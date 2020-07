Tuti, hogy nem tudtad: ma már erre is lehet biztosítást kötni Magyarországon

Évről évre többen esnek internetes bűncselekmények áldozatául: a Generali Biztosító hazai reprezentatív kutatásában résztvevők több mint harmada számolt be arról, hogy érte már cybertámadás a világhálón . Sajnos a legtöbben még nincsenek tisztában azzal, hogy milyen lépésekkel lehet megelőzni a káreseteket, illetve jogorvoslathoz jutni, ha már megtörtént a baj. A Generali most összeszedte a leggyakrabban bejelentett eseteket, hogy segítsen eligazodni a cyberkárok bonyolult világában.

A világjárvány kitűnő lehetőségeket kínál a csalóknak: statisztikák szerint a COVID-19-hez kapcsolódó e-mail-es támadások 667%-kal növekedtek az elmúlt időszakban, és míg 2016-ban átlagosan 40 másodpercenként történt egy zsarolóvírus-fertőzés, ez az adat 2020 első 3 hónapjában már 13 másodperc volt .

A pandémia erre a területre is súlyosan rányomta a bélyegét, hiszen a hagyományos bűncselekményeket, lopásokat és betöréseket nehezebb volt kivitelezni, így nagyon megugrott az internetes visszaélések száma. Egyrészt sok ügyfelünk jelezte, hogy a COVID 19-re hivatkozva próbáltak tőlük személyes adatokat kicsalni kéretlen e-mail-ekkel, másrészt több bejelentést kaptunk a nagy lendületet vett e-kereskedelemhez kapcsolódó visszaélések miatt. A hab a tortán pedig a bezártság miatt frusztrálttá vált internetes közösség volt: találkoztunk elharapózott kommentháborúval, rágalmazással és a közösségi médiában elkövetett támadásokkal

- mondja Szikszai József, a Generali Biztosító kárrendezési igazgatója.

Ragaszkodó expasi, eltévedt porszívó, vírusos levél

Többszörösére nőttek a cyberkárokkal kapcsolatos bejelentések a Generali ügyfélszolgálatán, a kollégák pedig igyekeznek az adminisztratív teendők mellett hasznos tippekkel is ellátni a károsultakat, hogy mihamarabb elháríthassák az internetes támadások következményeit. A leggyakoribb bejelentésekből szemezgettünk, hogy megmutassuk, a legtöbb helyzetre létezik megoldás: dokumentáljuk alaposan az eseteket és kérjünk segítséget!

"A gépem zsarolóvírussal fertőződött, nem férek hozzá az adataimhoz." - Ilyen esetekben szinte azonnal az IT-csapathoz kerül a bejelentés, akik először távoli hozzáféréssel igyekeznek orvosolni a problémát, illetve szolgáltatót ajánlanak az újratelepítéshez. A bejelentőnek nincs más dolga, mint várni a szerviz hívását, valamint beküldeni a kért dokumentumokat a kárrendezéshez. Nagyon fontos, hogy soha ne teljesítsük a zsarolóvírus fizetési felszólításait!

"Egy barátomtól kapott email csatolmányát nyitottam meg, szerintem vírusos lett a gépem." - A legtöbb ilyen bejelentésnél távvezérléssel megoldható a vírus legyőzése, azonban az operációs rendszer újratelepítése és egy teljes merevlemez ellenőrzés is ajánlott, valamint lehetőség van szervízpartner bevonására. Érdemes a megelőzésre is odafigyelni: használjuk és frissítsük rendszeresen a vírusirtókat, illetve legyünk körültekintőek a wifi-beállításoknál, hogy a hálózaton keresztül ne tudjon több eszközt is megfertőzni a kértevő.

"A lányom szakított a barátjával, de ő a közösségi oldalokon továbbra is azt jelöli, hogy kapcsolatban van vele, ráadásul a fotóit is használja." - Első pillantásra úgy tűnhet, nincs eszköz a kezünkben az ilyen kellemetlen szituációk kivédésére, pedig azon kívül, hogy módunkban áll az egyes közösségi oldalakon jelenteni az ilyen eseteket, jól tesszük, ha minden fotót, üzenetet, képernyőképet elmentünk, ezekkel már fordulhatunk kárigénnyel a biztosítóhoz. Peren kívüli jogsegélyt is kaphatunk, így gyakorló ügyvéd lehet a segítségünkre a "békés" megoldásban.

"Rendeltem egy porszívót egy webshopból, de már két hónapja várom, hogy megérkezzen végre." - Viszonylag gyakran előfordul, hogy nem érkezik meg hozzánk a már kifizetett termék, ráadásul a szolgáltatóval sem tudunk zöld ágra vergődni. Ilyenkor hasznos összegyűjteni a vásárlást visszaigazoló emailt, a számlamásolatot a kifizetésről, illetve minden kapcsolódó képernyőmentést, ami dokumentálja a sikeres fizetési folyamatot. Ezek benyújtását követően élhetünk kárigényünkkel a biztosítónál.

Jól jön egy szakértő a háznál

Az egyik leggyakrabban igénybe vett szolgáltatásunk a cyber távsegítség. Sokszor hajlamosak az emberek pánikba esni egy egyszerű számítógépes vírustól is, pedig a helyzet viszonylag könnyen orvosolható szakértő segítséggel. Nem kell az internetes vásárlás során elvesztett összegekről, vagy a postán elkeveredett termékekről sem lemondani, egy körültekintően összeállított cyberbiztosítás ezeket a károkat is fedezheti

- teszi hozzá Szikszai József.

A világhálón szaporodó támadások műfajában újabb jelenségnek számít az internetes zaklatás, a kéretlen fotók és üzenetek, valamint a közösségi médiában elkövetett rágalmazás és egyéb visszaélések. Nagyon fontos, hogy ezeket az eseteket se vegyük félvállról, és főleg ne nyugodjunk bele, hogy semmit sem tehetünk ellenük. Ezekben az estekben is érdemes jogi útra terelni az ügyet, ehhez a biztosítási csomagok is kínálnak jogsegély szolgáltatást, így nem csak a megfelelő jogi képviselet megtalálása lesz könnyebb, de az ügyvédi- és perköltségekre is fedezetet kaphatunk.

