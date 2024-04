Indul a benzinhorror a magyar kutakon: a mostani áremelés csak a kezdet, nemsoká luxus lesz autózni

Nem csak a globális, meglehetősen aggasztó folyamatok, hanem a nyár közeledése is indikálja a benzin árának emelkedését - ezt mondta a Pénzcentrumnak Grád Ottó, az Ásványolaj Szövetség főtitkára. Virovácz Péter szerint van esély arra, hogy az üzemanyagárak emelkedése az inflációt is megdobja, Pletser Tamás pedig a globális folyamatokat segített megérteni a benzin árának emelkedése mögött.

Hét hónapos csúcson van a kőolaj jegyzése, és azt már minden magyar autós jól tudja, hogy ez itthon is meg fog jelenni a benzinkutak áraiban. Január óta igen jelentősen megnőtt mind a benzin, mind pedig a gázolaj ára.

Arról ma a Pénzcentrum is beszámolt, hogy a benzin 4, a gázolaj 7 forinttal drágul péntektől. Ez leginkább a forint romlásának és a Brent típusú olajár emelkedésének köszönhető a holtankoljak.hu gyorselemzése szerint. A benzin és a gázolaj ára tehát úgy változik, hogy előbbi átlagosan 645, míg az utóbbi 652 forintba kerül majd literenként.

Szakértőkkel jártuk körbe az okokat, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy ha az emelkedés folytatódik, akkor az meg fog-e jelenni az inflációs adatokban is, amikor majd kijönnek a következő hónapban? Emellett természetesen a globális folyamatokat is körbejártuk, szerettük volna tudni, hogy most épp mi okozza a világpiac nyugtalankodását.

Jön az emelkedés, mert közel a nyár

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-Szövetség főtitkára lapunk megkeresésére elmondta: a benzin ára biztosan nem fog megállni a jelenlegi szinten, hanem még további emelkedésre lehet számítani a következő hetekben és hónapokban.

Hetekkel ezelőtt már lehetett arra számítani, hogy a benzin árában mozgások lesznek, és már akkor sem az olcsóbbodás volt a főbb irány, amelyet ki lehetett következtetni ebből. A drágulás oka elsősorban az, hogy a kereskedők most igyekeznek a saját készleteiket is feltölteni benzinből, ugyanis közeledik a nyári főszezon, mikor sokkal többet használják az emberek az autóikat - nyaraláshoz például - és a 95-ös benzin ilyenkor slágerterméknek számít

- mondta kérdésünkre Grád Ottó. Kifejtette azt is, hogy az árrés hamarosan el fog tűnni, csakhogy nem úgy, hogy valamely termék ára csökkenne - sokkal inkább a benziné fog növekedni.

A kőolaj jegyzése most fél éves csúcson van, de igaz az is, hogy már lehetett erre számítani, és amint már említettem, közel járunk az igazi szezonhoz - télen sokan teszik le az autójukat. Várhatóan a benzin ára hamarosan megközelíti a gázolajét, tehát majdhogynem eltűnik majd az árkülönbség, és a gázolaj ára is növekedhet. Ez utóbbi viszont nem lesz olyan látványos, mint a benzin árának emelkedése

- fejtette ki még a főtitkár.

Sok mindenen múlik, de máshol is megérezzük

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője azt mondta lapunknak: egyszerre több dologtól függ, mikor emelkedik hazánkban is az üzemanyagok ára.

Először is valóban komoly világpiaci tényezői vannak az olajár változásának. Most ugye az látszik, hogy a Brent-olaj ára 89-90 dollár körül mozgolódik, emellett a háborús helyzet, valamint a tegnapi tajvani földrengés is mind befolyással lehetnek az árra. Nem mindegy viszont a dollár helyzete sem, ha ez a fizetőeszköz gyengülne a forinttal szemben, akkor lehetne abban bízni, hogy a benzinár emelkedése nem lesz túl nagy mértékű. Ebben azonban most nemigen lehet bízni, ugyanis várakozásaink szerint nem várható a dollár gyengülése, a globális piacon ugyanis a bizonytalan helyzet azt eredményezi, hogy a biztonságos fizetőeszközbe menekülnek a befektetők és a piac más szereplői. A forint a feltörekvő piac tagja, ily módon nem számíthatunk erősödésre a részéről

- mondta a Pénzcentrumnak Virovácz Péter. Hozzátette: szerinte az infláció alakulásába is belepiszkálhat a forint, igaz, hogy ehhez extrém emelkedés kellene - ami azonban egyre fenyegetőbben jelenik meg.

A nemzetgazdasági miniszter már többször is kérte a MOL vezetőségét, hogy amennyire lehet, igyekezzenek féken tartani a benzin árának emelkedését, csakhogy ennek az a hátránya, hogy egyszer el fog jönni egy végpont, amikor már nem lehet ezt tartani. Amikor majd extrém módon, mondjuk 10 százalékkal emelkedik a benzin ára, akkor előfordulhat, hogy 0,6% százalékkal dobja meg az emelkedés a következő havi inflációt, ami önmagában nem tűnne soknak, de okkal tarthatunk attól, hogy a jelenlegi, 3% körüli inflációs környezetben ez már komolyabb "dobásnak" minősülne, vagyis komolyabban meg is éreznénk, mint akkor, amikor 10-15-20 százalék volt a havi áremelkedés mértéke az előző év azonos időszakához mérten

- mondta még az ING vezető elemzője.

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője pedig szintén a geopolitikai változásokkal és fenyegetéssel magyarázta azt, miért drágul egyre jobban a benzin - igaz, hogy nem csak hazánkban történik ez.

A héten történt egy izraeli légicsapás Szíria ellen, ami elmélyítheti a közel-keleti konfliktust, lehet, hogy Irán ellen is elmérgesednek a dolgok. Ez jelentős kockázat lehet az olaj árában, várható, hogy a jegyzés még magasabbra emelkedik majd. Emellett természetesen nő a kereslet, az OPEC+ országok éppen ma tartanak egy tanácskozást, ahol várhatóan meghosszabbítják azt a tavalyi megállapodást, amely a kitermelés csökkentéséről szól. Néhány ország várhatóan kibújik majd ez alól, ám Szaúd-Arábia kitart eredeti szándéka mellett, ami komoly súllyal esik latba, hiszen ez az ország számít a legjelentősebb szereplőnek az olajkitermelés piacán

- mondta Pletser Tamás lapunk kérdésére.