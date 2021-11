Kiderült, mikor kezdődhet meg az 5–11 évesek oltása Magyarországon

A járvány negyedik hullámában a legkisebbek sincsenek biztonságban, hiszen hétről hétre több gyermek kapja el a fertőzést, akiknél a betegség ezúttal már tünetekkel jelentkezik.

A gyerekek oltása kapcsán ugyanakkor mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) akár már az idén jóváhagyhatja az 5–11 éves korosztály beoltását a Pfizer/BioNTech vakcinákkal. Galgóczi Ágnes tájékoztatása szerint az oltás elfogadását már kérvényezték, a döntés pedig év végére várható - számol be a Magyar Nemzet.

Mindenképpen törekedni kell az átoltottság növelésére, mivel a nemzetközi példák is azt mutatják, akkor lehet vége a járványnak, ha minél többen védettséget szereznek - írja a lap. Az átoltottság növelését a napról napra romló járványügyi adatok is indokolttá teszik, hiszen a fertőzöttek, a kórházban lévő betegek, sőt az áldozatok száma is folyamatosan emelkedik.