5 tipp az allergia-mentes otthonért: nagyon könnyű hibázni

Kutatások szerint a világ népességének legalább 20%-a allergiás valamilyen virágporra és ez a szám évről évre csak nő. Igaz, hogy a levegőben szálló virágport szinte lehetetlen kikerülni, de ha jobban belegondolunk számos módon enyhíthetjük a tüneteket, íme 5+1 természetes módszer, amellyel felvehetjük a harcot az allergia ellen.

Gondozott kert

A tavaszi, nyári és a kora őszi szezon sokak számára álmatlan éjszakákat, orrfújástól, szemviszketéstől kellemetlen nappalokat eredményez. Most vagyunk az allergiaszezon derekán és hazánkban, valamint a világon is egyre többen küzdenek kellemetlen allergiás tünetekkel. Az egyik kézenfekvő módszer a panaszok enyhítésére, hogy olyan növényeket válasszunk a kertünkbe, balkonunkra, amelyek pollenkibocsátása alacsony. Ilyen a dália, a rózsa vagy a petúnia is. Kerüljük a magas pollenkibocsátású növényeket, például a nyírfa, mogyoró és nyárfa ültetését, hiszen ezen fajták jelentősen fokozhatják a már meglévő allergiás tüneteinket - írják a Baumit szakértői friss közleményükben.

Sűrű kézmosás

A gyakori kézmosás nem csak a baktériumok és vírusok terjedésének megelőzése miatt nélkülözhetetlen, hanem a pollenallergiával küzdők mindennapjait is könnyebbé teheti. Szabadtérből hazaérve érdemes alaposan arcot és kezet mosni, hiszen a pollenek rátapadhatnak a bőrünkre, a szemöldökünkre és a szempilláinkra is, ahonnan a nyálkahártyánkra kerülve zárt térben is irritációt okozhatnak.

Vitaminokban gazdag táplálkozás, erős immunrendszer

Az allergia nem más, mint az immunrendszerünk válasza a különböző természetes anyagokra. Ilyen anyagok lehetnek például a pollenek, a házi por, a különféle ételek, összetevők vagy az állatszőrök is. Az immunrendszerünk hatékonyságát pedig vitaminokban és probiotikumokban gazdag táplálkozással támogathatjuk. Lehetőleg mindig a szezonnak megfelelő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasszunk, és kerüljük a jelentős allergénhatással bíró ételeket: az ízfokozókban és színezékekben gazdag fogásokat.

Az allergiás tünetek enyhítésére a gyümölcsökben található gyulladáscsökkentő hatású bromelain enzim nagy segítséget jelent, de a hagymában, az almába, a zöld teában vagy a citrusfélékben megtalálható quercetin is jótékony hatással bír az allergiás szervezetre, hiszen ez az antioxidáns többek között gátolja a hisztamin felszabadulását a szervezetünkben.

Teregetés beltérben

A kéz és arcmosáshoz hasonló okokból fontos, hogy ne csak a bőrünkre tapadt pollenektől szabaduljunk meg, hanem a frissen mosott ruhákat se teregessük a szabad levegőn, mert a szövetekben is könnyen megtapad a virágpor, így a ruhák viselése közben is fokozott allergiás reakciók léphetnek fel.

Tiszta levegő otthonunkban

Az otthonunkban is próbáljuk pollenektől mentesen tartani a levegőt, nyári időszakban tartsuk inkább zárva az ablakokat, semmikép se hajnali 5 és reggel 10 óra között szellőztessünk, hiszen ilyenkor a legmagasabb a levegőben a pollenkoncentráció. Ha van rá lehetőségünk a levegő hűtését légkondicionáló segítségével oldjuk meg, de ez estben is figyeljünk a készülék tisztántartására, ugyanis a szűrőkben, csövekben könnyen megtelepedhetnek a penészgombák, amelyek szintén kellemetlen allergiás tüneteket produkálhatnak - írja közleményében a cég.