Láz, fejfájás, hidegrázás: nem biztos, hogy a Covid jelei nyáron, sokkoló, mi állhat a tünetek mögött

Láz, fejfájás, hidegrázás – sokan azonnal a legrosszabbra gondolnak, pedig a koronavírus-fertőzéshez hasonló tüneteket napégés is okozhatja. Dr. Kelen Ákos szerint ugyanis a nem megfelelő napvédelem nemcsak néhány napon át tartó kínzó kellemetlenségeket okozhat, de évtizedekkel később akár súlyos bőrbetegségekhez is vezethet. A naptejeket és fényvédő készítményeket fejlesztő gyógyszerész most elárulja, hogyan élvezhetjük kockázatok nélkül a felhőtlen vakáció örömét.

Ejtőzés a parton, önfeledt fürdőzés a kellemesen langyos vízben, korzózás a felfedezésre váró tájakon – sokan vártuk már, hogy leporolhassuk a bőröndünket és élvezzük a gondtalan vakáció minden pillanatát. A nyaralást azonban könnyen beárnyékolhatja a napégés, amely kortól és nemtől függetlenül bárkinél komoly problémát okozhat. „A legfontosabb cél: így vagy úgy, megelőzni a leégést!" – szögezte le Dr. Kelen Ákos, a Dr.Kelen kutatás-fejlesztője, aki szerint a leégés nem csak néhány napon át tartó bőrpírt okozhat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „A leégés súlyosságától függően az egyszerű bőrpirosodástól a hólyagokig sokféle fokozat kialakulhat. A bőrtüneteket láz, fejfájás, súlyosabb esetben hidegrázás kísérheti. A többszörös leégés akár súlyos bőrbetegséghez is vezethet; a betegség pedig nem a leégést követően azonnal alakul ki, hanem évtizedekkel később" – fűzte hozzá. A szakember arra is kitér, hogy a közhiedelmekkel ellentétben nem elég csak ruhával védenünk a bőrünket, mint mondja, a világos színű pamut viselet hasznos, de nem elégséges, ugyanis az nagyjából csak 10-es faktorú védelmet nyújt. A veszélyek ismeretében már csak egy kérdés maradt: hogyan kerülhetjük el a bajt? „Ha nyáron a szabadba megyünk mindenképpen használjunk a bőrtípusunknak megfelelő napvédő készítményt! Krémet, spray-t, olajat, kinek mi a szimpatikus. A lényeg a megfelelő faktorszám választása és persze, hogy egyenletesen, megfelelő mennyiségben eloszlassuk a bőrünkön. A félárnyékba húzódva is barnulunk, igaz, lassabban, de ott is le lehet égni megfelelő bőrvédelem nélkül" – fogalmazott Dr.Kelen Ákos, aki a faktorszámokra is kitért. „A faktorszám azt mutatja meg, hogy hányszorosára nő a bőr védekezőképessége a napozás alatt. Az egyéni, alap védelmi idő eltérő a különböző bőrtípusoknál. A legérzékenyebb bőr nagyjából tíz perc alatt leég védelem nélkül. Lebarnult bőr esetén csökkenthető a faktorszám, hiszen ekkor már rendelkezik a bőr bizonyos mértékű saját védelemmel, de ekkor sem szabad teljesen magára hagyni. Reggel, este elég lehet alacsonyabb faktor számú készítmény, de a kritikus 11-15 órás időszakban csak a magasabb faktorszám nyújt megfelelő védelmet" – magyarázta a kutató-fejlesztő, aki egyúttal az UVA- és az UVB-védelem fontosságáról is szólt. „Az UVB-sugarak adják a tartós barnaságot, viszont ez felelős a napégés kialakulásáért is; az UVA-sugarak a mélyebb bőrrétegekbe jutva a bőr idő előtti öregedését okozhatják és barna foltok alakulhatnak ki miatta. A faktorszám csak az UVB-védelmet jelzi, bőrünk biztonsága érdekében fontos, hogy olyan terméket válasszunk, amelyen az UVA védelemre utaló jelölés is szerepel" – húzta alá. Mint fogalmazott, a saját egészségünk és a környezetünk védelmében érdemes tartósítószer-mentes napozókat választani, és a legjobb, ha a termék vízálló összetételű, mert az strandolás közben és után is megfelelő védelmet nyújthat. „A szülőknek azt javaslom, hogy a kicsik esetében kifejezetten a gyerekek számára fejlesztett napvédőket használjanak. Ezeknek más az összetételük, és pancsolás közben is védik a bőrt" – tanácsolta Dr. Kelen Ákos, aki azt is kiemelte: ezek az apró figyelmességek elegendőek ahhoz, hogy elkerüljük a komoly veszélyekkel járó napégést és évekkel később is élvezhessük az egészséges bőr adta szabadság örömét.

Címlapkép: Getty Images

