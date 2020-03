Megállítja-e a tavaszi felmelegedés a koronavírust? Válaszolt a szakértő

A koronavírus magyarországi terjedésének lassítására a személyes érintkezések minimálisra szorítása az egyetlen valóban hatékony megoldás Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem docense szerint. A koronavírus elleni védekezés keretében a tíz akciócsoport egyikét, a koronavírus-kutatócsoportot irányító professzor hangsúlyozta: a boltok megrohamozása amellett, hogy felesleges, veszélyes is, mivel a zsúfolt üzletekben egyetlen vírushordozó számos embertársunkat is megfertőzheti. A jó idő esetleg lassíthatja a kórokozó terjedését.

Arra a kérdésre, hogy van-e esély, hogy időben megállítsuk a koronavírus terjedését és megakadályozzuk egy súlyos hazai járvány kialakulását, Jakab Ferenc elmondta: "Nem kizárt, ám rendkívül sok múlik az egyének hozzáállásán. A legtöbb, amit tehetünk, hogy a lehető legkevesebbre csökkentjük az érintkezéseink számát. Nagyon fontos lenne elkerülni az olyan felelőtlen és felesleges dolgokat, mint az élelmiszerboltok megrohamozása."

Biztosítva van az alapvető élelmiszerek utánpótlása, s amellett, hogy felesleges pánikolni, a boltokban az egymás nyakán sorban álló emberek keresztül-kasul fertőzik egymást

- mondta el a Magyar Nemzetnek. Hangsúlyozta, hogy meg tudjuk akadályozni a lakosság hatvan-hetven százalékának megfertőződését, "minden azon múlik, hogy betartjuk-e az utasításokat és ajánlásokat, s csak szükség esetén hagyjuk el az otthonunkat, és csak akkor érintkezünk személyesen embertársainkkal, ha muszáj, emellett folyamatosan kézfertőtlenítést végzünk." Hozzátette, hogy Kínában és Dél-Koreában is elsősorban a lezárások és a tömeges karanténok miatt sikerült megállítani a vírus terjedését.

Bár biztosat senki nem tud mondani, de lehetséges, hogy egy visszatérő járványról beszélhetünk, akár több hullámban is támadhat majd a betegség, ha mutat valamilyen szezonalitást. Kezelhető forgatókönyv lenne, ha a következő két-három év során az emberek egy része természetes úton átesne a fertőzésen, míg másik részük pedig beadatná az időközben remélhetőleg elkészülő vakcinát. Ekkor mondjuk hatmillió ember - vagyis a társadalom többsége - már védettséget szerezne a kórokozóval szemben, és kialakulna az úgynevezett nyájimmunitás, a vírus nem tudna járványszerűen terjedni

- mondta el a szakember. A vírus mutálódásától a professzor szerint nem úgy tűnik, hogy tartanunk kell, mert ra hivatalos nevén SARS2 koronavírus a lassan változó típusokhoz tartozik. Elmondta: "Kínai kutatók azt találták, hogy múlt december és idén február között 99,9 százalékban változatlan maradt a genetikai állománya. Egyes kutatók szerint aki most átesik a fertőzésen, körülbelül három évre szerez védettséget, de még ennek vizsgálata is folyamatban van."

A jó idő elpusztítja vagy legalábbis visszaszorítja a vírust?

Láthatóan nincs olyan hatással erre a vírusra a melegebb idő, mint például az influenzára, hiszen Ausztrá­liá­ban is terjed, ahol most nyár van, de Irán, Olaszország és Kína Hupej tartománya is melegebb égövön fekszenek. Viszont bizakodásra adhat okot, hogy fekete Afrikában alig-alig terjed ez a koronavírusfaj. Biztosat csak akkor tudunk majd mondani, ha Magyarországon is beköszönt az igazi jó idő, és lemérhetővé válik, hogy veszít-e a virulensségéből a nálunk tapasztalható körülmények között. Ebben a hőmérséklet mellett számos tényezőnek is szerepe lehet, például a páratartalomnak

- mondta el Jakab Ferenc.

Címlapkép: Getty Images