Brutál károkat okozott a vihar: százmilliós kárigények az egyik biztosítónál

Vasárnap több megyét is intenzív esőzés, heves vihar és felhőszakadás sújtott. Rengeteg fa dőlt utakra, házakra, és van, ahol a vasúti közlekedés is szünetelt emiatt. A víz lakóházakat és kereskedelmi egységeket egyaránt elöntött. A Groupama Biztosítóhoz a vasárnapi viharok kapcsán eddig több mint 600 lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett, melynek kárértéke már most megközelíti a 100 millió forintot.

A második legtöbb lakásbiztosítási szerződést kezelő biztosítótársasághoz már vasárnap elkezdtek özönleni bejelentések az online kárbejelentő felületre. Budapestről és Pest megyéből érkezett eddig a legtöbb ügyfélbejelentés. A viharok, felhőszakadások, jégverések, illetve villámcsapások következtében bejelentett lakásbiztosítási károk száma már meghaladja a 600 darabot, ezek kárösszege már most eléri 100 millió forintot. A felhőszakadás okozta kár 60 millió forintot tesz ki, minden második bejelentés beázás miatt érkezik a Groupama Biztosítóhoz.

A következő napokban várhatóan tovább érkeznek a kárbejelentések a biztosítótársasághoz, így a fenti számok még jelentős mértékben emelkedhetnek, elérhetik akár a 500 millió forintot is. A biztosítótársaság hétfőre felkészült a megnövekedett ügyszám gyors kezelésére. A szerencsétlenül járt ügyfelek gyakran már a helyszíni szemle alkalmával, vagy az azt követő napon hozzájuthatnak a teljes kárösszeghez, vagy nagyobb károk esetén a kárelőleghez. A társaság videós kárszemle lehetőségével is gyorsítja a kárrendezés menetét.

Ugyanakkor a tulajdonosok maguk is sokat tehetnek azért, hogy az ingatlanjuk ellenálljon az időjárás viszontagságainak. Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója szerint a kulcs a tetőszerkezet állapota.

Főleg vidéken található például még sok 1960-1980 között épült szabvány palafedésű épület, amelynek a tetőzete erősen leromlott azóta. Porlanak, repedeznek, jellemzően a sarkokban el is törnek a palaelemek, így könnyen kimozdulnak a helyükről. De ugyanígy a cserép fedésű épületekben is jelentkezhetnek beázások heves szélviharban, akkor is, ha a cserép ép állagú. A cserepek alatt lévő lécezés ugyanis idővel meghajlik, így az elemek nem ülnek tökéletesen a tetőn, szélviharban pedig aláver az eső. Ha legalább a látható, megbontódott, elmozdult tetőelemeket kijavíttatja, visszarakatja a tulajdonos, már sokat tett a saját biztonsága érdekében. A biztosítottság feltétele egyébként is a rendszeres, gondos karbantartás, de így akár maga a kár is elkerülhető

- hívja fel a figyelmet a szolgáltatási igazgató egy fontos szempontra.

A karbantartást nem érdemes halogatniuk a háztulajdonosoknak, mivel az időjárás okozta megpróbáltatásoknak még nincs vége: az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat, és heves esőzésekre egész héten, sőt a nyár bármely időszakában lehet számítani.

Címlapkép: MTI/Mihádák Zoltán

Címlapkép: Getty Images