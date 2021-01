Ezzel a vakcinával oltatná be magát Orbán Viktor: mit tudunk róla?

Az OGYÉI immáron engedélyezte Magyarországon a Sinopharm koronavírus elleni védőoltását. Ez az, amelyikkel a magyar miniszterelnök is beoltaná magát. De mit lehet eddig tudni a Sinopharm kínai vakcináról? Mennyire hatásos? Milyen technológián alapul? Hány embernek adták be eddig a kínai oltást? Ezekre a kérdésekre válaszolunk most.

Javában tart a világon a koronavírus-vakcinázás, azonban a legnagyobb problémát továbbra is az jelenti, hogy a gyártók a vártnál lassabban terítik oltóanyagaikat az országokba. Ennek következtében pedig Magyarországon sem tudni, meddig kell várni a korlátozások enyhítéséig, feloldásáig. Annyi azonban bizonyos, hogy Orbán Viktor már maga is úgy fogalmazott, hogy ő is "szabadulna már", de ma még az óvatosságé a főszerep, bár már "mindannyian vágjuk a centit".

A magyar miniszterelnök január 29-én, a Kossuth Rádión adott interjújában beszélt arról is, hogy "nem tudjuk, lesz-e elég vakcina és harmadik hullám hogyan szabadul ránk, ezért nem szabad azt hinni, hogy elfelejthetjük a korlátozásokat". Orbán Viktor szóba hozta a vakcina helyzetet is, melynek kapcsán elmondta, az oltóanyag nem lehet politikai kérdés.

Én is beoltatom magam, kivárom a sorom, én megvárom a kínai vakcinát, abban bízok

- emelte ki a miniszterelnök, aki hozzátette, neki ezen a téren leginspirálóbb Szerbia, ahol azt látni, hogy ott kínai vakcinával is oltanak, így egész Európában az élmezőnyben vannak az oltási teljesítményben.

Mit tudunk a kínai vakcináról?

Először is le kell szögezni, hogy a magyar hatóságok hivatalos kommunikációja szerint, minden olyan vakcina, amit a magyar szakemberek oltásra alkalmasnak minősítenek,

egyenlően jók.

Ennek ellenére maguk a vakcinák között vannak különbségek, hangsúlyozzuk, az engedélyeztetett vakcinák eredményességét ez nem befolyásolja, de az oltások más mechanizmusok alapján működnek, más technológia alapján alkották meg őket. Ráadásul a lakosságnak is más és más elképzelési vannak egyes vakcinákról attól függően, honnan származnak.

Engedély

Az OGYÉI január 29-én kiadta az engedélyt a Sinopharm készítményére is, vagyis a Pfizer, a Moderna, az Astrazeneca és a Sputnyik után a Sinopharmmal is lehet oltani Magyarországon. Érdekesség, hogy az EU-ból Magyarország jelentkezett ezért a vakcináért először. Fontos, "kínai vakcina" néven két darab vakcina fut, egyik a Sinovac a másik a Sinopharm. Magyarországon egyelőre csak az utóbbinak van engedélye.

Vizsgálat

A Sinopharm klinikai vizsgálatainak a harmadik fázisa hiányzik. Azaz nem maga a fázis, hanem az arról nagy nyilvánosság elé közzétett információk. Erre önmagában a gyógyszer gyártóknak lehetőségük van, de egy ilyen helyzetben orvosi szakemberek szerint előnyösebb, ha a lehető legtranszparensebb egy vakcina. Ettől függetlenül a cég 2020. december harmincadikán jelentette be, hogy a vakcina 3. fázisának vizsgálatakor 79 százalékos hatásosságot mutattak ki.



Érdekesség, hogy az Egyesült Arab Emírségekbe (a Sinopharm vakcinatesztek 3. fázisát az Egyesült Arab Emírségekben, Marokkóban és Peruban vezényelték) ahová az elsők között vitték át az oltóanyagot, a hatásosság már 86 százalékos volt. Ezzel kapcsolatban a társaság szóvivője részletes eredményeket később ígért. Érdekesség, a vakcinák fejlesztésének 3. fázisa után a Moderna és a Pfizer vakcinája 95 százalékos hatékonyságot mutatott.

