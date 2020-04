Ezeken a magyar magánklinikákon végeznek koronavírus-tesztet: ilyen a vizsgálat

Hétről hétre újabb magánegészségügyi intézmények jelentik be, hogy koronavírus-tesztet végeznek. Az árak nagyon változó képet mutatnak, ahogy az is, hogy a hazai privátszolgáltatók leghamarabb mikorra tudnak időpontot adni, vagy akár az is, hogy hogyan zajlik maga a tesztelés. Megkérdeztük a magánintézményeket, mik a tapasztalataik, naponta átlagosan hány tesztet tudnak végezni és mégis mi alapján válasszon az úgynevezett PCR teszt és a szerológiai vizsgálat között, aki úgy dönt, szeretné kivizsgáltatni magát.

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt azon magánegészségügyi szolgáltatók száma, akik koronavírus-tesztet végeznek. Hatalmas az érdeklődés, van olyan intézmény, ahol a mai napon már csak az április 20-i hétre lehet időpontot foglalni. Kíváncsiak voltunk, milyen tapasztalatai vannak a tesztet végző privát szolgáltatóknak, mi alapján dőlt el, ők milyen tesztet végeznek, és ha valaki teszteltetni szeretné magát, mégis melyik vizsgálatot végeztesse el, a PCR-t vagy a szerológiai vizsgálatot?

Milyen vizsgálatok jöhetnek egyáltalán szóba?



PCR



A koronavírus fertőzés a klinikai tünetek megjelenése előtt akár 1-2 nappal bizonyítható PCR technikával.

Tehát a PCR az aktív fertőzést mutatja ki, amikor a vírus a légutakban jelen van.



Ezzel a technikával nyál és orr-váladék mintát vizsgálnak. A teszt levétele egyszerű, de elvégzése komoly laboratóriumi felszereltséget, és szakmai hátteret igényel. Nagy biztonsággal - 95% feletti találati aránnyal - dolgozik, fontos azonban tudni, hogy a mintavétel minősége befolyásolja a vattapálcával ""lesodort" sejtek mennyiségét, így a vizsgálati eredmény megfelelőségét is. Épp ezért fontos, hogy a mintavételt végző munkatárs a garatban és az orrüregben kellő magasságig tolja fel a mintavevő eszközök, és megfelelő technikával minél több sejtet gyűjtsön össze - tudtuk meg dr. Bodó Imre hematológustól, a Rózsakert Medical Center munkatársától.

A mintavétel előtt 8 órával nem szabad sem enni, sem folyadékot fogyasztani, sőt fogat mosni, vagy szájöblítést végezni sem.

A mintavétel után a mintavevő szakember a sejteket egy megfelelő folyadékba mossa be, majd az anyagot a laboratóriumba juttatja. A tesztet 24 óra alatt végzik el, tehát a mintavételt követő 2. munkanap tudnak biztosan eredményt közölni.

A teszt eredménye lehet:

pozitív: elégséges mintából vizsgálva jelen van a vírus

negatív: elégséges mintából vizsgálva nincs jelen a vírus

nem volt elégséges a mintavétel (= sejtszegény minta): ismétlés javasolt

A betegség gyógyulása után a vírus eltűnik a nyálkahártyáról. Ha a páciensnél korábban igazolták a koronavírus fertőzést, akkor két (vagyis 2 nap különbséggel vett) PCR teszt ismételt negatív eredménye igazolja a gyógyulást.

Szerológiai vizsgálat

Ez a vizsgálat az immunrendszer fertőzésre adott válaszát mutatja ki.

Az immunrendszer a vírus ellen először IgM típusú, majd később IgG típusú ellenanyagokat termel - a szerológiai tesztek ezen fehérjék kimutatásán alapulnak.

A legtöbb helyen a teszt a két típusú ellenanyagot jól elkülöníthető csíkok formájában jelzi.



Ha az:

IgM negatív és IgG negatív: a személy lehet, hogy nem fertőződött, de az is lehet, hogy a fertőzés korai szakában van, amikor még nem mutatható ki az ellenanyag jelenléte. Házi karantén javasolt, a gyorstesztet meg kell ismételni 1-2 héttel később.

IgM pozitív és IgG negatív: nagy valószínűséggel aktuális koronavírus fertőzés van. A páciensnek értesíteni kell a háziorvosát, az intézmény pedig, ahol a tesztet végezték, az érvényes jogszabályi kötelezettségnek megfelelően értesíti a népegészségügyi hatóságot. A hatóság megerősítő PCR tesztet végez és megadja a karantén hosszát. A karantén alatti súlyosbodó tünetek esetén a mentő kórházba viheti a beteget.

