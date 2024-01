Drámai összeomlás a magyar benzinkutakon: egyre többen mondanak le az autózásról

Durván bezuhant az üzemanyagfogyasztás Magyarországon a benzinárstop kivezetése után - derült ki az Ásványolaj Szövetség adataiból. Benzinből összességében 16,5 százalékkal csökkent a forgalom tavaly 2022-höz képest, a gázolaj esetében összességében 18,4 százalékos a csökkenés. Ugyanakkor a prémium-üzemanyagok esetében emelkedés tapasztalható.

Összességében 15,7 százalékkal kevesebb üzemanyag fogyott Magyarországon a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainál, 2023-ban, mint egy évvel korábban - derült ki a nagy kúthálózatokat tömörítő szervezet friss adataiból.

Mint közölték, a 95-ös benzinből 1,29 milliárd liter fogyott összességében a tavalyi évben, 16,5 százalékkal kevesebb, mint 2022-ben, amikor 1,55 milliárd litert tankoltak ebből. Ugyanakkor a prémium motorbenzin forgalma bővült, 181,6 millió literről 245,5 millió literre, ami 35,2 százalékos ugrás - így látható, hogy a benzinárstop kivezetése után az autósok ismét nyitottak a prémium-üzemanyagok felé. A drágább üzemanyagok miatt összességében a benzinfogyasztás összességében "csak" nagyjából 200 millió literrel (11,5%-al) csökkent.

A gázolaj esetében ennél nagyobb a visszaesés, 2,91 milliárd literről 2,38 milliárdra, ez 18,4 százalékos visszaesést jelent. A dízel esetében még ennél is nagyobb, 19,6 százalék volt a csökkenés, míg 2022-ben 2,74 milliárd liter fogyott belőle, addig 2023-ban ez csak 2,2 milliárd volt. Ugyanakkor a prémium-üzemanyagok esetében itt is bűvülés volt, ha nem is akkora, mint a benzinnél.

