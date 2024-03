Mi történik? Leáll Wolfsburgban az elektromos Volkswagen gyártása

Átállás történik a Volkswagennél, és ez érinti az egyik elektromos modell gyártását is, amit most áthelyeznek.

Leállítják A Volkswagen ID.3 gyártását a wolfsburgi főüzemben - erről a Handesblatt számolt be. Az autógyárnak ez volt az első teljesen elektromos modellje, azonban az alacsony kereset miatt a vállalat úgy döntött, leállítja Wolfsburgban a gyártást.

A döntés azt is jelenti, hogy az ID.3 modell nyárra tervezett frissítését is törölték, a modell gyártását pedig a költségcsökkentés jegyében a zwickaui gyárba helyezik át. Ettől kezdve Wolfsburgban továbbra is a belsőégésű és hibrid járművek készülnek majd.

Christian Vollmer, a termelésért felelős igazgatótanács tagja abban bízik, hogy a döntés eredményeként a főüzem gyártási kapacitása ismét átlépi majd az évi 500 ezer járművet. 2023-ban a Volkswagen összesen 140 800 darab elektromos ID.3 modellt szállított le.