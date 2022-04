Súlyos fennakadások, elképesztő drágulás: hónapokat kell várni egy-egy orvosi eszközre Magyarországon

Bár a koronavírus járvány már lecsengőben van, a nyersanyaghiány, az áremelkedés és a megnövekedett szállítási határidők újabb nehézségeket okoztak az egészségügynek. Átlagosan 10%-kal kerül többe egy orvostechnikai és gyógyászati eszköz a covid előtti időkhöz képest. A K&H szakértői utánajártak annak, hogyan változott a gyermekegészségügyi eszközök piaca az elmúlt két év hatására.

A koronavírus által okozott gazdasági hatások és az infláció az egészségügyi eszközök beszerzésében is egyre komolyabb nehézségeket okoznak. A jelenlegi probléma három tényezőre vezethető vissza. Egyfelől a kényszerű lezárások miatt a termelés és a gyártás csökkent, így az orvosi műszerek előállításához szükséges nyersanyagok és alkatrészek nem mindig állnak rendelkezésre.

Másrészt az alapanyaghiány, illetve a fuvarozási költségek növekedése miatt a gyártók világszerte árat emeltek, amit itthon még a forint növekvő árfolyama is tovább fokozott. Harmadrészt pedig a szállításban az áremelkedésen kívül a határidők is kitolódtak, mert a készlethiányt súlyosbította a sofőrhiány, így az ellátási lánc több helyen is megakadt.

Az ukrán-orosz konfliktus tovább súlyosbíthatja a problémát, hiszen mindkét ország jelentős exportőre olyan nyersanyagoknak (réz, vas, palládium, platina), amelyek elengedhetetlenek az orvosi műszerek gyártásához. A konfrontáció miatt az energiaárak további növekedésnek indultak, az Oroszországból és Ukrajnából érkező alapanyagok fuvarozását pedig megzavarhatja a szállítási útvonalak lezárása is.

A kialakult állapotra az egészségügyi műszereket gyártó és forgalmazó vállalatok is reagáltak: jelentős részük nem ad már ki a korábban megszokott éves árlistát. Általánosságban elmondható, hogy a koronavírus járvány és az infláció 2021-ben 5-10%-os áremelkedést eredményeztek az orvostechnikai eszközök piacán.

A szállítási határidőkre pedig leginkább a kiszámíthatatlanság jellemző: van, ami a régen megszokott 2 hét helyett 3 hónap alatt érkezik meg, de előfordulhat olyan eset is, hogy 6 hét helyett 5 hónapot kell várni egy műszerre.

Az árváltozás nemcsak az orvostechnikai eszközöket érinti, hanem a mindennapi tevékenységhez köthető szakmai fogyóanyagok piacát is. Bizonyos termékek ára a járvány miatt akár 20-30-50%-kal is emelkedett. A szállítási idők szinte minden termék esetében hosszabbak lettek - van olyan orvosi műszer, amire tavaly december óta várunk, és alapanyaghiány miatt nem tudja szállítani a gyártó

– fejtette ki a K&H gyógyvarázs pályázat egyik tavalyi nyertese.

A gazdasági hatások a gyermekegészségügyi eszközök piacára is begyűrűztek, és az ezzel együttjáró áremelkedés számottevő plusz költséget róhat az intézményekre

– mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a csoport kommunikációs vezetője.