Drága és hosszú november vár a magyar autósokra: nincs mese, ezért is fizetniük kell

A kimondottan csípős időjárás az autósoknak egy fontos tennivaló sürgős elintézését jelenti: egész pontosan azt, hogy ideje lecserélni a nyári gumit télire. Sokan még mindig csak a havazás érkezésével - vagy ami még rosszabb, akkor se - teszik ezt meg, pedig a lapunknak nyilatkozó Morenth Péter szerint súlyos baleseteket kerülhetünk el. Az mindenesetre igaz, hogy drágult a téli gumi. De milyen az igazán jó belőle?

Néhány napja észrevehetjük, hogy végleg vége van a hosszan elhúzódó indián nyárnak, a hőmérséklet napi minimuma már többször van 10 fok alatt - reggelente, munkába igyekezve már csípős hidegbe is belefuthattunk. Ez változást jelent az öltözködésben, de az autótulajdonosoknak egy másik fontos tennivaló is következik: mégpedig az, hogy minél hamarabb lecseréljük a nyári abroncsszettet télire, hiszen így biztosíthatjuk, hogy az autóban és bennünk se essen kár, elkerüljük a baleseteket.

Az már többször is kiderült, hogy a magyarok ebben is a halogatók közé tartoznak: sokan csak a havazás megérkezésével váltanak, és sokan akkor sem, pedig a baleseti statisztikák is komolyan javulhatnának, ha ezt minél többen megtennék. Többeket azonban nem saját lustaságuk, hanem egyszerűen a pénztárcájuk akadályoz meg abban, hogy végrehajtsák a cserét. Mint a lapunknak nyilatkozó szakértő elmondta, a téli gumik megint átestek egy dráguláson, de önmagában ez nem indokolja, hogy ezt a fontos aktust kihagyjuk a tél beállta előtt.

Emelkedés lesz, de még talán elviselhető mértékben

A Pénzcentrumnak Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke elmondta, hogy az áremelkedés valóban elkerülhetetlen, de annak mértéke nem éri el várhatóan az éves infláció mértékét.

Az infláció ezt a szektort sem kerülte el; az alapanyagárak emelkedése, az energiaköltségek növekedése az abroncsgyártókat sem kímélte, amihez még hozzájön, hogy a beszerzési útvonalak és az ellátási láncok az elmúlt években átrendeződtek, nem utolsó sorban az orosz-ukrán háború miatt. Az európai gyárak egy része korábban például Oroszországból szerezte be a gyártáshoz szükséges ipari korommennyiséget. Miután ezek a beszerzési források ellehetetlenültek, át kellett szervezni a logisztika egy részét. Ezek a folyamatok mára alapvetően lezajlottak, és a gyártók mindent elkövetnek, hogy a költségnövekedést csak a legszükségesebb mértékben terheljék a vevőikre, az áremelkedés elkerülhetetlen. A Szövetség adatai szerint egyébként az abroncsok áremelkedése nem érte el az átlagos infláció mértékét. Fontos azt is hozzátenni, hogy a nagykereskedelmi partnerek árképzésére a HTA-nak, illetve tagjainak roppant csekély a befolyása

- mondta lapunk kérdéseire az elnök. Azt is hozzátette, hogy a téli abroncsok azért szükségesek leginkább, hogy emberek egészségében vagy életében ne essen kár, hogy ezzel is biztonságosabb legyen a közlekedés a téli hónapokban.

Nem véletlen, hogy Ausztriában november 1-ét követően kötelező a téli abroncsok használata. Ennek hiánya akár végzetes kimenetelű közlekedési balesetet is okozhat. A nyári és a téli abroncsok összetétele – az abroncsok alapanyagául szolgáló gumikeverék – nem véletlenül térnek el egymástól. A téli abroncsoktól mást várunk el, és másra is szolgálnak: a nagy gyárak úgy alkották meg ezeket, hogy a hideg, téli, esetenként jeges úton is biztosítsák a megfelelő tapadást. Egy személyautó négy képeslapnyi felületen érintkezik a talajjal; ennek kell biztosítani a jármű irányíthatóságát és biztonságos megállását. A nyári abronccsal a télen mért fékút akár több tíz méterrel is hosszabb lehet: magyarul nem tudunk megállni egy zebránál vagy egy kereszteződésben. Ez a gyalogos, kerékpáros közlekedők életét is veszélyezteti, nem beszélve a gomba mód szaporodó elektromos rollerek okán keletkező kritikus közlekedési helyzetekről, ahol néha centiken múlik a baleset elkerülése. A személyi sérülések mellett az autók javítása is fájó pont lehet, hiszen egyetlen karosszériaelem cseréje vagy javítása több tízezer forintos tétel. Arról nem is beszélve, hogy ha a két szett abroncsot használunk – egy nyárit és egy télit – azzal duplájára növelhetjük az össz-használati időt - persze csak ha megfelelően tároljuk az éppen nem tárolt abroncsot

- tette még hozzá. Az alábbi grafikonon azt láthatjuk, hogy 2010 óta mennyi személyi sérüléssel járó, illetve halálos baleset történt a magyar utakon - ezek egy része a nem megfelelő gumiabroncsok miatt következett be.

De milyen a jó gumi?

Morenth Péter arra is kitért, hogy egyáltalán mi számít jó téliguminak. Mint elmondta: sok múlik a tároláson, de az sem mindegy, hogy kitől vesszük. Az alapelv: itt sem biztos, hogy a legdrágább a legjobb.

Ami az autónk műszaki előírásainak, vezetési stílusunknak, lakhelyünk jellemző időjárásának leginkább megfelel. Az abroncsokra ragasztott címke a legfontosabb paramétereket illetően – üzemanyag-hatékonyság, a télen különösen fontos „fékezés nedves úton”, illetve gördülési zaj - már ad némi táppontot. Az autós lapok rendszeresen tesztelik a kereskedelmi forgalomban kapható abroncsokat, ezeket összevetve is kialakulhat egy fajta preferencialistánk. Nem biztos, hogy a legdrágább abroncs egyben a legjobb minőséget is jelenti, de az garantált, hogy a nagy gyártók nem csak marketingre költenek; komoly K+F büdzséjük van, versenyben akarnak maradni, egészen egyszerűen nem tehetik meg, hogy nem minőségi termékekhez adják a nevüket. Ugyanez korántsem mondható el a névtelen, „feltörekvő” távol-keleti márkákról. Lehet, hogy egyszer majd ők is megtanulnak abroncsot gyártani, de ne a mi kárunkon szerezzenek tapasztalatot. A magyar fogyasztók árérzékenyek, nekik érdemes megnézni a nagy gyártók „B” márkáit. Ezek is megbízható termékek, jellemzően a néhány évvel korábbi prémium kategóriás mintázattal készítik őket, és garantáltan jó minőségűek.

Bár az autóvásárlásnál régi alapelv, hogy egy idősebb eladótól jó karban tartott járművet érdemes lehet megvenni, ugyanez egyáltalán nem vonatkozik a gumikra - bár a jó szándék itt alap, érhetnek minket csúnya meglepetések.

Semmiképpen se vegyünk használt abroncsot „nyugdíjas német háziorvostól”; olyan sérülések is lehetnek az abroncson, amelyekről az eladónak sincs feltétlenül tudomása. Még egy tanács: minden abroncs oldalán van egy négy szemjegyből álló DOT-kód. Ennek segítségével megállapítható, hogy az abroncsot mikor gyártották. A lényeg: ne ijedjünk meg, ha néhány éves abroncsot ajánl a kereskedőnk. A megfelelően tárolt abroncs öt évig újnak számít

- fogalmazott a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke.

