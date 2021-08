Brutálisan megtépázták az országot a viharok: több százmilliós a kár a magyar otthonokban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hétvégi viharok következtében több, mint 1100 kárbejelentést regisztrált az Aegon, Magyarország piacvezető lakásbiztosítója, az összes kárérték már most meghaladja a 160 millió forintot, az egyes esetekre jutó átlagos kárérték is magas, meghaladja a százötvenezer forintot. Az Aegon szakértői nem tartják kizártnak, hogy a hétvégi és hét eleji időjárás összességében 200 millió forintnál is nagyobb kárt okozott az Aegon ügyfelei körében.

Zala megyét és az ország északi részét: a fővárost, Borsod-Abaúj Zemplén, Nógrád és Pest megyét érintette leginkább a vihar, amely a hétvégi hidegfront nyomában tombolt. Az esetek csaknem háromnegyedében vihar és villámcsapás okozott károkat, jégverés és eső ezúttal kevéssé volt jellemző, az Aegon Biztosítóhoz a legtöbb kárbejelentés Zalaegerszegről és Budapestről érkezett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A júliusi-augusztusi szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett, az Aegon ügyfelei által becsült kár több mint 3 milliárd forint, és mintegy 21 ezer károsultat érint országszerte. A hétvégi kárbejelentések száma hétfőn és kedden megduplázódott és mára meghaladta az 1100-at a bejelentett esetek száma. Az Aegon továbbra is kiemelt szakértői kapacitást allokál a károk mielőbbi rendezése érdekében, de az ügyfelek maguk is megkönnyíthetik és gyorsíthatják a kárügyintézést, ha a károk helyreállítását megelőzően fotókkal dokumentálják a viharok okozta károkat és az Aegon elektronikus csatornáit – ilyen az internetes ügyfélszolgálat, a Viberes és emailes kárbejelentés – használják az ügyintézéshez. A legtöbb viharkárt az Aegon egyszerűsített kárrendezéssel kezeli. A hőség utáni lehűlés sokaknak megkönnyebbülés, de a hidegfront országszerte heves időjárási jelenségekkel jár együtt, ezekre a nyár hátralévő részében is számítani kell. Az Aegon arra figyelmezteti ügyfeleit, hogy ilyen időszakokban legyenek felkészültek, járműveiket, értékeiket tárolják fedett és zárt helyen és tegyenek meg minél több mindent a kármegelőzésért. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Érdemes kiemelten figyelni az elektronikai berendezésekre, amelyeket úgy védhetnek meg, ha leválasztják az elektromos a hálózatról, vagy túlfeszültség elleni védelemmel ellátott berendezéseket használnak a drága használati tárgyak védelmében. Viharos időben különösen fontos, hogy a házi kedvenceinknek is gondoskodjunk védett helyről. Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA

