Itt a bizonyíték: nemhogy utolértük, le is előztük az osztrákokat

A magyar gyermekek jóléti mutatója a középmezőnyben helyezkedik el egy friss, 40 országot vizsgáló kiadvány szerint. Hazánk fiataljai leginkább a készségeik fejlettségét illetően a legjobbak, ehhez képest azonban mentális, de még inkább fizikai jólétük jóval alacsonyabb. Ezen felül a publikáció napfényt derít olyan gyermekjóléti összefüggésekre, mint például, hogy mennyivel boldogabbak azok a gyerekek, akik gyakran játszani a szabadban, vagy arra, hogy a különböző testképzavarok mennyire befolyásolják a fiatalok jóléti mutatóit.

Friss jelentésében az Unicef 41 ország gyermekeinek jólétét vizsgálta. A vizsgálati szempontok három nagy témakört öleltek föl. Ezek a következők voltak:

mentális jólét: itt vizsgált például a gyermekek jóléti elégedettségi szintje, de a fiatalkorban elkövetett öngyilkosságok számának mutatója is;

Középmezőnyben a magyar gyerekek

Az Unicef friss ranglistája szerint Hollandiában a legjobb ma gyereknek lenni. A holland gyerekek ráadásul a három vizsgált kritériumból kettőben is a legjobb háromban végeztek. A mentális jólétüket tekintve elsők lettek az összesített listán, míg a készségeiket illetően a harmadikok.

Az összesített listán a dobogó második fogkán Dánia, a harmadikon pedig Norvégia végzett. Őket a negyedik helyen Svájc, ötödiken pedig Finnország követte. A top 10-be sorrendben befért még, Spanyolország, Franciaország, Belgium, Szlovénia és Svédország is.

Magyarország az összesített lista 15. helyen végzett.

Nagy meglepetésre megelőztük Ausztriát, ami a 16. futott be, de közvetlen szomszédjaink közül Szlovénia és Horvátország előttünk végzett. Románia és Szlovákia azonban bőven utánunk.

A magyar adatokban picit elmerülve azt látni, hogy a legjobb 10-be bár egyik vizsgált területen sem kerültünk be, ám legjobban, összesítésben a 13. helyen a

különböző készségek fejlettségi szintjét illetően voltak legjobbak a magyar gyerekek.

Ehhez képest az összesített listán 15. helyen futottak be a mentális egészséget illetően, illetve csupán 21. helyen a fizikai egészséget illetően. Érdekes azonban például megjegyezni, hogy például a japán gyerek elsők voltak a fizikai jólétet illetőn, azonban a mentális egészséget figyelembe véve majdnem az utolsók, 37. Éppen ezért a japán gyerek az összesített listán csapán a 20. helyen végeztek.

Ha maradunk a magyar adatoknál, érdemes azt is megjegyezni, hogy gyermekjólétben olyan országokat előzünk mint Kanada, Ausztrália, Új-Zéland vagy az USA. Ez leginkább annak köszönhető, hogy sok gazdag országban például kiemelkedően magas a fiatalkori, 15-19 évesek között például az öngyilkosságok száma.

Így például 100 000 lakosra majdnem kilenc fiatalkorú öngyilkosság jut az USA-ban (8,7), de éppen 9 Kanadában, és kilencnél is több Ausztráliában (9,7), de Új-Zélandon (14,9) is. Eközben Magyarországon "csupán" 4,5, ami persze messze nem a legjobb arány, ennél 13 ország is jobban szerepelt.

Nagy baj az elhízás

Ahogy az ez eddigiekben bemutattuk, a magyar gyerekek legrosszabbul a fizikai egészséget illetően szerepeltek. Itt az összesítésben csupán 21. lettünk. Ennek egyik oka, hogy hazánkban viszonylag magas az 5-19 évesek között az elhízottak száma. A kiadvány által felmutatott adatok szerint a magyar 5-19 évesek 28 százaléka túlsúlyos. Ez az összes országot vizsgálva a 19. legrosszabb eredmény. Ehhez ráadásul hozzájön még az is, hogy rengeteg fiatal, legyen valójában bármekkora súlyú is egyáltalán nem elégedett a testével.

Magyarországon például a 11, 13, 15 évesek 47 százaléka, azaz a fiatalok csaknem fele vélekedett úgy, hogy ő maga túl súlyos vagy éppen túl vékony. Ez az UNICEF által vizsgált országok átlaga felett van, és a magyar gyerekeknél csupán 9 országban elégedetlenebbek jobban a fiatalok saját testükkel.

A magyar fiatalok egyébként jellemzően inkább túl kövérnek tartják magukat, a 11, 13, 15 évesek 32 százaléka gondolja ezt magáról, míg ugyanezen korosztály 15 százaléka vélekedik úgy itthon, hogy túl sovány. A magyar lányokat ráadásul sokkal jobban megviseli a testképzavaruk, a statisztikák szerint ugyanis kétszer annyira lány gondolja úgy, mint fiú, hogy a testkép-problémája összefüggésben van az általános jólétének alacsony szintjével.

Készségekben az élen

A magyar gyerekek összesítésben egyértelműen a készségek tekintetében szerepeltek a legjobban. Ennek egyik oka, hogy a vizsgált korosztályban a magyar gyerekek 79 százaléka vélekedett úgy, hogy könnyen tud barátkozni. Ez pedig összesítésben a 10. legjobb eredménynek számított (holtversenyeket tekintve a 4. legjobb eredmény volt).

Ehhez képest a 15 éveseknél vizsgált olvasás és matematikai jártasság megfelelő szintű megléte már nem volt ilyen egyértelmű itthon. 10-ből 4 középiskolásnak ugyanis nem igazán megy zökkenőmentesen az olvasás, illetve a számtan.

Gyermeki boldogság

A kiadvány a jóléti mutatókon túl több, a gyerekek életét érintő megállapítást is tesz. Így például:

A szabadban rendszeresen játszó fiatalok boldogabbak, mint azok, akik csak ritkán tesznek így. Magyarországon például egy 1-10-es skálán 9,3 boldogsági szintet jelöltek meg azok a gyerekek, akik gyakran játszanak a szabadban, míg azok, akik csak ritkán, csupán 8,1-est.

Nagyban növeli a fiatalok, a statisztikában 13-15 évesek jóléti mutatóját az, ha rendszeresen reggelizni, kerékpároznak, eleget alszanak, illetve fogyasztanak elegendő gyümölcsöt. Ehhez képest a jólétre brutálisan csökkentően hat a zaklatás, sajnálatos módon a szemüveg viselés is, ahogy a mértéktelen ivászat, de a technológiai eszközök állandó használata is.

Nem meglepő módon, az összes vizsgált országban jobb azoknak a gyerekeknek az érzelmi jóléti mutatója, ahol a fiatalok támogató családban nőnek fel. Ahogy azoké is, akik megtalálják helyüket az iskolai közösségükben.

A kiadványból kiderült az is, hogy a magyar szülők egy 10-es skálán általánosságban 7,9 pontnyira elégedettek a gyermekük iskolai személyzetével (természetesen jobbára tanáraival). Ez a vizsgált országok közül a 9. legjobbnak számít.

Címlapkép: Getty Images