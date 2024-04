Rettenet, ami történik: így fosztják ki a gyanútlan magyarokat, de megvan a megoldás

A tavalyi negyedik negyedévben a pénzforgalmi szolgáltatóknál az átutalással kapcsolatos kibercsalások volumene 36 százalékkal, esetszáma pedig 34 százalékkal esett vissza.

Megtört a 2022 eleje óta tartható meredek növekedés a banki átutalásos csalások számában és azok értékében, a bankkártyás visszaélések száma azonban tovább növekedett még a tavalyi év utolsó negyedévében is – írja az Economx. A portál cikke szerint a tavalyi negyedik negyedévben a pénzforgalmi szolgáltatóknál az átutalással kapcsolatos kibercsalások volumene 36 százalékkal (9 162 milliárdól 5 769 milliárd forintra), esetszáma pedig 34 százalékkal (5 762 daraból 3 737 darabra) esett vissza.

Tavaly 18 296 sikeres visszaélés valósult meg az elektronikus pénzforgalomban, de 60 509-szer próbálkoztak a csalók a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint. Az áldozatokat éves összesítésben 23,2 milliárd forinttal károsították meg tavaly.

A Magyar Bankszövetség már felhívta a figyelmet a napi limit beállításának fontosságára, mert 2023-ban a csalások 85 százaléka egymillió forint feletti összeg volt.

A lap körképe szerint az OTP Bank az elsők között lépett: május 8-tól a pénzintézet automatikusan 1 millió forintos napi átutalási limitet állít be az internet- és mobilbankból indított átutalásokra. A tájékoztatás szerint az ügyfél a beállított limitet bármikor módosíthatja, vagy ideiglenesen akár fel is függesztheti az OTP MobilBankban. A limitet azon ügyfeleknél állítják be, akik digitális szerződéssel rendelkeznek, a többiek továbbra is a bankfiókokban tudják módosítani a napi maximumot.

Az MBH-nál az ügyfelek dönthetnek arról, hogy limit beállításával kívánják-e korlátozni saját bankszámlájukon a pénzmozgást.

Az UniCredit Banknál az alapértelmezett tranzakciós limit forintbankszámlák esetén 200 ezer forint, a napi limit pedig 500 ezer forint az mBanking mobilapplikációban és az eBanking internetbanki rendszerben, valamint a telefonbanki csatornán, de az ügyfelek a bankolási szokásaiknak megfelelő saját limitet határozhatnak meg.

Az Erste Banknál alapértelmezetten a hirdetmény szerinti 50 millió forint napi átutalási limit került beállításra, de a pénzintézet felhívta az ügyfelek figyelmét: érdemes csökkenteni a napi utalási limitet