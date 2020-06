Okozhat még meglepetéseket a vírus: megszólalt az orvos, aki felismerte az első magyar fertőzöttet

Kitünették azt az orvost, aki diagnosztozálta az első magyar koronavírus-fertőzöttet: Dr. Palkó Judit elmondta, csak az nyugtalanította, hogy az elhúzódó köhögésre panaszkodó férfi február 22-én lépett be az országba Iránból - később kiderült, az orvostanhallgató és a barátnője is elkapta a vírust. A családorvos korai diagnózisának köszönhetően a SOTE és Magyarország is időben kezdhette meg a járvány elleni védekezést.

Elhúzódó köhögésre panaszkodott, de csak enyhe hőemelkedése volt annak az iráni diáknak, aki végül az első magyarországi koronavírus-fertőzött lett. A férfival Dr. Palkó Judit a Semmelweis Egyetem külföldi hallgatók számára fenntartott rendelésén találkozott. A háziorvos a Borsnak felidézte, hogy csak az nyugtalanította, hogy a férfi február 22-én lépett be az országba Iránból, ahol az Egészségügyi Világszervezet már a koronavírusos esetek terjedésére figyelmeztetett.

Noha az akkori eljárási rendben az enyhe felső légúti tünetek nem szerepeltek gyanús eset kritériumaként, Palkó Judit a diákot és a vele együtt elő barátnőjét is arra kérte, hogy maradjanak az otthonukban. A diáknál megtörtént a COVID-19 PCR-vizsgálat, ami igazolta a doktornő gyanúját. Kiderült, hogy a barátnője is fertőzött.

A családorvost nemrég Pro Universitate érdemrenddel tüntették ki a Semmelweis Egyetemen, az indoklás szerint a korai diagnózisnak köszönhetően az egyetem és Magyarország is időben kezdhette meg a járvány elleni védekezést.

Dr. Palkó Judit a Borsnak arról beszélt, hogy számára a maszk viselése azt jelenti, hogy tiszteli a másikat, nem szeretné, hogy akaratlanul is átadja a vírust. Szerinte Magyarország szerencsés helyzetben van, és idejekorán megtörténtek azok a lépések is, amelyek megakadályozták a járvány robbanását. Szerinte ugyanakkor

mivel új vírusról van szó, még okozhat meglepetéseket, de hasonlóan viselkedik a világ minden részén, ezért ezeket az ismereteket is tudjuk használni.

Címlapkép: Semmelweis Egyetem