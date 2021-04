Drága gyermekem! Ennyibe kerül a lombikbébi program itthon és külföldön

A gyermekvállalás az egyik legfontosabb kérdés sok pár életében. Vannak, akiknek ez természetes úton megadatik, míg mások csak valamilyen megtermékenyítési eljárásban bizkodhatnak. A Pénzcentrum az inszeminációt, valamint a lombikbébi eljárást vette górcső alá Európa egyes országaiban.

A gyermekvállalás az egyik legfontosabb kérdés sok pár életében. Vannak, akiknek ez természetes úton megadatik, míg mások évekig próbálkoznak, kórházról-kórházra járnak, pénzt és energiát sem sajnálnak, hogy összejöjjön a baba. Szakértői becslések szerint napjainkban a nők és a férfiak 10-10 százaléka küzd különféle termékenységi problémákkal, és ez néhány éve még csak 6 százalék volt. Ez tehát azt jelenti, hogy folyamatosan növekszik a meddő párok száma. Nekik sem kell azonban lemondaniuk a gyermekvállalásról.

Jelenleg kétféle megtermékenyítési eljárást támogat az állam: a méhen belüli mesterséges ondóbevitelt vagyis inszeminációt, valamint a lombikbébi eljárást, azaz a testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés különböző módszerekkel végzett eljárását. A lombikbébi eljárás most is költséges eljárások közé tartozik, ezért az inszeminációnak ezt mindenképp meg kell előznie, kivéve, az olyan eseteket, mikor csak és kizárólag az IVF testen kívüli megtermékenyítés lehetséges csak.

Az inszeminációból hat, a lombikbébieljárásból öt alkalmat áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ez volt korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ha a pároknak sikerül és megszületik gyermekük, újabb négy-négy beavatkozást támogat a NEAK – nem lehet „továbbvinni” a fel nem használt beavatkozásokat, tehát ha elsőre összejön a gyerek, akkor is négy újabb eljárás van ingyen, nem kilenc. A támogatott eljárások a jogszabály értelmében a nő reprodukciós kora felső határának eléréséig, de legfeljebb 45. életéve betöltéséig kezdhetőek meg.

A lombikbébi eljárás nagyon sokat változott a világban. Az elmúlt 20 évben hazánkban is sokat finomodott, újabb technológiák, gyógyszerek jelentek meg, mely miatt százalékban kimutathatóan nőttek a sikeres gyermekszületések számai, olcsóbbak lettek a gyógyszerek s számtalan meddőségi központ létesült, mely csökkentette a várólistát. Akkor ennek ellenére miért megy el még most is sok fiatal pár külföldre és próbál ott szerencsét? Az alábbiakban négy hölgy személyes tapasztalatain keresztül szeretnénk bemutatni, hogy Magyarországon ez a folyamat az elmúlt 20 évben hogy változott.

Lombikprogram 22 évvel ezelőtt Magyarországon

Judit elmesélte, hogy akkoriban országos viszonylatban csak pár intézmény foglalkozott meddőségi kezeléssel, ezért bizony, nagyon sok sorstársa hajnali 4-5 órakor indult útnak az ország különböző pontjairól, hogy reggel 8 órára Budapestre érkezzen vérvételre. Akkori időben számos készítmény még nem, vagy alig volt az OEP által finanszírozva. Pharmafutárral hozatták be még német márkáért a gyógyszerek egy jelentős részét, amely friss házasként nagyon megterhelő volt számukra. Családi támogatással tudták csak a programokat folytatni. „Volt akkoriban olyan új termék amire semmiféle támogatás nem volt" - mesélte.

A stimuláció során a napi gyógyszer adagja 14000-21000 forint között mozgott, attól függően, hogy milyen emelt dózist kellett kapnia, mely időszak 12-16 nap között mozgott, s ezzel nem volt vége, mert beültetés előtt és után is még más-más gyógyszereket kapott. Ennek ellenére nem ez a „csodagyógyszer” segített. A kórházi beavatkozás során pedig olyan, mint a petesejt leszívás még altatás nélkül történt, mely nagyon „megrázó élmény” volt. Szerencsére ezen beavatkozások már hosszú ideje emberibb módon altatásban történnek.

