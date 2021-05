Te is csak akkor mész orvoshoz, mikor már nagy a baj? Ezért nincs az idős magyaroknak szinte már saját foguk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hazánkban a 65 éves korúak húsz, a 75 évesek negyven százalékának hiányzik az összes foga. A probléma hátterében a helytelen szájhigiénés szokásokkal összefüggő fogínygyulladás, és az emiatt kialakuló fogágybetegség is állhat. Érdemes tehát nagyobb figyelmet fordítani a megelőzésre – vagyis a helyes fogmosási technika elsajátítására – hiszen a fogágybetegség és a káros baktériumok felszaporodásának következménye hajhullás, ízületi fájdalom, de akár szív- és érrendszeri megbetegedés vagy koraszülés is lehet. Erről is szó lesz a május 27-i Semmelweis Egészség Napokon.

A fogínygyulladás és a fogágybetegség lassan, fájdalom nélkül alakul ki, nincs jelző tünet, ami a páciens figyelmét felhívná a bajra, ezért a betegek legtöbbje már csak végső esetben, akkor fordul szakemberhez, amikor a fogorvosok, parodontológusok már nem tudják megmenteni a teljesen kilazult fogat – mondja dr. Horváth Attila, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika adjunktusa. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A fogágybetegség előzménye a fogínygyulladás, aminek első látható jele a fogmosáskor jelentkező ínyvérzés vagy az apró vörös folt, amikor egy ropogós almába harapunk – szemlélteti a parodontológus szakorvos, hozzátéve: száz emberből mindössze négynek teljesen egészséges és ép az ínye. A szájüreg ugyanis nem steril, káros és jótékony baktériumok találhatók benne, amelyek számára a megfelelő fogtisztítással el nem távolított ételmaradékok jelentik a táptalajt. Éppen ezért az első és legfontosabb lépés, amit tehetünk az ép íny fenntartásáért, az a megfelelő fogápolás elsajátítása. A legtöbb ember nem jó technikával mos fogat, hiszen sokszor csak a fog felszínéről távolítja el a lepedéket, a baktériumok azonban a fogközök, illetve a fog és íny találkozásánál lévő barázdákban telepdnek meg. Ezért az alapos fogmosás mellett fontos a fogselyem vagy a fogköztisztító kefe rendszeres használata is. A fogkefével akkor tudjuk a legjobb hatást elérni, ha nem előre-hátra, hanem körkörösen mozgatjuk a fog felületén, és körülbelül 45 fokban megdöntjük, hogy a fog és íny találkozási pontját minél jobban elérjük – magyarázza a szakember. Dr. Horváth Attila a konzultációs lehetőséggel egybekötött előadásában ismerteti majd a teljes folyamatot: a fogíny a gyulladás következtében elkezd visszahúzódni, a barázdák mélyülnek, elindul a csont lebomlása, ennek következtében kilazul, s végül akár kihullhat a fog. Ilyen esetekben az implantátumok is csak megfelelő előkezelés és csontépítést követően jelenthetnek megoldást. A szakember ugyanakkor leszögezi: a folyamat egy pontig visszafordítható, illetve megállítható, ehhez azonban elengedhetetlen a rendszeres fogorvosi ellenőrzéseken való részvétel és megfelelő szájhigiéné fenntartása. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A szakorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a kezeletlen cukorbetegség és a dohányzás komoly rizikót jelent, és felgyorsíthatja az egyébként évekig tartó folyamatot, melynek eredménye lehet akár a teljes fogatlanság is. Hazánkban a 65 éves korúak húsz, a 75 évesek negyven százalékának minden foga hiányzik. A kezeletlen fogágybetegség azonban nem csak fogvesztést okozhat hanem a szájüregben található káros baktériumok melléktermékei, mérgei a vérkeringésen keresztül más szervekhez eljutva, góctüneteket is előidézhetnek, melyek a legkülönfélébb panaszokhoz vezethetnek a hajhullástól, az ízületi fájdalmon át a szív-, érrendszeri betegségekig, és nyolcszorosára emelik a koraszülés kockázatát.

