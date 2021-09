Megdőlt a tejmítosz: tényleg nem tesz jót a szívünknek a magas zsírtartalmú?

Kutatásban vizsgálták a tejtermék fogyasztásnak, valamint a szív-és érrendszeri megbetegedések összefüggését. Az eredmények alapján megdőlni látszik a tévhit, miszerint a tej egészségtelen, ugyanis a tejzsírsav csökkentheti az érrendszeri megbetegedések kockázatát.

A friss kutatásban, amelyben elsőként svédeket figyeltek meg, mintegy 4000 60 év feletti vett részt. A kutatás alapján azok a személyek, akik nagyobb mennyiségben fogyasztottak tejzsírt, kisebb esélyük volt arra, hogy szív-és érrendszeri betegségben szenvedjenek. Bár az eredmények még hagynak kérdéseket maguk után, az látható, hogy a tejtermékek fogyasztása valóban nagy szerepet vállalhat az egészséges életmódban, és a betegségek megelőzésében.

A CNN írt az eredményekről, amelyben a világ legnagyobb tejtermék fogyasztó országait vizsgálták. A nemzetközi kutatócsoport 4150 svéd 60 éves zsírsav szintjét vizsgálta, átlagosan 16 évig követve azt, külön figyelmet szentelve annak, hogy hányan haltak meg szívroham, agyvérzés vagy keringési panaszok következtében.

A statisztikai korrekció után, ahol kizárták az egyéb, ismert kockázati tényezőket, mint az életkor, jövedelem, életmód, a kutatók azt találták, hogy akiknek magas a zsírsavszintje, ami utal a tejzsírok magas bevitelére, alacsonyabb a szív-és érrendszeri betegségek kockázata. A csapat ezt követően más országokban is megerősítette ezt, miután a svéd eredményeket 17 másik vizsgálattal ötvözve mintegy 43 ezer embert vizsgáltak meg Dániából, Angliából és Amerikából.

A tejzsíron kívül más tényezők is befolyásolhatják tanulmányunkat, azonban a kutatás végére láthatjuk, hogy a tejzsír nem árt.

-mondta Matti Marklund, a Sydney -i George Institute for Global Health vezető kutatója.

Bár érdekes összefüggések ezek, további vizsgálatokra van szükségünk ahhoz, hogy megfejtsük és megértsük a tejzsírok, és a tejtermékek egészségre gyakorolt hatásait.

A kutatás vezető szerzője, Kathy Trieu, a George Institute kutatója szerint egyes tejtermékek, különösen az erjesztett tejtermékek pozitív hatással vannak többek között a szív egészségére is.

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a tejtermékek tápanyagokban gazdagok, és az egészségre gyakorolt hatása nagyban függ a tejtermék típusától. Mivel a hatás inkább a típusból fakadhat, nem feltétlen a zsírtartalomtól, ez kétségeket ébreszthet abban, hogy jó-e elkerülni a tejzsírokat. Tanulmányunk ugyanis azt sugallja, hogy a tejzsír bevitelének csökkentése, tejtermékek mellőzése nem biztos,hogy a legjobb választás szívünk egészségének megőrzése érdekében.

-tette hozzá a kutató, aki szerint fontos megjegyezni, hogy bár a tejtermékek gazdagok telített zsírokban, és más tápanyagokban, az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás részét képezik. Más zsírok, és növényi olajok még nagyobb egészségügyi előnyökkel járhatnak, mint a tejzsírok.

Bár az adatok inkább összefüggést mutatnak, mint ok-okozatot, Alice Lichtenstein, a Tufts Egyetem Kardiovaszkuláris Táplálkozási Laboratóriumának igazgatója, és vezető tudósa elmondta, hogy a legnagyobb aggodalmát ezzel a kutatással kapcsolatban az okozza, hogy a friss tanulmány eredményei értelmezhetőek úgy, hogy minden teljes zsírtartalmú tejtermék csökkentheti a szív-és érrendszeri betegségek kockázatát. Azonban elmondása szerint az adatok egy része nem támogatja ezt az állítást.

A legmagasabb tejbeviteli biomarkerrel rendelkező csoportnak alacsonyabb volt a testtömegindexe, aktív életet folytattak, egészséges életmóddal, ennál fogva kevesebb volt az esélyük arra, hogy kialakuljon a szív-és érrendszeri betegség. Az elemzések során a maradéknál a zavar nem volt kizárható. Az adatok nem egységesek, ráadásul nem tudták megállapítani az ok-okozati összefüggést.

Hazánkban is pusztít az alattomos népbetegség, sokan nem is tudják, hogy betegek. A magas vérnyomás, a szív-sés érrendszeri betegségek nálunk is jelentősen hozzájárulnak a halálozási arányhoz. A szívbetegek akut kezelésében élen járunk, de a hosszú távú túlélési arány így is meglehetősen alacsony, az akut szívinfarktust követően az egy éven belüli halálozás Magyarországon 19,6%, szemben az ausztráliai 7,3%-kal. A Pénzcentrum korábbi cikkében ír a KardioKözpont tavalyi, a Szív Világnapja alkalmából készített 500 fős reprezentatív kérdőíves kutatásáról, amiből kiderült, hogy siralmas a helyzet hazánkban. A felmérésből ugyanis kiderült, hogy a válaszadók csaknem 80 százalékának van valamilyen szív- és érrendszeri betegséggel rendelkező családtagja, 36 százalékuk pedig önmaga is érintett valamelyik kórképben (magasvérnyomás, érszűkület, szívinfarktus).

Az érintettség életkorral előre haladva folyamatosan emelkedik, az 50 év felettieknél már a megkérdezettek fele számol be arról, hogy önmaga érintett.