Mint mondja, akkoriban nem volt meg a törvényi feltétele az embrió fagyasztásnak, ezért beültetés esetén 35 év felett a nagyobb siker érdekében 4 embriót ültettek vissza s azért is, hogy a drága kezelés esetén ne kelljen megsemmisíteni ezen embriókat. Tekintettel, hogy 35 év feletti volt, így nyilatkozatot írattak alá velük, ha mind a négy embrió megtapad az anya egészségének védelme érdekében elveszenek belőle, amely azonban a vetélést nagyobb számban előidézhette volna. Szerencsére erre nem került sor. Tekintettel, hogy nehéz volt terhessége és közel járt már a 40 évhez, így nem próbálkoztak többé, s nagy boldogságban nevelik ma is 22 éves fiú gyereküket. Mint megtudtuk:

állami intézményben a három program 22 évvel ezelőtt több mint 1,5 Millió forintba került.

Angliából Magyarországon át Csehországba

Katalin közel negyven évesen élt és dolgozott párjával Angliában. Az akkori életritmusa miatt úgymond az utolsó pillanatban kezdte őket komolyan foglalkoztatni a gyermekvállalás. Angliában minden év novemberében van egy fertility exhibition, ahol minden klinika megjelenik és árulják csomagjaikat. A kiállítók között igazi verseny van. Az ottani árak az itthoni programok többszörösét jelentette. Kati hazalátogatása alkalmával egy magánklinikát keresett fel.

Jól kerestem, és úgy gondoltam meg tudom finanszírozni a privát programot. Egykörös lombikbébi kezelésem akkor itthon 1,5 Millió forintba került. Tekintettel, hogy Angliában fizettem a tb-t, így itthon nem tudtam volna az állami rendszerbe bekerülni.

Sajnos a 3 IVF kezelés nem vezetett eredményre, mert párjának hímivarsejt állománya nem volt alkalmas a megtermékenyítésre. A magyarországi spermadonor bank pedig nem tudott segíteni, így csak előjegyzésbe tudták volna csak venni minimum 6 hónapos várakozással. „Egy nő ilyenkor már versenyt fut az idővel” – meséli, ezért Csehországot választottuk. Csehországban közel 40 klinika várja már a meddő párokat.

„Kiutazásunk során részletes tájékoztatást kaptunk a donor felől. Életkor, testi adottságok, vércsoport, hobbi, iskolai végzettség. Minden ország összhangban az európai joggal, maga dönt, hogy milyen adatot ad ki. Dániában például gyermekkori fotót láthatnak a hölgyek, míg Angliában már nyílt donáció van, azonban ez nem azt jelenti, hogy teljesen nyitott az adományozás, vagyis nem ismerkedhettek a donorokkal, hanem a donor sejtjeivel született gyermek kikérheti a donorok adatait 18 éves kora után, ami tartalmazza a nevüket és az utolsó ismert lakcímüket is. Európa több országa mint: Spanyolország, Görögország és Ciprus is ráállt erre az „iparágra”. Itt az első beavatkozásunk sikerrel járt és Hanna már 5 éves" - fogalmazott Katalin. Hozzátette:

S miért özönlenek ide a világ számos pontjáról párok? A magyar kormány mindent megtesz, hogy a nőket gyermekvállalásra ösztönözze, de ebből gyakorlatilag kizárja azokat a meddő nőket, akiknek a petesejtjeik nem alkalmasak arra, hogy saját gyerekük lehessen.

Mivel szerinte a gyermekvállalás életkora egyre inkább kitolódik szerte a világon a biológiai óra pedig ketyeg, a petesejtek és a sperma minősége fokozatosan romlik, ezért sok családnak ez az utolsó esélye saját gyermekhez. Csehországban azon hölgyeknek és uraknak kik adnak petesejtet és spermát, az ottani állam ezt megfizeti, sőt hölgyek esetében ezt kifejezetten magasan jutalmazza. "Hazánkban petesejtet csak az adományozhat, aki még 35 év alatti, szült már legalább egy gyereket és rokona annak, akinek a petesejtjét adja. Ezért itthon a fent nevezett eljárás sok nőt szorít ki ebből a lehetőségből" - teszi hozzá.

