Kiderült a nagy vitamin-titok: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról

Időről időre hallunk arról, hogy bevonnak különböző étrendkiegészítőket. Széles piacról van szó, csak úgy, mint a multivitaminok és vitaminok esetében, azonban sokan nem tudják, hogy mikor érdemes ezeket szedni. Szakértőt kérdeztünk az étrendkiegészítőkről.

Ismét kivontak a forgalomból egy adag étrendkiegészítőt és gyógyszert. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYEI) legutóbb márciusban frissítette a listát azokról a készítményekről, amelyeket visszahívnak a forgalomból, mert azok nem felelnek meg az előírásoknak. Bár a piac hatalmas, és étrendkiegészítőből szintén rengeteg van, sokan nem tudják, hogy mikor és miért érdemes szedni ezeket a készítményeket.

Megkérdeztük a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségét arról, hogy milyen étrend-kiegészítőket szedjünk, és hogyan válasszunk. A szakértőtől megtudtuk, hogy az étrend-kiegészítők a jogszabályi rendelkezések alapján az élelmiszerek kategóriájába tartoznak. Alapvetően az a feladatuk, hogy a hagyományos és kiegyensúlyozott étrendet egészítsék ki bizonyos élethelyzetekben. Ennek érdekében koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat vagy más élettani hatással rendelkező anyagokat. Annak ellenére, hogy élelmiszereknek tekintjük őket, külső megjelenésükben nagyon hasonlóak a gyógyszerekhez. Általában tabletta vagy kapszula formájában lehet őket beszerezni, de vannak belőlük ampullák, cseppek és szirupok is.

Étrend-kiegészítőt általában akkor érdemes alkalmazni, ha valamilyen tápanyagból csökkent a bevitel, vagy a szervezet megerőltetése miatt fokozott az igénybevétel. Csökkent tápanyag bevitelt okozhatnak például a speciális diéták vagy a felszívódási zavarok, míg fokozott igénybevételt okozhat betegség, megerőltető sport vagy fizikai munka

- fejtette ki lapunknak dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója, aki arról is beszélt lapunknak, hogy mikor és hogyan szedhetünk ilyen készítményeket. Mint mondta, az étrend-kiegészítők jelentős részét lehet úgy alkalmazni, hogy előtte nem szükséges konzultálni egészségügyi szakemberrel. Sokan egészségesen is szednek étrend-kiegészítőket, annak érdekében, hogy megelőzzék a betegségeket. Nekik például biztonságosan lehet alkalmazni a vitaminokat vagy ásványi anyagokat tartalmazó készítményeket.

Más a helyzet azonban akkor, ha valaki már valamilyen betegséggel küzd, különösen krónikus betegek esetében. Ilyen helyzetekben már javasoljuk, hogy kérjék ki az orvos vagy a gyógyszerész tanácsát, mert egy rosszul választott készítménnyel akár negatívan is befolyásolhatjuk az állapotunkat. Ezek a készítmények hatással lehetnek a betegség lefutására, illetve a szedett gyógyszerek hatását is megváltoztathatják. Főleg idős, vagy sok gyógyszert szedő betegek esetében ajánlott minden esetben tájékoztatni a kezelőorvost a gyógyszerekkel egyidejűleg szedett étrend-kiegészítőkről

- tette hozzá a szakmai elnök. Kiemelte, hogy míg a multivitaminok nagy része étrendkiegészítő, kisebb részük gyógyszerként van forgalomban. A két termékkategóriára teljesen más jogi és szakmai előírások vonatkoznak.

Különböző korban és élethelyzetekben más étrendkiegészítőt javasolt szedni. Dr. Marjai Tamás elmondta, hogy az étrendkiegészítő választásnál mindig vegyük figyelembe a korunkat és élethelyzetünket. Pontosan határozzuk meg, hogy milyen anyagot és milyen céllal szeretnénk szedni. Ha kell, egyeztessünk egészségügyi szakemberrel, hogy a lehető legjobb készítményt tudjuk kiválasztani. Nyugodtan kérjünk tanácsot a gyógyszertárban is, hogy mi az, ami a mi állapotunknak a legjobban megfelel.

Szakember tanácsára lehet szükségünk akkor, ha van valamilyen krónikus betegségünk és folyamatos gyógyszeres kezelés alatt állunk. Értelemszerűen az sem mindegy, hogy a várandós kismamák mit szednek, hiszen a bevitt anyagok hatással lehetnek a magzatra is. Emellett a máj- és vesebetegeknek is jobban oda kell figyelniük a bevitelre, mert az állapotuk hatással lehet az anyagok szervezetből történő kiürülésére

- mondta a szakmai igazgató, aki elmondta, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor bizonyos tápanyagokból, vitaminokból vagy ásványi anyagokból érdemes többet szedni.

Télen érdemes a C-vitamin és a D-vitamin bevitelét valamilyen készítménnyel kiegészíteni, de ilyenek lehetnek a terhes-vitaminok is. Erre ugyanúgy alkalmasak lehetnek a gyógyszerkészítmények és az étrendkiegészítők is. Sok esetben az egyéni ízléstől is függ, hogy végül gyógyszerre vagy étrendkiegészítőre esik a választás

- fejtette ki Dr. Marjai Tamás.

Akár több tízezer forintba is kerülhetnek

Árban és márkában a határ a csillagos ég, rengeteg étrendkiegészítő közül választhat az, aki ezzel támogatná az immunrendszerét. Ismét megnéztük a gyógyszertárak kínálatát is, hogy felmérhessük a kínálatot és az árakat.

Étrendkiegészítő közül a Co-Vit multivitamin étrendkiegészítő tabletta 60 darabos kiszereléssel 2199 forint, míg a GAL vitaminkomplex cseppje 3106 forint. Míg a listán vannak olyan készítmények, amelyek nem annyira drágák, vannak olyan komplex készítmények, mint például az Imunex étrend-kiegészítő, amely 28 700 forintba kerül, vagy a ZinZino Zinogene+ étrendkiegészítő 19 721 forintért vásárolhatunk meg. Gyakori az, hogy hajunk egészsége miatt szedünk étrendkiegészítőt, a különböző hajvitaminok, népszerű a HairBunny rágótabletta, amely szintén 10 490 forintba kerül. De szedhetünk készítményt a májunk támogatására, csontjaink egészségéért, esetleg különböző cseppeket, amelyek ára szintén 4000-15 000 forint között mozog. Terhesvitaminból mindig kérjük ki orvosunk véleményét, a népszerűbb márkák azonban itt sem olcsóak. Az Elevit komplex 3000 forintnál kezdődik, de a piacon van olyan terhesvitamin, amely szintén 10-15 ezer forintba kerül.

Indul a gyógyszertári roham

A magyarok különösen szeretnek a gyógyszertárba menni, tavaly novemberben 17,5 millió doboz támogatott vényköteles gyógyszert adtak el a patikák. Így tavaly októberi gyengébb adat után novemberben ismét magas költést tapasztaltak a patikák. A novemberi adat nem csupán az elmúlt év, hanem az elmúlt 19 hónap legerősebb teljesítményét jelenti a támogatott, vényköteles kategóriában, mint ahogy arról mi is tájékoztattunk.

A 2021-es év legerősebb havi gyógyszerforgalmát hozta a november, a költés 51 milliárd forintot tett ki a támogatott vényköteles gyógyszerpiacon. Csak Budapesten 11 milliárd forintért váltottak ki patikaszereket, a költések ötöde a fővárosi patikákban valósult meg – derül ki egy friss elemzésből. A receptes gyógyszerköltés októberhez képest csaknem 7 százalékkal nőtt, az előző év azonos időszakához képest pedig az eladások értéke 4,7 százalékkal bővült. Novemberben 17,5 millió doboz támogatott vényköteles gyógyszert adtak el a patikák. Az előző hónaphoz képest 4,8, az előző évhez képest pedig 2,1 százalékkal bővült az eladott dobozforgalom. Az elemző kiemelte: a fogyasztói árak emelkedése a gyógyszerpiacon is jelen van: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint egy év alatt 2,7 százalékkal emelkedtek a gyógyszerárak is.