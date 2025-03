Több százezer magyarra vár plusz kiadás, ha túl későn lép ebben az ügyben: sok pénzről van szó

A lakásbiztosítási kampány végére mintegy 360 ezer szerződésváltásra, és további 400 ezer szerződés átdolgozására számít a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) - jelentették be a szövetség mai sajtótájékoztatóján. Mindez az aktív ügyfélérdeklődésnek, valamint a biztosítók közti verseny további élénkülésének egyaránt köszönhető.

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének tagságát képező alkuszok tapasztalata szerint a kampányban megkötött lakásbiztosítások átlagos díja 36 ezer forint körül mozog, ami gyakorlatilag megegyezik az előző évi kampányban tapasztalt átlaggal. Idén is kiemelt szerep jut a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításoknak (MFO), amelyek most 28-30 százalékos részarányt képviselnek az alkuszok által közvetített lakásbiztosítások között.

Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke hangsúlyozta:

A lakásbiztosítási kampány mindenki számára kedvező alkalom a meglévő biztosítási szerződés felülvizsgálatára, mivel az ügyfelek a korábbi díjon akár az eddiginél nagyobb biztosítási védelemre is szert tehetnek Különösen akkor érdemes az összehasonlítást elvégezni, ha arra az elmúlt 2-3 éven belül nem került sor. Azonban sosem szabad szem elől téveszteni, hogy a díj szintjénél fontosabb, hogy a megkötött szerződés megfelelő biztosítási fedezetet nyújtson minden fontos kockázatra.

Míg a szerződések átdolgozása jellemzően a biztosítók közvetlen megkeresése nyomán zajlik, az új szerződések kiválasztásában és megkötésében kulcsszerep jut a független alkuszoknak, akik lehetővé teszik a biztosítások egyszerű, széles körű összehasonlításának lehetőségét. Az eddigi tapasztalatok szerint a márciusi kampány új szerződéseinek mintegy 40 százalékát ez a csatorna biztosítja. A feltörekvő szereplők jelentős saját értékesítő hálózat híján elsősorban az alkuszi közvetítés révén kerülnek kapcsolatba új ügyfeleikkel.

A korábbi tapasztalatok is azt vetítik előre, hogy a váltók jelentős része, akár 40 százaléka is az utolsó héten fog lépni. Emiatt arra lehet számítani, hogy egyes biztosítók a hónap második felében módosításokat hajthatnak végre a tarifáikban, ezzel esetleg befolyásolva a díjsorrendet is.

– mondta Baksa Melinda, a FBAMSZ elnökségi tagja.

Amire feltétlenül figyelni kell

Besnyő Márton, a FBAMSZ Gépjárműbiztosítási és Digitális Szekciójának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai ingatlanállomány jelentős része még mindig alulbiztosított, az új szerződés megkötésekor pedig a fő szempont ennek kiküszöbölése kell legyen. Az egyik fontos feladat a megfelelő újjáépítési érték beállítása: ma már négyzetméterenként legalább 600 ezer forinttal kell számolni, a megfelelő biztosítási fedezet eléréséhez. „Az ingóságok esetében is nagyon gyakori az alulbecslés: a gondoltnál akár 100 százalékkal is nagyobb lehet ezek tényleges összértéke” – tette hozzá a szakember.

Felmondás esetén mindenképpen rendezni kell a meglévő biztosítás díját – az előzményszerződés idén már egységesen április 30-án szűnik meg. Bár a kampányidőszakban kötött új szerződés csak május 1-jétől lép hatályba, célszerű azt a felmondással egy időben, azonnal megkötni.

A lakásbiztosítási kampány végére, március 31-én éjfélig a szerződések felmondásának be is kell érkeznie a meglévő biztosítóhoz. Amennyiben erre nem kerül sor, a meglévő szerződés érvényben marad, és azt legközelebb a szerződés szerinti évforduló időpontjára mondható fel – amit legalább 30 nappal az évforduló előtt kell bejelenteni.