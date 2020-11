Itt az új digitális tanrend-szigorítás: 1 millió magyar gyerek szülei továbbra is retteghetnek

Orbán Viktor újabb korlátozó intézkedéscsomagja azt is jelenti, hogy szerda éjféltől körülbelül 700 ezer diák fog digitális oktatásra átállni. Ehhez képest több mint 1 millió gyerek marad majd az iskolapadban vagy az óvodákban, ami az ország gazdasági szempontjából érhető döntés, egészségügyileg viszont problémás. Mutatjuk, mire készülhet november 11-től majd 2 millió magyar fiatal.

Orbán Viktor november 11-én, hétfő délelőtt újabb komoly szigorításokat jelentett be Magyarországon. Ennek az új korlátozáscsomagnak az egyik sarkalatos pontja az, hogy a gimnáziumok és az egyetemeknek teljesen át kell állniuk a digitális oktatásra, viszont a bölcsődékbe, óvodába, illetve általános iskolákba járó gyerekeknek továbbra is a rendes mederben marad az oktatásuk.

Mindez pedig a KSH statisztikái szerint azt is jelenti, hogy szerda 24:00 órától körülbelül 404 ezer gyereknek kell a mindennapi otthoni ellátásáról gondoskodni a szülőknek. Jelen állás szerint legalább 30 napig.

Ehhez pedig még hozzájön 285 ezer felsőoktatásban tanuló hallgató is, úgyhogy a mérleg szerint majd 700 ezer diák lesz, akiknek november 11-től ismét digitális oktatásban kell folytatniuk a tanulmányaikat. Ehhez képest viszont

körülbelül 1 millió 50 ezer óvodás és általános iskolás, illetve majd 46 ezer bölcsődés továbbra is benn marad a rendszerben, azaz nappali ellátást kap az intézményében.

Mit jelent mindez?

Azt a szakemberek, többek között például Zacher Gábor is elmondta a múlt héten a Klubrádiónak adott interjújában, hogy legalább a középiskolásokat digitális tanrendre kellene átállítani. Ez most meg is történt, és nem meglepő, hogy ebbe - az egyébként a legalkalmasabb korosztályt - a felsőoktatás résztvevőit is bevonták. Emlékezzünk, tavasszal éppen utóbbiakkal kezdték a sort.

Azt persze, hogy Magyarországon mennyire működött jól a tavasszal ideiglenes bevezetett digitális tanrend rengeteg dolog befolyásolta. Vannak olyan magyar intézmények, ahol ki van építve az a digitális infrastruktúra amivel ez bizonyos keretek között abszolválható volt, máshol erre nem igazán volt lehetőség. A témában anno a Pénzcentrum több interjút is készített, ezek a lenti linkenken, a képekre kattintva érhetők el:

Ezzel együtt, ahogy fentebb írtuk, több mint egy millió gyerek biztosan továbbra is iskolába vagy óvodába fog járni, ami egyfelől a dolgozó szülőkkel szemben érhető döntés. Mondván, a gazdaságnak működnie kell, ugyanakkor egészségügyi szempontból aggályos lehet. Hiszen a gyerekek simán hazavihetnek fertőzéseket az iskolából, akár az új koronavírust is.

Ha azonban számukra is bezárnának az intézmények kapui, akkor biztos, hogy jó részükkel a szülőknek otthon kellene maradniuk. Sokaknak azonban fix, hogy már a tavaszi időszakban elfogytak a szabadságaik, így nem igazán tudnák abszolválni újra ezt a dolgot. Arról nem is beszélve, hogy egy kisiskolások digitális munkájának a felügyelése minden bizonnyal egész embert kívánó feladat lenne ismételten, amellett dolgozni biztosan nem lenne egyszerű.

Mindennek fényében tehát nem meglepő a mostani kormánydöntés, azonban ha lehet, ahogy azt tavasszal is többször hangsúlyozta az Operatív törzs, a kisgyerekekre lehetőleg mostanság ne a nagyszülők, idősebb szomszédok vigyázzanak. Ugyanis az új koronavírus második hullámának a közepén a veszélyezett korban és egészségügyi kondícióban lévő embereket minden módon védeni kell. Ennek pedig biztosan nem az lesz a legjobb módja, ha hétvégén az óvodás, általános iskolás gyerekeket nevelők átmennek a nagyihoz rántott húsozni vagy őket kérik majd meg a hétköznapi pesztrálásokra.

