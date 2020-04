Így is lehet: Kiülök a parkba, és máris kapom a 180 ezer forintos bírságot a koronavírus miatt

Ausztriában a kijárási korlátozások már nagyon hamar, március 16-tól kiemelkedő szigorral kerültek bevezetésre, így az ott élőknek csaknem ötödik hete kell tartaniuk magukat a kialakult járványügyi helyzetben. Idő közben ráadásul több helyen a közparkokat is bezárták, ami sok városlakóban nagy felháborodást váltott ki. És ha mindez nem lenne elég, az osztrák hatóságok kemény bírságokkal sújtják azokat, akik megszegik a szabályokat. Egy tíz éve Bécsben élő magyart kérdeztünk arról, miként élik meg az emberek a járványhelyzetet odaát.

Felkérjük az osztrákokat, szigeteljék el magukat

- állt március 15-én a Sebastian Kurz kancellár hivatala által kiadott közleményben. Ausztriában már az első, koronavírus-járvány miatti intézkedések is jelentős szigorral kerültek bevezetésre. Amiket idő közben még tovább szigorítottak.

Hamar elkezdték

Alapvetően nagyon jó volt a kommunikáció már a kezdetektől, már az első héten is az emberek nagy többsége szinte kivétel nélkül otthon maradt. A kormány rendkívül rövid idő alatt bevezetett egy úgynevezett hotline-t, ahol a magukat potenciálisan fertőzöttnek vélt emberek tudtak jelentkezni a hatóságoknál. És az látható is volt, hogy a gyors reakciók miatt az emberek elfogadása is jelentős mértékű volt, a nagy többség üdvözölte a korlátozásokat

- mondta el a Pénzcentrumnak N., aki egyéni vállalkozóként, vállalati tanácsadóként dolgozik az osztrák fővárosban, Bécsben. Visszatekintésünk közepette azt mindenek előtt fontos tisztázni, hogy éppen ma, azaz április 14-én kezd egy kicsit lazább lenni a korlátozás Ausztriában.

Fogy a türelem

A mai naptól kezdve ugyanis már kinyithatnak a 400 négyzetméternél kisebb üzletek, illetve nagyobb barkácsboltok is. Ezzel a lépéssel N. szerint az állam kezdi kicsit enyhíteni a fogást az emberek fölött, amire vélhetően szükség is van, az utóbbi időben ugyanis jelentősen megszaporodtak a szigorú intézkedések elleni kirohanások is.

Nagy felzördülést váltott ki az emberekben például az, hogy az összes városi kertet bezárták, lezárva ezzel azokat a nagy területeket, ahol az emberek megtartva egymástól a kellő távolságot, tudtak volna kicsit a szabad levegőn mozogni. Főleg a városlakók közül voltak emiatt sokan kiakadva, hiszen a kertes házban élő persze, hogy ki tudnak menni a saját kertjeikbe a kijárási korlátozás alatt is, de a lakásban lakók nagy többségének ez igazi csapás volt

- mesélte N., aki szerint az elmúlt egy hétben az emberek érezhetően kezdtek frusztráltabbak lenni (nem csoda, hogy a közparkokat időközben újra kinyitották), arról pedig statisztikai adatok is voltak, hogy nőtt a családon belül elkövetett erőszaktevések száma, ugyanúgy, ahogy a különböző lelkisegély-vonalak terheltsége is.

Mindent egybevetve én azért úgy látom az elmúlt 5 hét a korlátozások szempontjából sikeres volt, az emberek nagy többsége a magi napig tartja magát a kötelező előírásokhoz. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a hatóságok borzasztó büntetéseket osztogattak azoknak, akik ezeket nem követték. Az előirányzott büntetések plafonja 3 000 euróban lett meghatározva, ami több mint 1 millió forint. De akikről én személyesen is tudom, hogy büntetéseket kaptak, azoknak általában 500 eurós cetliket állítottak ki, ez körülbelül 180 000 forintos büntetésnek felelne meg Magyarországon

- mondta el lapunknak N., akinek a közvetlen baráti társaságból is volt, aki kapott ilyen büntetést.

A szituáció nagyon egyszerű volt, a jelenleg hatályos korlátozások szerint tömegközlekedéssel csak munkába lehet menni, illetve onnan haza. Parkba ugyanakkor semmiképp sem. Az egyik barátom ellenben metróval kiment hétvégén egy parkba, és ott leült egy padra olvasni. Teljesen egyedül volt, zenét hallgatott. Ez azonban a hatóságokat nem érdekelte, kapta is az 500 eurós büntetést. Nekem így nem volt nehéz nem ugrálnom inkább, főleg hogy tudtam, ha kiülök a parkba (tömegközlekedéssel érkezve), és elkapnak, máris kapom a 180 ezer forintnak megfelelő összegű büntetést

- vélekedett N., aki jelenleg egyedül dolgozik az irodájában, alkalmazottját ugyanis csökkentett munkaidőbe kellett áttennie (home office-ba). Ennek a csökkentett munkaidős - az alkalmazottnak kifizetett - bérnek egyébként a 90 százalékát az osztrák állam állja. Ilyen támogatásra egyébként csaknem 600 000 osztrák vállalat jelentkezett nagyon rövid időn belül, és ugyan ebben a pár hetes időtávban csaknem 200 000 álláskereső lepte el hirtelen a munkaerőpiacot.

Maszk mindenhol

N. a Pénzcentrumnak beszámolt még arról is, hogy náluk kötelező maszkot viselnie az embernek akkor, ha tömegközlekedéssel utazik vagy valamilyen boltban vásárol. A magyar férfi szerint sok élelmiszerbolt ingyen osztogat például orvosi maszkokat azoknak, akik nem abban érkeznek, de vannak olyan boltok is, ahol ezekért a kiegészítőkért pénzt kérnek, megint máshol egyik sem áll fenn ezek közül. Az azonban bizonyos, hogyha az emberek utaznak vagy vásárolnak, akkor valamilyen alkalmatossággal, legyen az sál, kendő vagy orvosi szájmaszk, el kell takarniuk a szájukat, orrukat.

Most tehát, mint ahogy azt mondtam korábban, egy picit enyhül a szigor, az ember innentől mindenféle boltba elmehet majd vásárolni (ami kinyit), ezenfelül azonban még továbbra is életben van a kijárási korlátozás, tehát a boltok mellett csak munkába lehet menni, illetve egyéb, halaszthatatlan, szociális jellegű tevékenységet lehet elvégezni. Az azonban, hogy például vendéglátóhelyek is kinyissanak, még nagyon messze van. Erre feltehetően, leghamarabb május közepén kerülhet sor, de ez még bizonytalan, a döntés meghozása április végén várható

- mondta el lapunknak adott interjújában a Bécsben dolgozó vállalati tanácsadó.

Címlapkép: Getty Images