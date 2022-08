Így derítik ki az élelmesek, mennyi lesz az albérlet rezsije: erről győződj meg, mielőtt szerződsz

Augusztus hagyományosan az albérletkeresés hónapja. Sok ezer egyetemista szeretné megtalálni a számára leginkább megfelelő lakhatási lehetőséget a szeptemberi iskolakezdés előtt. Az igények idén jelentősen átalakultak a bérleti díjak és a rezsiköltségek további várható emelkedése miatt. Felértékelődtek a kisebb méretű ingatlanok és a bérleti díj mellett egyre nagyobb jelentősége lesz majd annak is, hogy mekkora a bérelt ingatlan összköltsége.

Az OTP Csoport és a Groupama Biztosító szakértői összeszedték a legfontosabb szempontokat, amelyek segíthetnek megtalálni a megfelelő ingatlant.

A KSH legfrissebb adatai szerint a bérleti díjak mindenhol nőttek az országban. A 2020-as csúcshoz képest Budapesten 14, országosan pedig 10 százalékos emelkedésről lehet beszélni. Ehhez jön hozzá az emelkedő rezsiköltség, ami jelentősen befolyásolhatja az albérlet keresési preferenciákat is. A lokáció továbbra is egy kiemelt szempont lesz, de az ingatlan rezsiköltsége legalább olyan fontossá válik.

A szakértők azt javasolják, hogy a keresés megkezdése előtt alaposan gondoljuk át az anyagi keretünket, azt, hogy egyedül vagy többedmagunkkal költözünk-e, illetve, hogy milyen időtávra szeretnénk kibérelni az adott ingatlant. Ezeken kívül érdemes szerződéskötés előtt elkérni a korábbi számlákat is, hogy tisztában legyünk a havi rezsi költségekkel, valamint a tulajdoni lapot is célszerű megtekinteni, így biztosak lehetünk abban, hogy a tulajdonos adja ki az ingatlant.

Az albérlet kiválasztásánál a biztosítás megléte nem feltétlenül kerül szóba, pedig számos kellemetlenségtől kímélheti meg magát később mind az albérlő, mind a lakás tulajdonosa, ha már a bérleti szerződés megkötésekor tisztázzák az ezzel kapcsolatos részleteket.

Az egyetemisták sok személyes tárgyat is visznek az albérletbe, ezek között gyakran előfordul drága laptop, hangszer, komolyabb hifi berendezés, vagy saját tévé is. Az albérlők számára fontos, hogy személyes vagyontárgyaikat is biztonságban tudják, ugyanakkor sokszor nem figyelnek arra, hogy megfelelő biztosítás legyen ezekre az ingóságokra is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mindenkinek megéri, ha van a lakásra és az albérlő tulajdonaira is megfelelő biztosítási védelem, hiszen egy hétköznapi csőtörés vagy rövidzárlat esetén is hosszas vita kezdődhet a bérlő és a tulajdonos között, hogy ki állja a károkat.

A megfelelő lakásbiztosítás megléte ugyanakkor a bérbeadók számára is elengedhetetlen, gyakran előfordul ugyanis, hogy a bérlők általában akaratlanul, de károkat okoznak a lakásban. Tipikus eset például, hogy figyelmetlenség miatt nyitva marad egy vízcsap, és a kiömlő víz eláztatja a padlót vagy netán az alattuk lévő ingatlant is. Az is megtörténhet, hogy véletlenül betörik az erkélyajtó. Egy megfelelő lakásbiztosítás azonban ezen károk mellett akár a kiesett bérleti díjat is megtérítheti, ha a lakás biztosítási esemény miatt lakhatatlan lesz egy rövid időre

– hívta fel a figyelmet Gönczi Erika, a biztosítótársaság bankbiztosítási vezetője. A bank tapasztalatai szerint leggyakrabban a mindennapok során használt tárgyaikra kötnek biztosítást az albérletbe költöző ügyfelek. A bútorok, a háztartási gépek, a laptop és a TV mellett a kerékpárokra köthető vagyonbiztosítási elemek népszerűek. Fontos megjegyezni, hogy egyre többen választanak kiegészítő fedezeteket, mint például a háztartási asszisztencia vagy a balesetbiztosítás, amely a mindennapok során felmerülő nehézségek esetén nyújthat támogatást.

Időről-időre mindenképpen javasolt felülvizsgálni lakásbiztosítási szerződésünket, annak érdekében, hogy kár esetén a biztosító minden vagyontárgyra fedezetet nyújtson. Különösen igaz ez, ha a lakásunkat bérbe adjuk.