nap alatt meggyógyulnak, így lehet, nem is fordulnak orvoshoz - tette hozzá. Ám most is vannak kórházban, intenzív osztályokon, szóval korántsem veszélytelen.