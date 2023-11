Egyre öregszenek a magyarok autói: döbbenetesen vén csotrogányok szaladgálnak az utakon

Egy új kutatás átfogó képet ad a hazai autóhasználati szokásokról, illetve az autóvásárlási és -eladási preferenciákról. A megkérdezett magyar háztartások nagyobb hányadában 1 db, 16 éves (vagy még annál is öregebb), belföldön, használtan, 1 és 3 millió forint között vásárolt benzines gépjármű található. Egy átlagos hazai autótulajdonos évente 50 és 250 ezer forint közötti összeget költ karbantartásra, miközben minimum 5 évet vár a cserével és jellemzően 3,8 millió Ft-ot költene egy összegben egy legalább 8 éves, benzines vagy dízeles használt autóra

A Használtautó.hu és a GKID közösen készített kutatásában arra is fény derült, hogy a 2023-as év első 8 hónapját figyelembe véve, év-év alapon Magyarországon csökkent az újautó-forgalomba helyezés, miközben az uniós országok többségében rendre kétszámjegyű százalékos növekedések voltak. A magyar újautó-piac ez idáig az európai trendekkel ellentétesen mozgott: a tavaly őszi energiaválság, az autóárak drágulása, valamint a hitelkamatok emelkedése miatt 2023 első 8 hónapjában a 2022-es szintnél is alacsonyabb kereslet jellemezte, amit a használtautó-piac se tudott érdemben kompenzálni a kereslethez képest kisebb, külföldről behozott járműállomány miatt. Viszont idén ősztől kezdődően már fokozatos fellendülésre számítanak a hazai kereskedők is.

Ilyen turbulens környezetben felértékelődnek a vásárlói preferenciák, ezért a Használtautó.hu a GKID-vel közösen kutatást készített 2023 szeptemberében. A 18 év feletti, internetező magyar lakosság körében készült CAWI, azaz online kérdőíves adatfelvétel nem, kor és lakóhelytípus tekintetében reprezentatívnak számít.

Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója kiemelte:

A megkérdezettek 64%-a olyan háztartásban él, amely rendelkezik gépjárművel. Ezekben a háztartásokban 39%-ban 1 db található, míg a háztartások 21%-ában 2, 4%-ában 3 db jármű van. Az autótulajdonosok 51%-a 16 éves, vagy annál is régebbi gyártású autót használ, így a gépjárművek átlagos kora Magyarországon 14,5 évre tehető. A jelenlegi gépkocsijukat 65%-ban belföldön és használtan vásárolták, és 22% vette újonnan. 37%-kal a legjellemzőbb vételár 1-3 millió Ft között volt

- mondta a szakértő. A saját autóval rendelkezők leginkább benzines (70%) gépjárművet használnak, dízelt feleannyian (35%), a hibrid hajtásúak aránya pedig jelenleg 6%-ra tehető.

A piaci és gazdasági helyzet nagymértékben befolyásolja az autózási szokásokat, és noha jelenleg ez a hatás 10-ből 4 háztartásban jelenik meg, a közeljövőben a háztartások további 44%-át érintheti a mindennapos autóhasználatban. A közlekedési alternatívák közül legtöbben (40%) tömegközlekedésre váltanának, de a válaszadók a rövidebb távokat akár gyalog (35%) vagy kerékpárral (26%) is szívesen megtennék.

A legfőbb tényezők közül leginkább a magas infláció (36%), a magas üzemanyagárak (33%), valamint az autó fenntartási költségeinek növekedése befolyásolhatja (30%) az autóvásárlási és -eladási terveket. A gépjárművek karbantartására eközben Magyarországon éves szinten jellemzően 50-250 ezer forintot költenek, de a tulajdonosok többsége a megfelelő gumiabroncsok használatára és a közlekedésbiztonságra is odafigyel: 66%-uk korábban is cserélt szezonális gumit, és ezt idén is így tervezi.

A megkérdezettek 10%-a tervez egy éven belül gépkocsit vásárolni. Ezen válaszadói kör 10%-a új, 72%-a használt, 16%-a pedig új vagy használt személygépjármű vásárlását tervezi. A vásárlást tervezők nagy része (34%) az 1-3 millió Ft-os kategóriában keresnek autót, míg az átlagos vételár várhatóan 3,8 millió forint körül alakul – legnagyobb értékben a 60 év felettiek és a budapestiek fognak gépjárművet venni.

Úgy látjuk, hogy az autóvásárlási hajlandóság jelenleg leginkább a 18-29 éves korosztályra jellemző. Az 1 és 3 millió Ft közötti árkategóriában adataink szerint az Opel Astra, a Volkswagen Golf és Passat, a Ford Focus, valamint a Skoda Octavia modellekből érhető el a legnagyobb, átlagban 13-16 éves kínálat. Azonban korosztálytól függetlenül, fontos felhívni mindenki figyelmét a tudatos vásárlásra – a kiszemelt autó évjáratának megfelelő állapotát is figyelembe véve –, amely egyik legfőbb sarokköve az alapos tájékozódás, beleértve az adott autó előéletének lekérdezését. Ugyanakkor az eladókat arra biztatnánk, hogy tartsák naprakészen az oldalra feltöltött információkat és legyenek minél őszintébbek az autójuk állapotával kapcsolatban

– mondta Szeder Attila, a Használtautó.hu szakértője.

JÁRMŰELADÁS

Az autóval rendelkezők 82%-a minimum 5 évet vár a gépjármű cseréjével, a többség (41 %) 5-10 évente váltja le aktuálisan használt gépjárművét. Az autótulajdonosok további közel ötöde 2-5 évente cseréli járművét. Jelenleg a saját autóval rendelkezők 13%-a tervezi, hogy a közeljövőben eladja gépkocsiját. Közel 80%-uk 3 millió Ft, vagy az alatti értékű gépjárművet szeretne eladni.

Ha az országos mintát nézzük, a gépjárművek átlagos eladási ára várhatóan 2,3 millió forint körül alakul majd. Legnagyobb értékben, 2,7 millió forintban a 30-39 évesek és a vármegyei jogú városokban élők fognak gépjárművet eladni. A válaszadók minden esetben magasabb összegért szeretnének autót vásárolni, mint amennyiért az eladást tervezik. A vásárlás és eladás összege között a kutatásunk eredményei szerint akár 3-4 millió forintos különbségek is lehetnek, az esetleges többletfinanszírozást pedig egyre inkább támogatja a kedvezőbb kamatkörnyezet is

– tette hozzá Szeder Attila.

Az eladást tervezők többsége (59%) 10-20 éves gépjárműtől, 14%-uk pedig 20 évesnél is öregebb autótól szeretne megválni. Az eladást tervezők túlnyomó többsége (80%) internetes felületen tervezi meghirdetni az autót vagy apróhirdetést adna fel, ugyanakkor egyharmaduk ismeretségi körben is próbálkozna majd, míg ötödük szeretné beszámíttatni a régi autóját az újba.

