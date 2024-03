Meglepő lépésre szánta el magát a Toyota: erre kevesen számítottak Magyarország top autómárkájánál

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több mint egy évvel ezelőtt a Toyota beismerte, hogy lemaradt az elektromos járművek fejlesztésében. Akio Toyoda, a cég vezérigazgatója akkor lemondott, mondván, ő nem alkalmas az elektromos forradalom vezetésére. A vállalat azóta is inkább a hibrid autókra összpontosít, melyek népszerűségük ellenére több szennyezőanyagot bocsátanak ki, mint az elektromos autók. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Szakértők szerint a Toyota stratégiája tudatos döntés, mely figyelembe veszi a fogyasztói igényeket és az elektromos járművekkel kapcsolatos kihívásokat. A vállalat sikeresen értékesítette hibrid modelljeit, világszerte 11,2 millió autót adott el egy év alatt, amelynek egyharmada hibrid volt. A márka kritikusan nyilatkozott az amerikai kormány elektromos járművekre vonatkozó politikájáról, különösen aról a javasolt szabályozásról, amely előírná, hogy az új autóeladások kétharmadának elektromosnak lennie a következő évtized elejére. A vállalat éppen ezért aktívan lobbizik a hibridek hosszabb távú piaci jelenléte érdekében. A teljes életciklus során végzett elemzések azt mutatják, hogy bár az elektromos járművek gyártása jelentős szén-dioxid-kibocsátással járhat, élettartamuk során kevesebb szennyezést bocsátanak ki magukból. Ám az elektromos autók "zöld" mivolta attól függ, hogy milyen energiaforrásból töltik őket. Kaliforniában például egy EV sokkal tisztábban működik, mint egy hibrid vagy plug-in modell. A Toyota lobbitevékenysége miatt késhet az átállás teljesen elektromos autókra. Az InfluenceMap elemzése szerint a vállalat aktívan lassítja az átmenetet több országban is. Az Egyesült Államokban ugyan növekszik az EV-k iránti kereslet, de nem olyan ütemben, mint várták. A Toyota állítása szerint az EPA javaslata alábecsüli többek között az akkumulátorok előállításának kihívásait. A vállalat tervei szerint 2030-ig 3,5 millió elektromos járművet fog gyártani, de néhány részvényese bírálja a cég klímavédelmi tevékenységét. Daniel Sperling szerint a cég óvatos megközelítése nem meglepő tekintettel arra, hogy fokozatosan haladnak előre ezen a területen.

Címlapkép: Getty Images