A Brunói klinikának már évekkel ezelőtt saját spermabankja volt és saját petesejtdonor adatbázisa (a petesejtek „frissen” kerülnek leszívásra, vagyis a petesejt donorokat a klinikák toborozzák, és bekerülnek a donor adatbázisba, ahonnan aztán kiválasztják őket a páciensek számára). Csomagárak léteznek. IVF kezelés jelenleg 2500-3500 euró összeg között mozog, míg a petesejtdonor adománnyal történt fogantatás már jóval zsebbe nyúlósabb 5000-6500 euró között mozog. Hogy erre mekkora az igény is mutatja, hogy több cseh klinikának már magyar honlapja van, magyar orvosokkal, magyar tolmácsokkal és magyar koordinátorokkal várják az odautazókat.

Magyarország: felemás gyógyszer-támogatás

Erika, lakóhelyéhez közel, a 4. lombikbébi programra készül. Az elmúlt év alatt a gyógyszerárak itthon drasztikusan csökkentek, nagyrésze pár száz forintba kerül, de most is van olyan gyógyszere melynek ára 15000 forint és sikeres fogamzást követően van, amit első trimeszterig (3 hónapig) kell szednie. Az utazási költséget és feláldozott szabadságot eltekintve egy-egy program összege is változó, mely attól függ, hogy-hogy reagál az alany a gyógyszerekre, melyből adódóan ez eseteként is változhat.

A lombikbébi eljárásban használt gyógyszerek 90%-os támogatásban részesülnek, akkor, ha a kijelölt intézmények szülész-nőgyógyász szakorvosa írta fel őket.

Egyéb gyógyszereket csak kisebb mértékben támogatnak. Erika esetében ez 50-80 ezer forintközötti összegben mozog. Külföldről rendelt gyógyszereit interneten rendeli. Tb támogatott program esetében a programok között kötelező 3 hónapos várakozás van. Az utóbbi időben gyakorlatilag megszűnt a várólista, míg korábban ez 6-7 hónapot is jelentett. És idő, idő, idő. Mikor egy hölgy esetében az idő az egyik legfontosabb tényező, bizony csak a cél lebeg a nők szeme előtt.

Hamburg: 2500 euró

Eszter 29 évesen a hamburgi meddőségi központ egyik legfiatalabb páciense volt. Tekintettel, hogy ott fizetett tb-t, így jogosulttá vált támogatásra, így a valós program 2500 EUR felét kellett csak párjával állniuk. Ez az ottani átlagfizetés kapcsán a német hölgyek számára is megterhelő összeg volt ez - mint mondta. A német állam 40 év alatti nők esetében támogatja az IVF-t. Eszter számára rendkívül szimpatikus volt, a klinika rugalmassága, mely reggel 7-től este 19.00-ig várta vérvételre a pácienseket, így nem esett ki a munkából, jelentős szabadságot tudott megspórolni.

Tekintve, hogy korai petefészek-kimerülése folytán számára csak a petesejt donáció adta volna meg az utolsó esélyt, így akkori párjával úgy döntöttek nem mennek tovább. Azóta egyedül él, a gyermeknevelésen kívül másban találta meg napjai értelmét a kiteljesedést.

A klinikák úgy itthon, mint külföldön az IVF valamint petesejt és hímivarsejt donáción túl már felkészültek az ivarsejtek lefagyasztására mely tudatos felkészülést jelent, ha valaki daganatos betegség elleni kezelésre készül vagy épp nem aktuális a gyermekvállalás de a legjobb életkorban van. Az az ivarsejt fagyasztásra vonatkozó döntést legcélszerűbb a 30. életév betöltése előtt meghozni. Szóval a lehetőségek tárháza bővült már csak ehhez is pénz kell.

Vannak olyan párok, akiknek ötnél több kezelésre van szükségük, így számukra a fizetős szolgáltatások jelentenek megoldást. Magyarországon több magánintézetben is végeznek lombikbébi programot, amelynek része lehet a fagyasztott embrió beültetés. Az intézetek által publikált árlistákból megállapítható, hogy egy teljes beültetési folyamat ára minimum 500 ezer Ft körül mozog, természetesen az egyéni esetek függvényében lefelé és felfelé is változhat ez az összeg. S mikor megszületik drága gyermekünk a szó igazi értelmében is sokat áldoztunk erre a csodára.