Hatalmas változás élesedhet a webes patikákban: nem győzik majd teljesíteni a rendeléseket?

Úgy módosítanák a gyógyszertörvényt egy új javaslat szerint, hogy a jövő évtől bármilyen gyógyszert kizárólag a gyógyszertárak szakdolgozói (gyógyszerész vagy szakasszisztens) vihetnének házhoz. Bár a vényköteles készítményekre eddig is ez a szabály vonatkozott, a vény nélküli termékeket a páciensek gyógyszertárak webshopjaiból is megrendelhették. A kiszállítást már csomagküldő szolgáltatók végezték, így a betegek akár 30-60 percen belül gyógyszerhez juthattak.

Sokak számára jelentősen megnehezítheti bizonyos gyógyszerek beszerzését egy, az országgyűlésnek minap benyújtott törvénymódosítás - írja a Népszava. Ez ugyanis megtiltja, hogy az orvosságokat csomagküldő szolgálattal rendeljék házhoz.

Az Inspira Visionary Research gyógyszerpiaci elemző cég legutóbbi reprezentatív kutatása szerint a vásárlók csaknem harmada vett az elmúlt évben gyógyszertári terméket az interneten. A Covid-járvány alatt tíz patikai vásárlásból négyszer az interneten, míg hat alkalommal a gyógyszertárban vették meg az emberek a szükséges készítményeket. A leggyakrabban vitaminokat, nyomelemeket, immunerősítőket, étrendkiegészítőket és vény nélkül kapható gyógyszereket rendelt házhoz a lakosság. A vény nélküli szerek házhoz szállítását korlátozó javaslat indoklása szerint a módosítást a gyógyszerészek köztestülete betegbiztonsági okokból kérte.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testülethez (HENT) ugyanakkor nem érkezett olyan betegbiztonsági incidensről bejelentés, amely indokolhatná ezt a változtatást - mondta el a lapnak a gyógyszerhamisítási munkacsoport vezetője, Ilku Lívia. A Sipo Patika tulajdonosa, Harmattha Levente szerint felelőtlen magatartás a negyedik Covid-hullám árnyékában megtiltani, hogy a csomagküldő szolgálatok közreműködésével, de személyes kontaktus nélkül szabadon forgalmazható termékekhez jussanak a betegek. Azt is hozzátette, hogy egy patikai vállalkozás nem elég felkészült ilyen logisztikai feladatokra, a járvány alatt naponta 20-30 vényköteles gyógyszer kiszállításával kapcsolatos kérés érkezett a gyógyszertáraiba, amelyet jelenleg is csak szakember vihet házhoz. Még ezeket is nehéz volt teljesíteniük, de „társadalmi felelősségvállalásból, tisztességből" megoldották. Viszont napi rutinként alkalmazni sem olcsó, sem egyszerű feladat nem lenne.