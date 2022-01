Megkapta az engedélyt az új COVID-gyógyszer: mellékhatásoktól tartanak a tudósok

Vészhelyzeti engedélyt adott az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA) a Merck gyógyszergyárnak a molnupiravirra. A koronavírus elleni használatra készített antivirális szer mérsékelten hatékony a vírus ellen, azonban több kutató is a szer veszélyeire hívta fel a figyelmet.

A koronavírus elleni használatra vészhelyzeti engedélyt kapott Merck gyógyszergyár antivirális szere, a molnupiravir több kutatónak is aggodalomra ad okot, hiszen miközben mérsékelten hatékony a vírus ellen, elősegítheti az új, potenciálisan veszélyesebb variánsok születését. Ráadásul akár rákkeltő is lehet, és születési rendellenességeket is okozhat. A Pfizer szintén vészhelyzeti engedélyt kapott a paxlovid gyógyszeregyüttesére, ez ugyan hatásosabb, mint a molnupiravir, de itt meg a mellékhatásokra érdemes figyelni.

Bár már lassan két éve próbálnak a kutatók olyan gyógyszereket kifejleszteni a koronavírus ellen, amelyekkel kezelni lehet a fertőzést, és megállítani a vírus szaporodását a szervezeten belül, az osztatlan siker eddig elmaradt. Mint ahogy azt a 24.hu írta, eddig különböző országok különböző gyógyszerkoktélokkal próbálkoztak, egy szer sem bizonyult megfelelőnek. Az amerikaiaknak most két új eszközük is van a harcban, az FDA a tavalyi év végén adott vészhelyzeti engedélyt a molnupiravirnak és a paxlovidnak. Ezeket a szereket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is vizsgálja, de egyelőre hivatalos engedélyt a kontinensen még nem kaptak.

Rengeteg kritika érkezik mindkét szerre, különösen a molnupiravirra, amelyet a Merck gyárt, és amelynek klinikai kutatási eredményei nem túl biztatók. Az első, részleges eredmények alapján még úgy tűnt, nagyjából 50 százalékban előzi meg a Covid miatti kórházba kerülést egy ötnapos kúra, idővel azonban kiderült, hogy a Merck gyógyszerével mindössze csak 30 százalékban kerülhető el a kórházba kerülés. Azonban ha nem sikerül hatékonyan elpusztítani a vírust, az túl hosszú ideig lehet jelen a szervezetben, így a molnupiravir-kúra öt napja alatt a beteg potenciális táptalaja az életképes mutáns vírusoknak.

A másik vizsgált gyógyszer, amely vészhelyzeti engedélyt kapott, a Pfizer gyógyszere, a paxlovid. A készítmény sokkal jobban szerepelt a klinikai kutatásokon, mint társa, és 89 százaléban előzte meg a kórházba kerülést, azonban a gyógyszer mellékhatásai szintén aggodalomra adnak okot a kutatóknak.

A paxlovid mellékhatásként ugyanis nagyon erősen befolyásolhatja a gyógyszeranyagcserét, tehát egyes gyógyszereket sokkal erősebb hatásúvá, másokat sokkal gyengébb hatásúvá tehet, ráadásul egyéni különbségek is lehetnek abban, hogy ki hogyan reagál rá.