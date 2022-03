Aggasztó hír érkezett: nagy bajban lehet 800 000 magyar beteg

Sürgős beavatkozásra van szüksége a Kormány részéről annak a 800.000 magyar betegnek, akik tartós vagy átmeneti fogyatékuk kezelésére a társadalombiztosító által támogatott gyógyászati segédeszközök használatára jogosultak. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által jelenleg finanszírozott segédeszköz támogatás rendszer fenntarthatatlan 400 forint közeli euró és 260.000 forint garantált bérminimum mellett – hívja fel a figyelmet a legnagyobb hazai gyógyászati segédeszköz (gyse) szakmai szervezet, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ).

A gyógyászati segédeszközöket a lakosság részére kiszolgáló szakemberek a Kormány haladéktalan intézkedését kérik, módosítsa a 2006-ban hatályba lépett gyógyszergazdaságossági törvényt. Amennyiben nem lép soron kívül a Kormány, akkor az orvosi rendelvényre kiadható segédeszközök sorban mind el fognak tűnni még a gyógyászati segédeszköz szaküzletek, valamint a gyógyszertárak kínálatából.

Emlékeztetünk arra, hogy a törvény megjelenésekor a dollár 194, az euró 256 forinton állt, a szakdolgozói bérminimum 68.625 forint volt. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által jelenleg finanszírozott segédeszköz támogatás rendszer fenntarthatatlan 400 forint közeli euró és 260.000 forint garantált bérminimum mellett.

A gyógyszergazdaságossági törvény megjelenésével csökkent az inkontinens betegeknek rendelt pelenkák, a kézzel hajtott kerekesszékek, a hallókészülékek, kompressziós harisnyák és számos más segédeszköz támogatásának mértéke. A vényen rendelt gyógyászati segédeszközök térítési díja 20%-al emelkedett. Még ebben az évben (2006) megszűnt a 15/%-os kedvezményes áfa kulcs is, ami tovább növelte a rászorulók terheit. A 2010 előtti kormány nemcsak a betegeknek folyósított támogatások összegét csökkentette, de az egészségügyi szolgáltatók működőképességét is figyelmen kívül hagyó struktúrát alakított ki, aminek terhét még jelenleg is elszenvedik a betegek, az orvosok és a segédeszközök adaptálását, kiszolgálását végző szakemberek.

Például a kétkezes hátsókerék meghajtású kerekesszék NEAK által elismert nettó fogyasztói ára ma ugyanannyi, mint volt 2003-ban, 66.900 Ft.

A kerekesszéket használó betegek térítési díja az állami támogatás csökkentése és a magasabb ÁFA miatt emelkedett 11 540-ről 16 993 forintra, közel 50%-al. Ezúttal a beszerzési áraknak a közfinanszírozott ár felé növekedése miatt a betegek kiszolgálását közvetlenül végző gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletek és gyógyszertárak is veszteséget könyvelnek el, ha a NEAK által támogatott segédeszközt receptre adják ki a betegnek.

A probléma tényleges megoldását 2015-ben tűzte ki céljául az Országos Fogyatékosságügyi Program 2015-2025 keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az EMMI Államtitkárság a NEAK, betegszervezetek és a szakmai képviseletek részvételével 2019-ben Segédeszköz Munkacsoportot is összehívott, az egyeztetések nem jártak eredménnyel. A pandémia elleni védekezés az egészségügyi tárca minden erejét lekötötte az eltelt két évben, így a gyógyászati segédeszköz ellátás felülvizsgálatának kérdésköre háttérbe szorult. A problémák azonban nem enyhültek, hanem drámaian súlyosbodtak. A hazai finanszírozási rendszer képtelen ellensúlyozni, az euro árfolyam, az import árak, a bérköltségek emelkedését.

A segédeszközök gyártáshoz szükséges nyersanyagok, a papírpép, alumínium, kaucsuk és a szállítási költségek jelentősen drágultak. Az egyre súlyosbodó ellátási zavart észlelve a Kormány 2022 február elején a helyzet enyhítésére 3 milliárd forint rendkívüli, eseti felhasználását engedélyezte tudva, hogy ez csak „tűzoltás”.

A szakmai szervezetek egyetértettek az intézkedéssel, de kiemelték, hogy a rászorulók szűk körének nyújtott egyszeri segítség nem oldja fel a közel két évtizede a rendszerbe égetett, 2006-ig visszavezethető problémákat.

A szakmai szervezetek várakozásai ellenére a mai napig nem jelent meg a pénzügyminisztérium által már jóváhagyott hárommilliárd Ft forrás elosztását szabályozó rendelet. Ha nem változik a vényköteles gyógyászati segédeszköz ellátás közfinanszírozása, akár napokon-heteken belül tízezres tömegben jelenhetnek meg az egészségügyi intézményekben azok a cukorbeteg, inkontinens, sztómával élő, hallássérült vagy daganatos betegek, akik segédeszközök használatára szorulnak, de piaci áron nem képesek megvásárolni a nekik szükséges gyógyászati segédeszközöket. A kiskereskedelmi készletek kifogyóban vannak és a Kormány haladéktalan közbelépése nélkül súlyos ellátási problémák jelentkezhetnek, ha a gyártó és az importőr is kivonja termékeit a hazai piacról - írják a közleményben.