Működési elv

A Sinpharm oltóanyaga "régi stílusú" vakcina, ami azt jelenti, hogy inaktivált oltóanyagról van szó. Ezek úgy működnek, hogy elhalt vírusrészecskéket juttatnak az ember szervezetébe, ahol az immunrendszer így találkozik a vírussal (fejleszt védelmet ellene), anélkül hogy komoly betegséggel reagálna. Oltástechnikailag ez egy régebbi megközelítés, de a múlt bizonyította már az inaktív oltóanyagok hatásosságát. A WHO szerint egyébként ebből a vakcinából is két dózis beadására van szükség, melyet 21 nap különbséggel kell beadni. Szállításra, hűtésre vonatkozóan nem érhetők el hivatalos információk.

Oltottság

A Sinopharm vakcinával a világon eddig körülbelül 20 millió embert oltottak be. Az oltóanyagot több ázsiai ország mellett Brazília, Chile, Bahrain, az Egyesült Arab Emírségek, de közvetlen közelünkben Szerbia is használja. Emellett a kínai állam vakcinadiplomáciában is részt vesz az oltóanyaggal. Afrika számára 2 milliárd dollárnyi, míg Latin-Amerikai és Karibi országoknak egy milliárd dolláros hitelt ajánlott fel oltóanyagainak megvásárlásához.

Gulyás Gergely egyébként január 14-én jelentette be, hogy a magyar kormány megállapodott a Sinopharmmal, és az első magyarországi szállítmány oltóanyag darabmennyisége akár 1 millió is lehet. Érdekesség, hogy a Sinopharm vakcináit is használó Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is igencsak előkelő helyen van a 100 lakosra jutó beadott védőoltások tekintetében a világon.

Kritikák

Bár a Sinopharm vakcinája majd ugyanolyan hatékony, mint a Moderna vagy a Pfizer vakcinák, jelentős kritikákat kapott a hiányzó adataik miatt. Töbek között azért, mert hivatalosan még azt sem lehet tudni, hogy a vakcina-fejlesztés harmadik fázisában pontosan hány és milyen korosztályú embereken tesztelték az oltóanyagot. Sőt, sokan azt is kifogásolták, hogy Kínában úgy oltottak be sürgőségileg 1 millió embert vele, hogy akkor még a vakcina tesztelésének harmadik fázisa nem is zárult le. A kritikák első sorban tehát nem a már kész oltóanyagot, hanem a kínai állam tálalását, tájékoztatási hiányosságait sérelmezik.

Oltási hajlandóság Magyarországon

A Pénzcentrum legfrissebb, nagy szabású kérdőíve az oltás köré épült. Ebbe 17 kérdést tettünk fel a témával kapcsolatban, melyekre alig egy hét leforgása alatt több mint 13 ezer válasz érkezett. talán a legizgalmasabb kérdés a bizalomról szól, arra kérdeztünk rá, hogy a kitöltők mely vakcinákban bíznak leginkább.

A válaszadók elsöprő többséggel a nyugati vakcinák mellett tették le a voksukat, a kínai oltóanyagok viszont az utolsó helyen végeztek, 6, illetve 3,4 százalékkal. A Pénzcentrum kérdőívét kitöltők 17 százaléka bízik az izraleli BriLife, és 41,1 százalék az AstraZeneca-ban. A Pfizer-BioNTech vakcináját a válaszadók 94,7 százaléka ítélte biztonságosnak, a Modernát 80,9 százalékuk.

Hasonló végeredményekre jutott a Pulzus kutató is, reprezentatív kutatás szerint a válaszadók (lakóhelyük megoszlása szerint) 40-60 százaléka nem oltatná be magát a kínai vagy orosz koronavírus elleni vakcinával, miközben csak 7-16 százaléknyian vélekedtük úgy, hogy azonnal élnének a lehetőséggel. 5-12 százalék volt ráadásul azok aránya is, akik csak akkor adatnák be maguknak ezeket a készítményeket, ha tovább romlik a járványhelyzet.

