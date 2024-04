Rettenet, ami történik: így fosztja ki a gyanútlan magyar kisnyugdíjasokat a román tetőmaffia

Egy 89 éves asszony 1,8 millió forintot akart levenni a számlájáról Debrecenben, négy férfit szeretett volna kifizetni bádogosmunkák miatt. A bank alkalmazottja értesítette a rendőrséget.

Négy román férfi csengetett be egy debreceni nyugdíjashoz 2024. április 16-án dél körül. Elmondásuk szerint ereszjavítással, -cserével foglalkoznak, és hamar felhívták a 89 éves asszony figyelmét a csatornája rossz állapotára. Ugyan az utcáról végezték az állapotfelmérést, mégis kilátásba helyezték, hogy az ilyen „rozoga” csatorna miatt akár bírságot is kaphat a ház tulajdonosa. Persze gyorsan hozzátették, hogy ők orvosolni tudják a problémát. A néni megkérdezte, hogy mégis mennyibe fog kerülni, de a csapat szószólója csak legyintgetett, és már kezdték is a munkát.

Mindössze egy órát dolgoztak a tetőn, majd közölték a végösszeget, amit 1,8 millió forintban állapítottak meg. Az asszony sokallta, és nem is volt ennyi pénze otthon. A munkások ekkor sem jöttek zavarba, felajánlották neki, hogy elviszik a legközelebbi bankba, és megvárják, míg leveszi a pénzt. Pechükre a pénzintézet ügyintézőjének gyanús lett a néni sürgető szüksége a pénzre, és megkérdezte, hogy miért kell neki ekkora összeg azonnal. A történetet végighallgatta, és rögtön hívta a rendőrséget.

EZ IS ÉRDEKELHET Tetőmaffia-brigádok járják az országot: milliós ráfizetés lehet a kontár munka vége Az elmúlt években jócskán elszaporodtak a gyanús lakásfelújítási visszaélések Magyarországon. Ezeket pedig már a szakmai szervezetek is egyértelműen észlelik.

A botcsinálta szakemberek egy parkolóban várták a megvezetett ügyfelüket, aki nagy meglepetésükre rendőrök gyűrűjében tért vissza. A járőrök megbilincselték a román állampolgárokat, az autójukat pedig átkutatták, és több százezer forintot találtak benne. A bűnügyesek csalás bűntett kísérlete miatt hallgatták ki őket. A nyomozás adatai szerint a csapat nem először próbált meg átverni embereket így vagy ehhez hasonló módszerekkel, ezek vizsgálata is az eljárás részét fogja képezni.