Budapest nyitásáról beszélt a Semmelweis rektora: jöhet a lassú lazítás?

Budapest is felkészült a fokozatos újranyitásra Merkely Béla szerint. A SOTE rektora arról is beszélt, ősszel érkezhet egy második járványhullám.

Készen áll a fokozatos nyitásra Budapest - közölte az InfoRádióban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Szerinte a tömeges tesztelések eredménye is "alátámaszthatja az élet újraindulását Magyarországon", de azért óvatosan kell végezni a mindennapi tevékenységeket. Merkely Béla azt mondta, abban már biztos, hogy az elmúlt hónapokban, összesen nem volt több koronavírus-fertőzött Magyarországon, mint százezer, amivel a szakemberek is meglepetten szembesülhettek a héten körvonalazódott eredmények tükrében, ő maga is ennek a számnak a négy-ötszörösét várta.

Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet. Ha nem is a magánlakásokban, de az intézményekben - például idősotthonokban, hajléktalanszállókban - "továbbra is cirkulál a vírus".

A legvalószínűbb, hogy ez a vírus is mutat szezonalitást, tehát én a tanévkezdéssel kapcsolatban aggódom egy kicsit. Éppen ezért a most folyó H-Uncover vizsgálat második részét valamikor szeptember közepén szeretnénk elindítani, így lesznek adatok arról, hogy mekkora a veszélye az október-novemberi hullámnak

- jelentette ki a rektor. Budapesttel kapcsolatban hangsúlyozta:

nem arról van szó, hogy itt az emberek fegyelmezetlenek, hanem nagy a népsűrűség, ezért a járványügyi intézkedések betartására még nagyobb figyelmet kell fordítani.

Azt gondolja, Budapest bebizonyította, hogy a saját maga és az ország érdekében is fegyelmezetten be tudja tartani a korlátozásokat. Most viszont eljött a lassú lazítás ideje, ideje kicsit kimenni a szabadba, élvezni a jó időt és a napsütést. A szabad levegőn való mozgás pedig az egészség megőrzése szempontjából fontos. Kiemelte ugyanakkor, hogy a megfelelő távolság megtartásával lehet mindezt tenni, zárt térben pedig mindenki viseljen maszkot.

A maszkviselés lesz valószínűleg a legutolsó eltörölhető járványügyi intézkedés, még sokáig velünk lesz a mindennapokban.

