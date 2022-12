Több millió forintot is bukhat, aki így indul útnak ezen a télen: erre feltétlenül figyelj!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kedvelt síparadicsomokat egyre több magyar látogatja, és a meghosszabbított téli iskolai szünet miatt január első hetére is sokan terveznek külföldi utakat. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) információi szerint az emberek az utazásokkal kapcsolatban is költségtudatosabbak, így a mostani szezonban a közeli és olcsóbb síközpontok a legnépszerűbbek. Mielőtt azonban útnak indulunk, fontos, hogy akár az utolsó pillanatban is kössünk utasbiztosítást, hogy kedvenc téli sportunk ne váljon rémálommá egy esetleges baleset miatt.

A téli sportok közül leggyakrabban a síelés és a snowboardozás miatt választunk külföldi terepet, egy amerikai tanulmány szerint viszont egyúttal ezek a legveszélyesebb téli sportok. A legtöbb ilyen balesetet esés okozza, de a pályán való ütközés sem ritka. Az Allianz Hungária statisztikái szerint a jellemző sérülések közé tartozik a lábszártörés, a keresztszalag-szakadás, valamint a vállat, hátat és kezet érő ficamok és rándulások. Az ilyen balesetek önmagukban is éppen elég kellemetlenek, de még nagyobb stresszel járnak, ha egy hegy tetején történnek meg, ráadásul külföldön, ahol a társadalombiztosításunk nem érvényes. Pont ezért kiemelten fontos, hogy utasbiztosítással a zsebünkben vágjunk neki az utazásnak, hiszen bár a baleseteket nem előzhetjük meg vele, a megfelelő sürgősségi orvosi ellátás finanszírozásához életmentő segítséget nyújt, amiről sokan még mindig megfeledkeznek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nem mindegy azonban, hogy milyen típusú utazásbiztosítást választunk, mert léteznek kifejezetten a téli sportolási igényekre szabott opciók. Ezeken belül is különbséget kell tenni a kijelölt pályán síelő hobbisportolóknak, a pályán kívüli izgalmakat keresőknek, illetve a versenysportolóknak szóló szolgáltatások között. A téli sportbiztosítások számos szolgáltatást tartalmaznak: többek között a választott csomagnak megfelelő limitig fedezik a baleset esetén szükséges helikopteres mentést és sürgősségi ellátást, illetve a fel nem használt síbérlet költségét. De olyan elemeket is tartalmaznak, mint például poggyászbiztosítás – ideértve a sportfelszerelések biztosítását –, továbbá jogvédelmi és felelősségbiztosítás, illetve utazási segítségnyújtási szolgáltatások. Emellett autós utazás esetén autó asszisztencia, vagy légi utazás esetén járatkésés vagy járattörlés esetére automatikus szolgáltatás is választható. Az Allianz díjkalkulátorában egy téli sportolás célú, egyhetes európai utazásra autó asszisztencia szolgáltatással együtt már 7405 forintért is találunk átfogó biztosítási csomagot egy fő számára. Plusz 2170 forintért azonban limit nélkül téríti meg a biztosító a sürgősségi orvosi ellátás, illetve a helikopteres és hegyi mentés költségeit baleset esetén, továbbá a hirtelen megbetegedéseket (beleértve a vírusfertőzést). Emellett a biztosítás fedezi a balesettel összefüggésben sérült sportfelszerelés megtérítését – Platina csomag esetén összesen akár 400 000 forintig. Ugyanez a fokú védelem egy háromtagú, gyerekes család számára 19 500 forintért vehető igénybe. Ez az összeg elenyésző ahhoz képest, hogy milyen tetemes költségekkel találhatjuk szembe magunkat, ha utasbiztosítás nélkül utazunk külföldre és sürgősségi orvosi ellátásra van szükségünk – mondta Móri Anikó, az Allianz Hungária utasbiztosítási termékmenedzsere. Drága mulatság A biztosító adatai alapján az egyik jellemző baleset az esés miatti lábtörés. Egy konkrét esetet nézve, ha például Ausztriában kijelölt pályán síelés közben elesünk és lábszártörést szenvedünk, az alábbi költségek merülhetnek fel kórházi ellátás esetén (forintra átszámolva): Helikopteres mentés: 2 288 900 Ft

Orvoshoz szállítás: 66 500 Ft

Sürgősségi orvosi ellátás: 3 219 000 Ft

Gyógyszer: 52 550 Ft

Beteg Magyarországra szállítása az illetékes gyógyintézetig: 338 000 Ft Összesen tehát egy ilyen szerencsétlenség következtében akár hatmillió forintunkba is kerülhet, ha nincs megfelelő utasbiztosításunk. Fontos megemlíteni, hogy az Európai Egészségkártya nem helyettesíti az utasbiztosítást, így nem téríti meg a hegyi mentés és a szállítás költségeit sem, és a turistaközpontokban működő egészségügyi intézmények közül nem mindegyik fogadja el.

