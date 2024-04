Ebben rettentő vaskalaposak a magyar vásárlók: ezt keresik a legtöbben a patikákban

Magyarország egyik legújabb, gyógyszervásárlási szokásokat feltáró kutatásának eredményeit mutatták be a Publicis Groupe Hungary eseményén. Az eddig még nem publikált előadások keretében a fogyasztói viselkedéseket vizsgálták olyan nemzetközi és hazai források alapján, mint például a GKID és a Global Web Index.

Előadásában a patikai promóciók hatásának vizsgálatát mutatta be Madar Norbert a GKID & TrendSight vezető tanácsadója és partnere. A kutatás a recept nélkül kiváltható gyógyhatású készítmények vásárlását vizsgálták promóciók szempontjából. 5182 fő megkérdezésével 2024 februárjában készült el a kutatás. A felmérésből kiderült, hogy az online vásárló internetezők 29%-a a Googleben is keres, ha valamilyen új tünetet észlel magán. A gyógyszereket családon belül nagyrészt a nők vásárolják mások részére is, de sokan vannak, akik csak maguknak vásárolnak.

A kutatásból az is kiderült, hogy az OTC készítményekről 63% tájékozódik az interneten előzetesen. A vásárlásban döntő szempont a korábbi tapasztalat (54%), a patikus ajánlása (49%) és az ár (39%). Továbbá 26% olvas utána a készítményről neten található véleményeknek. A promóciók alapján 16% tájékozódik.

Patikában, gyógyszertárban 93% százalék, drogériában 37% vásárol, online pedig csak 28% vásárol, vásárolt. 54% pedig akkor sem vásárolna online gyógyszert, ha erre lehetősége lenne a kutatás szerint. Magyarországon a gyógyszernek minősülő készítmények internetes forgalmazása gyakorlatilag megszűnt, miután lekorlátozták az OTC gyógyszerek kiszállíthatóságát - ezt csak gyógyszerész végezheti jelenleg.

A vásárlás helyszínének megválasztása során a többség (67%) a legközelebbi üzletet választja. Kisebb azon aránya, akik útközben mennek be esetlegesen valahová, de mindössze 10% vásárol tudatosan az akciók, promóciók alapján. A kutatásból az is kiderül, hogy a többség csak a szükségletei szerint vásárol, a "betárazás" nem jellemző a fogyasztóra.

A válaszadók 50%-ának vannak bevált készítményeik, amelyeket nem szívesen cserél le. Jóval kevesebben vannak, akik rendszeresen próbálnak ki új szereket. Ha mégis új szert próbálunk ki, akkor a gyógyszerész ajánlása a döntő (52%). Fontos még a rokonok, ismerősök véleménye, az alacsonyabb ár is. A kutatás szerint 68% mindig elolvassa a betegtájékoztatót, 19% elolvassa, de nem feltétlenül tartja be. 12% követi a patikus ajánlását, és mindössze 2 százalék az, aki egyáltalán nem olvassa el.

A gyógyszerárak és infláció összefüggése kapcsán a GWI kutatás főbb megállapításait Major Helga, a Publicis Groupe Hungary Média Üzletágának Stratégiai Igazgatója ismertette. A GWI kutatása alapján is az mondható el, hogy a gyógyszerválasztás szempontjából a patikus, háziorvos ajánlása, korábbi tapasztalatok a döntőek, és harmadik helyen áll az ár. Nemzetközi kitekintés alapján regionálisan látható, hogy a magyar vásárlók Európa szinten a legárérzékenyebbek (47%), máshol sokkal fontosabb a szakemberek ajánlása.

A Fogyasztói Barométer kutatásból az derült ki, hogy az infláció elszabadulásának hatására a legtöbben visszafogták költéseiket, ebben a gyógyszerek még kevéssé voltak érintettek (7%), inkább a vitaminok, étrendkiegészítők vásárlására fordított összegek szorultak vissza. Jövőbeli spórolási tervekből is az derült ki, hogy ez a trend nem fordult meg, továbbra is jellemző lesz a spórolás a gyógyszereken a magyar fogyasztókra.