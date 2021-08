Figyelmeztet a magyar víruskutató: a járvány felfutása attól függ, hányan, milyen vírust hoznak haza a nyaralásból

A koronavírus negyedik hullámának itthoni kezdetét szeptember közepére várja Rusvai Miklós víruskutató, a "járványberobbanást" pedig október második felére. Szerinte a negyedik hullám felfutása attól függ, hogy hányan, milyen vírust hoznak haza a nyaralásból. A szakértő az Inforádió Aréna című műsorában beszélt az oltottak fertőződésének esélyéről és a harmadik oltásokról is.

A negyedik hullám felfutása attól függ, hogy hányan, milyen vírust hoznak haza a nyaralásból – fejtette ki Rusvai Miklós víruskutató a műsorban, aki szerint a negyedik hullám szempontjából a szabadságolások vége, az iskolakezdés és az olyan tömegrendezvények, mint a vadászati kiállítás, mind kockázati tényezőnek számítanak.

Arra számít, hogy szeptember második felében megkezdődhet a koronavírus negyedik hulláma. Elmondta, hogy a legtöbb országban már a delta variáns terjed, de Közép- és Dél-Amerikában már a lambda változat van jelen. Ezek ellen kicsit kisebb, de még mindig igen jó hatásfokkal védenek a Magyarországon is alkalmazott oltások, mert a koronavírus tüskefehérjéje azon a részen, ahol a sejtjeink felszínéhez kapcsolódik, nem változott meg jelentősen.

A vírust oltott személy is elkaphatja, hazahozhatja akár külföldről is, de kisebb eséllyel adja tovább. Az oltatlan gyerekek viszont nagyobb fertőzési veszélyt jelentenek

- hívta fel a figyelmet, mint hozzátette, a gyerekeket augusztus közepe tájáig érdemes beoltani kétszer, hogy védettek legyenek az iskolakezdésre, ami kritikus időszak lesz a gyerekek mellett a felnőttek számára is.

A harmadik oltást azoknak érdemes minél előbb beadatniuk azoknak, akik a rizikócsoportokba tartozó krónikus betegek és idős emberek, és az év elején kapták meg az oltást: nekik szeptember végén, október elején már érdemes oltatni magukat. A többieknek - aki április és július között kapta az oltást, nincs "rizikóbetegsége" és legfeljebb középkorú - a november-decemberi oltást javasolta.

Ökölszabályként elmondható, hogy Pfizer és Moderna oltás harmadik oltásként bárkinek adható. A vektorvakcináknál más a helyzet, mert ott adenovírusban viszik be a szervezetbe a tüskefehérje-gén, és az adenovírus is immunitást gerjeszt a szervezetünkben, magyarán a hordozóvírus ellen is képződnek ellenanyagok, amelyek megakadályozzák, hogy az ugyanilyen vakcina következőleg kifejtse hatását. Szükség esetén az ilyen oltások után is mRNS-vakcinát érdemes adni a szakember szerint. Az inaktivált vírusú oltások után, mint amilyen a Sinopharm - amelyek szinte kizárólag antitestes immunitást gerjesztenek - megintcsak célszerű másal oltani. Szóba jöhetnek lehet az mRNS-vakcinák mellett a vektorvakcinák is, azok is kiváltják a sejtes immunitást

- fejtette ki. A negyedik hullámra készülve újabb szigorító intézkedések is jöhetnek, és szerinte biztosan visszatér a maszkhasználat. A szakember szerint 250-300 napi új fertőzött esetén már célszerű lenne ezt ismét kötelezővé tenni a korábban is előírt helyeken. Megjegyezte, hogy a delta variáns magas fertőzőképessége miatt az oltottak körében is sok koronavírusos lesz, de ők nem vagy alig lesznek betegek.