IgM és IgG együtt pozitív: a páciens most vészeli át a fertőzést. Immun rendszere teljes aktivitással dolgozik, akár van tünete akár nincs. Lehet, hogy csak az ízérzés vagy szaglás változik meg, vagy csak fokozott verejtékezése van. Amikor csak az IgG pozitív, a beteg átvészelte a fertőzést, azonban arról, hogy ez esetben a beteg fertőzhet-e még, jelenleg is vita folyik az orvosok között. Ezen személyeknél is előírhatja a hatóság a PCR tesztet. A hatósági tesz mindig ingyenes. A magánintézmény, ahol a teszt készült, ezen esetekben is értesíti a népegészségügyi hatóságot.

Aszerint, hogy a különböző magánintézmények milyen tesztelést végeznek, bemutatjuk a helyszíneket, és amit érdemes róluk tudni.

Szerológiai, vagyis ellenanyag kimutatáson alapuló tesztet végeznek

Róbert Károly Magánkórház

Az országban három intézményben végeznek tesztelést:

Róbert Egészségközpont Hegyalja: már csak az április 20-i hétre lehet időpontot foglalni.

Róbert Genium Egészségközpont: a legkorábbi szabad időpont április 21-én van.

Apollo Egészségügyi Centrum, Debrecen: már április 14-re is lehet időpontot foglalni.



A Róbert Károly Magánkórházban csak szerológiai gyorstesztet végeznek, de a három fenti helyszín mellett vállalnak csoportos, céges szűrést is.

A PCR-tesztek elvégzéséhez komolyabb laboratóriumi felszereltségre van szükség, mi nem tervezzük, hogy laborcéggé válunk, ezért választottuk a szerológiai vizsgálatot, ez azonban biztonsági szűrésre, előszűrésre - például egy intézménybe való belépés előtt, biztonsági célból és egyetlen alkalommal végezve - nem alkalmas. A honlapunkon ezért van fent egy közérthető, laikusok számára is készült tájékoztató, amely segít értelmezni a tesztek közötti különbségeket

- mondta a Pénzcentrumnak Fábián Lajos, a Róbert Károly Magánkórház tulajdonosa. Kitért arra is,

a leghatékonyabb szűrés az lenne, ha egy páciens koronavírus-fertőzésének gyanúja esetén PCR-teszt készülne, majd ha az eredmény pozitív, 18-21 nappal később egy szerológiai vizsgálat is történne.

Elmondta, hogy a gyorsteszt arra például tökéletes, hogy a náluk szülő kismamákat a 38. heti CTG alkalmával megszűrve, illetve a szülésre érkezéskor, azaz 10-14 nappal később újraszűrve nagymértékben csökkentsék a fertőzés behurcolásának esélyét, és szülészeti részlegüket meg tudják óvni a fertőződéstől.

Ez most nem csak egy, a piacon ajánlott tesztünk, hanem az ügyfeleink és dolgozóink megvédésének is az eszköze

- tette hozzá. Elmondta, hatalmas az érdeklődés, sok cég is él a lehetőséggel.

Ha valamelyik vállalat munkavállalójának pozitív az IgM tesztje, nem is elsősorban a munkáltatót, hanem az érvényes hatósági előírásoknak megfelelően a népegészségügyi hatóságot értesítik.

Az intézményben az eredményeket infektológus validálja, és a tesztek elvégzéséről a páciensek írásos dokumentumot is kapnak.

Swiss Clinic

Április 3-a óta érhető el a Swiss Clinic két magánrendelőjében és az orvosi ügyeletében az ellenanyag kimutatáson alapuló teszt.

Jelen pillanatig 98 tesztet végeztünk. Vállalunk Budapesten, illetve a főváros vonzás körzetében kiszállással szűrést a páciens otthonában

- mondta a Pénzcentrumnak dr. Kirschner András, a Swiss Clinic ügyvezetője. Ezen a héten már vidéken is elindul a szűrés, két mobilegység megy majd ki különböző cégekhez, gyárakhoz. Mint mondta, hatalmas az érdeklődés mind a magánszemélyek, mind a vállalatok részéről, utóbbiak pedig most kezdik el tömegesen tesztelni a dolgozókat. Ő is hangsúlyozta, hogy az ellenanyag kimutatáson alapuló teszt nem teljesen megbízható.

Tudunk olyan esetről, amikor valaki úgy vészelte át a betegséget, hogy nem is vette észre, nem voltak tünetei csak a PCR tesztelésen akadt fenn. Nála a kétszer elvégzett gyorsteszt is negatív, mert a szervezete nem termel kimutatható ellenanyagot

- mondta. Azonban ha valakit érdekel, hogy átesett-e a fertőzésen vagy tüneteket észlel magán, gyorsteszt jó megoldás lehet. Ha a tünetek jelentkezését követő tizedik-tizenegyedik napon készült gyorsteszt negatív, akkor elvileg biztonsággal lehet szociális életet élni, visszamenni a munkahelyre dolgozni, mert akkor az illető vélhetően nem Covid19-től volt beteg. Azonban a javasolt karantén intézkedések ekkor is betartandók, mert csak a betegség átvészelése után nem lesz már vírusterjesztő az ember.

A negatív teszt után később azonban később még bárki elkaphatja a fertőzést.

