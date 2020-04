Operatív Törzs: már 9 fő lekerült a lélegeztetőgépről

Ma is tartott tájékoztatót az Operatív Törzs.

Cikkünk folymatosan frissül..

Többfős csoportosulások alakultak ki a húsvéti hosszú hétvége alatt a Balaton déli partján és a nagy bevásárlóközpontok közelében - mondta Lakatos Tibor.

A húsvéti hétvégén 4692 esetben intézkedtek, a rendőrség továbbra is leginkább figyelmeztetéssel bírta "jobb belátásra" az embereket a kijárási korlátozás betartása érdekében. Néhány helyen semmibe vették a korlátozásokat - hangsúlyozta, majd ismertette: Somogy megyében, a Balaton déli partján többfős csoportosulások alakultak ki, a rendőrök emiatt 69 feljelentést tettek.

Hozzátette, a nagyobb bevásárlóközpontok környékén elsősorban azok csoportosultak, akik 65 év feletti hozzátartozójukat vitték el a 9 és 12 óra közötti idősávban vásárolni.

Összesen10 061 figyelmeztetéssel élt a rendőrség eddig összesen. Két szórakozóhelyen is rendezvényt tartottak, a résztvevőket és az üzelmeltetőket is feljelentették.

Már 9 fő lekerült a lélegeztetőgépről, ami óriási eredmény - mondta el Müller Cecília, országos tisztifőorvos, hozzátetten, minden gyógyszer rendelkezésünkre áll, amivel a tüneteket lehet enyhíteni.

Még most is igaz, hogy a járvány felszálló ágban van, napról napra nő a fertőzöttek száma. Fontos tudni, hogy most úgy tűnik, a hosszú távú védettség nem garantált, miután valaki átesett a fertőzésen.

A szűrővizsgálatok felfüggesztésre kerültek, a járvány után azonban folytatni fogják ezeket.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e kijárási korlátozás feloldás, egyelőre még nehéz válaszolni, a kormány hetente dönt a további intézkedésekről.

