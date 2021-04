Kijöttek a napi adatok: 8053 új fertőzött, elhunyt 245 beteg

Kijöttek a napi járványügyi adatok: 8053 az új fertőzött, elhunyt 245 beteg, és már beoltottak 2 millió 760 ezer magyart.

A kormányzati tájékoztatási honlapon közzétett jelentés szerint 8053 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 713 868 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 245 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23 211 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 423 366 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 267 291 főre emelkedett. 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 760 938 fő, közülük 1 171 475 fő már a második oltását is megkapta

-írják, és azt is hozzáteszik, hogy Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. "A magyar lakosság 27,5%-a már kapott oltást, szemben az uniós 14,4%-os átlaggal" - emelik ki.

Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Ma is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.