- mondta a szakember. Náluk nincs várólista, ha valaki a reggeli órákban telefonál, jó eséllyel még aznapra kap időpontot. dr. Kirschner András azt mondta, ha nőne az érdeklődés, még két fővárosi helyszínen el tudják kezdeni a tesztelést, ekkor a napi kapacitás 200 vizsgálatra növelhető.

Emineo

Az Emineo Magánkórházban pénteken nyitották meg az online időpont foglalást.

Két hétre előre biztosítottunk szabad időpontokat, de 3 óra alatt minden időpont betelt

- mondta dr. Börzsei-Knoll Veronika, az Emineo Magánkórház társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója, hozzátéve, jövő héten új időpontokat tesznek majd elérhetővé. Ők is ujjbegy megszúrásából vett vérből kimutatott ellenanyag vizsgálatot végeznek. Már az időpont foglaláskor ki kell fizetni az összeget online, a helyszínen nincs fizetési lehetőség. Ezzel is próbálják minimalizálni a személyes kontaktust.

Tünetekkel rendelkező betegeket nem vizsgálnak, és arra kérik a tesztelésre érkezőket, hogy viseljenek maszkot.

"Ha nem kapnak sebészi maszkot, az otthon varrt verzió is megfelel. A helyszínen lázmérést is végzünk" - mondta dr. Börzsei-Knoll Veronika, hozzátéve, naponta átlagosan 70 tesztet végeznek az intézményben, és emellett 50 fő felett külső helyszínen, idősotthonban, nagyobb cégeknél, irodáknál is végeznek vizsgálatokat.

Kelen Kórház:

A héten indította el a szerológiai vizsgálatot a Kelen Kórház is. A honlapon ki kell tölteni egy kérdőívet, ez után lehet csak időpontot foglalni.

Fontos kiemelni, hogy a fertőzés kezdeti szakaszában előfordulhat, hogy a szervezet még nem termel kimutatható mennyiségű ellenanyagot, így a tesztet bizonyos esetekben 2 hét múlva érdemes megismételni

- hívják fel a figyelmet, a teszt ismétlésére pedig kedvezményt is biztosítanak.

Szerológiai és PCR tesztet is végeznek

Rózsakert Medical Center (RMC)

Az intézményben egyaránt végeznek PCR és Szerológiai tesztet is. Aki vizsgálatot szeretne, annak először részt kell vennie egy telefonos vagy online orvosi konzultáción, ez alapján dönt a szakember arról, hogy a fennálló panaszok és a kórelőzmény alapján melyik teszt elvégzése indokolt. Konzultációra időpontot már csak az április 13-i hétre tudnak adni, és ezt követően kerül sor az időpontegyeztetésre.

dr. Bodó Imre, az RMC hematológusa a Pénzcentrumnak elmondta, a konzultációra azért van szükség, mert minden páciens helyzete más és más, és ennek megfelelően különböző körülmények között különböző tesztek elvégzése indokolt.

A példa kedvéért: ha valaki esetleg azért szeretné kivizsgáltatni magát, mert február utolsó hetében Ausztriában járt és utána felső légúti panaszai voltak, akkor a PCR-vizsgálatnak semmi értelme, hiszen az a vírus jelenlétét mutatja ki a nyálkahártyában, vagyis az aktív fertőzést jelzi. Ellenben a szerológiai vizsgálat meg tudja mondani, hogy a páciens nagy valószínűség szerint átvészelte-e a koronavírust

- mondta a szakember. Ugyanakkor, ha valaki esetleg a napokban belázasodott, gyengének, fáradtnak érzi magát, akkor a PCR vizsgálat a javasolt, nem a gyorsteszt elvégzése, hiszen a fertőzés korai szakaszában nem termelődik kimutatható mennyiségű ellenanyag a szervezetben.

Ha valakinek egy hete tünetei vannak, de nem biztos benne, koronavírus-fertőzés okozza-e azokat, érdemes lehet mind PCR, mind szerológiai vizsgálatot végezni

- mondta, hozzátéve, nagyon sokféle, különböző minőségű teszt van jelenleg forgalomban, és a legbiztosabb eredményt egyrészt a bevizsgálás során jó minőségűnek bizonyult teszt kiválasztásával, másrészt a két teszt egyidejű elvégzésével kaphatjuk, de így is gyakran ismételt vizsgálatokra lehet szükség ahhoz, hogy megbízható eredményhez jussunk.

Csak PCR tesztet végeznek

Mikromikomed Lab

Naponta átlagosan 180 tesztet végeznek országszerte, mint a Pénzcentrumnak írták, csak a saját engedéllyel rendelkező laboratóriumukban végeznek tesztelést. Itt a PCR vizsgálatot végeznek.

A piacon elérhető számos (ujjbegyvérből mérő) ún. "gyorstesztet" kipróbáltunk, amelyeket nem találtunk megbízhatónak. 17 teszt közül összesen kettő adott megbízható eredményt

- írták.

