Temérdek magyar bukhat óriási pénzt a lakásán: aki ezt kihagyja, sok pénze fogja bánni

Évről évre folyamatosan nő a kárbejelentések száma, sokan mégsem foglalkoznak azzal, hogy lakásbiztosítás szerződésük nem feltétlenül nyújt teljes körű védelmet minden eseményre. A Gránit Biztosító szakértői arra figyelmeztetnek, hogy az egyre gyakoribb időjárási szélsőségek, betörések és váratlan műszaki hibák miatt kiemelten fontos, hogy körültekintően biztosítsuk otthonunkat. Március 1. és 31. között minden lakástulajdonos lehetőséget kap arra, hogy felülvizsgálja meglévő szerződését, és kedvezőbb feltételekkel újrakösse biztosítását.

Egyre többen szembesülnek azzal, hogy biztosításuk nem terjed ki minden fontos káresetre: 2024-ben például a leggyakoribb problémák közé tartoztak a vihar okozta károk, a csőtörés, illetve a betörés, amelyek esetében a nem megfelelő biztosítási feltételek miatt sokan kénytelenek voltak saját zsebből fedezni a helyreállítást.

Az elmúlt évek piaci trendjei mindeközben azt mutatják, hogy a lakásbiztosítások átlagos életkora 6-8 év, így azok a szerződések, amelyeket 8-10, sőt akár 15-20 évvel ezelőtt kötöttek, jelentősen elavultak – nem csupán biztosítási értékben, de a szolgáltatási kör és a szolgáltatások ár-érték aránya tekintetében is. A kampány által viszont lehetőség nyílik arra, hogy az ügyfelek egy modern, kedvező díjú biztosítási termékre váltsanak a sok éve meglévő, ezért a mai kor trendjeinek már kevésbé megfelelő szerződésük helyett.

A Gránit Biztosító szakértői hangsúlyozzák: egy jól megválasztott lakásbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújt, hanem segít elkerülni a kellemetlen meglepetéseket is egy váratlan káresemény bekövetkeztekor. Éppen ezért a lakástulajdonosoknak érdemes felülvizsgálniuk biztosításukat, hogy meggyőződjenek róla, a választott fedezet valóban megfelelő védelmet biztosít számukra.

Milyen veszélyek fenyegetik otthonainkat?

Egy csőtörés, villámcsapás vagy egy őrizetlenül hagyott gyertya is komoly károkat okozhat. Az egyre gyakoribb és hevesebb viharok, jégverések és árvizek pedig nemcsak az ingatlanok szerkezetében, hanem a berendezésben is jelentős károkat tehetnek. A betörések és rongálások is növekvő problémát jelentenek.

Ugyancsak fontos szempont, hogy a biztosítások gyakran nem nyújtanak védelmet a fokozatosan kialakuló hibákra vagy az elhasználódásra, ezért kulcsfontosságú a megfelelő csomag kiválasztása.

Mire figyeljünk, hogy minden esetben óvjon minket biztosításunk?

A megfelelő védelem érdekében érdemes az alábbi szempontokat megvizsgálni: