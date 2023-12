Saját kapud előtt is jöhet a brutál bírság: óvatosan az utcai parkolással Budapesten

Már jóideje vitatott téma a Zuglói Közbiztonsági nonprofit Kft. (ZKNP) jogértelmezése és a tilosban várakozókat érintő pótdíjazás. A számos eset közül most János története látott napvilágot, aki saját kapubeállójába állt, amikor megbüntette a parkolóőr. Az indoklás szerint fizetős zónában parkolt és nem volt érvényes jegye.

János úgy döntött, hogy nem fog fizetni szó nélkül, ezért perre ment a ZKNP ellen. Az autós elmondása szerint azt szerette volna megtudni, hogy van-e jogi felhatalmazása az önkormányzatnak és a ZKNP-nek arra, hogy pótdíjazzák a házak kapubeállóiban állókat. Ennek hatására idén szeptemberben az önkormányzat módosította azt a közszolgálati szerződést, amiben felhatalmazza a ZKNP-t a parkolóőri feladatok ellátására. Azonban János szerint a módosítás előtt és után is jogi felhatalmazását túllépve büntették a kapubejáróban várakozó autókat.

A módosítást a képviselő testület elfogadta. Persze a jogszabály alapján álláspontom szerint így is csak a várakozási helyeken lehet majd pótdíjazni. De a módosítás előtt a ZKNP még akkor sem ellenőrizhetett és pótdíjazhatott volna, ha egyébként a közlekedési törvény és a fővárosi parkolási rendelet erre lehetőséget adott volna, mert erre kifejezetten nem terjedt ki a közszolgáltatási szerződés

Az pedig a velem fennálló per anyaga és az előterjesztés indoklása alapján is egyértelmű, hogy erre a módosításra azért került sor, mert nekem köszönhetően erre ők is rájöttek és próbálják menteni a menthetetlent. A ZKNP évek óta fennálló jogszabályellenes működését jeleztem ezt követően az önkormányzatnak is, hiszen szerintem a fenti előterjesztés a korábbi jogszabályellenes működés elismerésének tekinthető

